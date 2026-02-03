La Capital | Policiales | desaparecida

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Natalia Ferrero tiene 28 años y fue vista por última vez en la ciudad de Santa Fe. El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa millonaria

3 de febrero 2026 · 10:19hs
Natalia Ferrero

Natalia Ferrero, la joven que está desaparecida desde abril del 2025

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe fijó una recompensa de $10 millones para quienes aporten información útil y comprobable que permita localizar a Natalia Ferrero, la joven santafesina de 28 años desaparecida desde abril de 2025.

Natalia fue vista por última vez el 14 de abril de 2025 en la ciudad de Santa Fe. Su madre radicó la denuncia por desaparición el 19 de abril del 2025 en la comisaría 6ª de la capital provincial. La joven se encontraba en situación de calle y solía regresar periódicamente al domicilio de sus familiares en el barrio Barranquitas, pero desde entonces no volvieron a tener noticias sobre ella.

Natalia tiene 28 años, tez trigueña, ojos marrones, cabellos lacios largos de color oscuro, contextura delgada, 1.65 mts de altura. Tiene tatuado el nombre “Valentina” en el brazo derecho y en el pecho, lado izquierdo, los nombres “Valentina-Martina”.

>> Leer más: Luna, la chica de 13 años que era intensamente buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Además, presenta una cicatriz en la pierna izquierda arriba de la rodilla, producto de una herida de arma blanca. Usa piercing debajo del labio inferior, en el ombligo y en ambas orejas.

La búsqueda de Natalia Ferro

En la búsqueda intervienen la División Paraderos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Regional I, a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias. Desde el Ministerio solicitaron la más amplia colaboración de la ciudadanía, al remarcar que cualquier dato puede resultar clave para avanzar en la investigación.

Desde el gobierno provincial aclararon que el pago de la recompensa quedará sujeto a la evaluación del mérito de los datos aportados por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Dirección Provincial de Protección de Testigos, y el monto podrá dividirse en caso de que exista más de un aportante relevante.

Un punto importante es que se garantiza la reserva de identidad de quienes colaboren. “Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda”, expresaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.

