Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

El 3 de febrero se conmemora un nuevo aniversario de la batalla librada en 1813. Dos artistas decidieron hacer más tangible este episodio histórico

Un fragmento de una escena icónica: San Martín, inmovilizado bajo su caballo, es rescatado por el soldado Cabral.

El combate de San Lorenzo sucedió el 3 de febrero de 1813, hace 213 años, y fue la única batalla que San Martín protagonizó en territorio argentino . En el marco de un nuevo aniversario, dos artistas revivieron el episodio creando un álbum de fotografía que hace un poco más tangible la historia oficial.

El trabajo fue realizado por el fotógrafo y artista digital santafesino Fabián Ariel Hernández y el bonaerense Ramiro Ghigliazza. "El 3 de febrero se conmemora el Combate de San Lorenzo. Convoqué al talentoso Ramiro Ghigliazza —teníamos pendiente hacer algo juntos— y le dije: “Vamos a hacer algo con SanMa”. No lo dudó", escribió en sus redes Hernández al compartir el resultado de su trabajo.

"Acá estamos, haciendo un poco más real la historia oficial. Una sesión de fotos en pleno combate de San Lorenzo. Ni Robert Capa se animó a tanto", bromeó el artista.

En las imágenes se puede ver un joven San Martín con bigote y Hernández aprovechó las redes para explicar esa singularidad: "Según testimonios de Alejandro Pueyrredón, durante los primeros años usaba bigote, por eso lo vemos diferente a como lo hemos visto hasta ahora. Y como dijo el gran General: «De lo que mis Granaderos son capaces, sólo lo sé yo; quien los iguale habrá, quien los exceda no»."

SaveClip.App_627320528_18556290364002252_5501889891621430245_n

El combate de San Lorenzo

El Combate de San Lorenzo tuvo lugar el 3 de febrero de 1813, a orillas del río Paraná, en las inmediaciones del convento de San Carlos, en la actual ciudad de San Lorenzo, a 30 kilómetros de Rosario. Fue un enfrentamiento breve pero decisivo entre las fuerzas patriotas de las por entonces Provincias Unidas del Río de la Plata y una expedición realista proveniente de Montevideo.

SaveClip.App_626511341_18556290379002252_2673357772425760337_n

El episodio, el último combate de San Martín en territorio argentino, marcó el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo, creado y comandado por el entonces coronel José de San Martín, quien aplicó por primera vez en territorio rioplatense las tácticas militares aprendidas en Europa. El combate duró apenas unos quince minutos, pero su intensidad fue extrema.

SaveClip.App_626542500_18556290388002252_3111510827304042979_n

Las tropas realistas, compuestas por unos 250 hombres, desembarcaron con la intención de saquear poblaciones cercanas y hostigar la costa del Paraná. San Martín, con alrededor de 120 granaderos, organizó una maniobra envolvente en dos columnas que sorprendió al enemigo apenas pisó tierra. El ataque fulminante desarticuló a las fuerzas españolas y las obligó a reembarcarse, dejando bajas y prisioneros.

SaveClip.App_626416849_18556290397002252_792566286227311225_n

El triunfo tuvo consecuencias estratégicas significativas ya que luego de esta primera victoria del Regimiento no se realizaron más campañas de los realistas de Montevideo hacia el río Paraná.

SaveClip.App_627158801_18556290409002252_7103430421800717118_n

El episodio más emblemático es conocido pero no por eso debe dejar de mencionarse: durante el enfrentamiento, San Martín cayó herido y quedó atrapado bajo su caballo, momento en el que fue auxiliado por el granadero Juan Bautista Cabral, quien resultó mortalmente herido y se convirtió en uno de los símbolos del combate, inmortalizado para siempre en la Marcha de San Lorenzo.

SaveClip.App_626400715_18556290436002252_7144489394957912629_n

Sobre los artistas

Ramiro Ghigliazza nació en Morón, provincia de Buenos Aires. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo y se perfeccionó profesionalmente en Rosario. Desde 1996 hasta 2005 se desempeñó como director de la agencia publicitaria rosarina Arte en Estudio de la Plaza. A partir de 2003 comenzó a exponer obras que fusionan arte y tecnología, especialmente enfocadas en la reconstrucción visual de próceres argentinos, como San Martín, Belgrano, Güemes, Azurduy, Sarmiento, Urquiza, entre otros.

SaveClip.App_627642320_18556290454002252_6019547736177022832_n

Su estilo se caracteriza por una mezcla precisa de ilustración, diseño digital y análisis histórico, lo que le ha permitido crear retratos hiperrealistas y emotivos, valorados tanto por historiadores como por el público general. Estas obras han sido expuestas en ciudades de Argentina y del exterior, como Concordia, Rosario, Mendoza, Boulogne Sur Mer, Barcelona y Cervatos de la Cueza.

SaveClip.App_626459987_18556290472002252_4448599944786656340_n

Ghigliazza se define como un artista de la identidad que ha logrado resignificar la imagen de figuras históricas argentinas mediante una mirada contemporánea, técnica y profundamente humana.

SaveClip.App_627339799_18556290463002252_981513242380380390_n

Fabián Ariel Hernández nació en Santa Fe y es fotógrafo y artista digital. Su formación arquitectónica en la Universidad Nacional del Litoral influyó en su estilo visual, marcado por una especial atención a la composición, la forma y la luz.

Se autodefine como un "fotógrafo de emociones", con un enfoque centrado en capturar la espontaneidad de los momentos cotidianos.

SaveClip.App_627011912_18556290517002252_2936106549043610443_n

Alcanzó notoriedad a nivel nacional por su serie de arte digital "Estampillas Argentinas", una colección de imágenes creadas con inteligencia artifgicial que representan a íconos de la cultura popular del país.