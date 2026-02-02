Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900

Un hombre le disparó a su pareja y al hijo tras una discusión. Sucedió el domingo en Dorrego al 3900. Las víctimas fueron trasladadas por un vecino al Hospital Roque Sáenz Peña mientras que el atacante se encuentra prófugo.
La mujer y su hijo fueron trasladados al Hospital Roque Sáenz Peña con heridas de bala en las piernas y se encuentran fuera de peligro; el agresor continúa prófugo.
Según trascendió, la mujer, de 43 años, fue atacada por su pareja tras una discusión. La víctima aseguró que el hombre le disparó varias veces ocasionándole una herida en la pierna.
Ante esta situación, el hijo de la mujer, un joven de 29 años, quiso interceder para calmar la situación pero también recibió un disparo en la pierna. Acto seguido, el agresor se retiró del domicilio y se subió a un Chevrolet Corsa color azul oscuro.
Dicho vehículo fue localizado poco después por la policía en Pueyrredón y Centeno aunque sin ocupantes en su interior. El auto fue trasladado a la comisaría 15ª, por razones de jurisdicción, donde se le harán pericias.
La víctima fueron trasladadas por un vecino al Hospital Roque Sáenz Peña y ambos se encuentran fuera de peligro. Asimismo, el el agresor continúa prófugo.
