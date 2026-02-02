Un preso acusado del crimen de un policía afronta un pedido de perpetua por encargar otro asesinato

Joel Ibarra es juzgado por el crimen de Maximiliano Bazán, ideado en prisión. También está imputado por la muerte de Leoncio Bermúdez y cumple condena por dos homicidios

Diez años después de haber recibido su primera condena a 20 años de cárcel por dos asesinatos cometidos en media hora por pasillos de Tablada , Joel Gabriel Ibarra comenzó a ser juzgado por el homicidio de Maximiliano Bazán , asesinado en 2023. El hombre de 31 años está acusado de haber encargado ese crimen a Benjamín Farías, de 22. Ambos afrontan pedidos de prisión perpetua por parte de la fiscal Carla Ranciari.

Más allá de una eventual condena a perpetua que pueda recibir en este juicio oral, Ibarra deberá volver a sentarse en el banquillo ya que está acusado como uno de los organizadores de la maniobra por la cual, en noviembre de 2023, se intentó extraer al preso Gabriel Encina de la sala donde estaba internado en el Hospital Provincial, operativo que terminó con la muerte del policía Leoncio Bermúdez.

El juicio oral por el crimen de Bazán comenzó este lunes ante un tribunal oral conformado por los jueces Mariano Aliau, Pablo Pinto y Paola Aguirre. Ambos acusados están imputados de un homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por precio o promesa remuneratoria y agravado por el uso de arma de fuego. En el caso de Ibarra, como coautor intelectual. A Farías, imputado como coautor material también se le achaca la portación ilegal de armas y tres hechos de encubrimiento.

Bazán fue asesinado el 4 de marzo de 2013 en su casa de Chacabuco al 3400, en barrio Tablada. La policía indicó entonces que al menos dos personas armadas ingresaron a un pasillo y luego entraron a un patio de la casa desde donde empezaron a disparar a mansalva contra la víctima, de 28 años.

Cuando llegaron policías al lugar, a partir de llamados de vecinos al 911, encontraron a Bazán muerto en un charco de sangre. Presentaba heridas de bala en el cráneo, glúteo y pierna derecha. La brutalidad del ataque pudo corroborarse con el hallazgo de 18 vainas servidas calibre 9 milímetros.

Según la reconstrucción del hecho realizada por la Fiscalía, el crimen se orquestó desde la cárcel de Coronda donde estaba preso Ibarra. Desde su celda, según la acusación, se comunicó vía WhatsApp con Farías y le encargó que contactara a al menos otra persona para ir hasta la casa de Bazán y atacarlo a tiros.

Farías fue hasta la casa de la víctima y concretó el mortal ataque para luego escapar. Por ello, además del homicidio, el joven de 22 años está acusado de haber portado el arma de fuego de guerra con la que se perpetró el crimen.

Farías cayó horas después de ese crimen, pasadas las 20, cuando fue sorprendido con otro joven y un menor de edad en un pasillo de Cerrillos al 3800 vistiendo un chaleco antibalas y llevando en una mano una pistola Bersa Thunder Pro de 9 milímetros con la numeración suprimida y lista para disparar. Según la acusación, el joven había adquirido minutos antes esa pistola que había sido robada en noviembre de 2021. Por ello le achacaron la portación ilegal y encubrimiento por el hecho de haber adquirido un arma robada.

Carrera

Preso desde 2014, Ibarra tenía 21 años cuando cayó acusado de un raid que protagonizara el 16 de febrero de 2013. Desde una moto conducida por un adolescente de 17 años conocido como “Matute” se dedicó a gatillar en al menos tres ocasiones, durante 20 minutos, por las calles y pasillos de Tablada.

La investigación de esos hechos lo ubicó a las 0.36 de aquel día en un pasillo de Ayacucho al 4000 donde mató a Horacio Nicolás López, de 18 años. Trece minutos después la moto llegó hasta Esmeralda al 3700, Ibarra disparó contra un grupo de personas y una de ellas recibió un balazo que le provocó una fractura de fémur en la pierna derecha.

La seguidilla de balaceras terminó a las 0.56 de ese día en Grandoli y pasaje Page, donde Ibarra bajó de la moto y disparó. Nicolás Basualdo fue alcanzado por una bala que ingresó por el cuello, salió por la sien y le provocó la muerte en el acto.

Ibarra fue apresado casi un año después, el 16 de enero de 2014. Dijo que se enteró de todo eso por el diario y se mantuvo prófugo porque no quería quedar preso por algo que no había hecho. “No tengo nada que ver con estos hechos. Me ofrecieron un abreviado y lo rechacé porque no me voy a hacer cargo de lo que no hice", declaró Joel al inicio del juicio por los dos homicidios y el intento de asesinato perpetrados en 20 minutos. La fiscalía había pedido 25 años de cárcel pero lo condenaron a 20, pena ratificada en 2017 por la Cámara Penal.

Acusación anónima

Diez años después de caer preso en Coronda, Ibarra fue acusado mediante una nota anónima de las que proliferaban por esos días en el marco de ataques a edificios públicos o escuelas. El 22 de marzo de 2023 una nota apareció en la Escuela Nº 61 Juan Galo Lavalle, en ese caso sin disparos de por medio, pero con una acusación clara en la que lo identificaban como “un preso del pabellón 8” de Coronda que estaba mandando a balear escuelas.

La Fiscalía tomó nota del mensaje y es probable que ese anónimo haya encaminado hacia su celda en Coronda la investigación por el crimen de Bazán, ocurrido unos 20 días antes en Tablada.

La siguiente noticia sobre Ibarra y su labor presidiaria fue ese mismo año, pero desde otra cárcel. En noviembre de 2023 fue sindicado como uno de los dos presos del pabellón 9 de la cárcel de Piñero que orquestaron la maniobra para liberar el preso Gabriel Encina aprovechando que había salido de la cárcel para ser atendido por una enfermedad en el Hospital Provincial. La operación no solo fracasó sino que también terminó con la muerte del policía Bermúdez que cumplía funciones de custodio en el centro de salud.

Fue imputado de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por precio o promesa remuneratoria y criminis causa, agravado por la participación de dos menores de edad y por el uso de arma de fuego, además de abuso de armas, robo calificado y tentativa de favorecimiento de evasión. La pena en expectativa para Ibarra en este caso también podría ser la de prisión perpetua.