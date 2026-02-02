La Capital | Policiales | Pareja

Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900

La mujer y su hijo fueron trasladados al Hospital Roque Sáenz Peña con heridas de bala en las piernas y se encuentran fuera de peligro; el agresor continúa prófugo.

2 de febrero 2026 · 17:49hs
Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital Roque Sáenz Peña.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto

Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital Roque Sáenz Peña.

Un hombre le disparó a su pareja y al hijo tras una discusión. Sucedió el domingo en Dorrego al 3900. Las víctimas fueron trasladadas por un vecino al Hospital Roque Sáenz Peña mientras que el atacante se encuentra prófugo.

Según trascendió, la mujer, de 43 años, fue atacada por su pareja tras una discusión. La víctima aseguró que el hombre le disparó varias veces ocasionándole una herida en la pierna.

Ante esta situación, el hijo de la mujer, un joven de 29 años, quiso interceder para calmar la situación pero también recibió un disparo en la pierna. Acto seguido, el agresor se retiró del domicilio y se subió a un Chevrolet Corsa color azul oscuro.

Dicho vehículo fue localizado poco después por la policía en Pueyrredón y Centeno aunque sin ocupantes en su interior. El auto fue trasladado a la comisaría 15ª, por razones de jurisdicción, donde se le harán pericias.

La víctima fueron trasladadas por un vecino al Hospital Roque Sáenz Peña y ambos se encuentran fuera de peligro. Asimismo, el el agresor continúa prófugo.

Noticias relacionadas
Crimen en Tablada: Ezequiel Hernán Espinoza fue asesinado a metros de su casa. 

Crimen en Tablada: acribillado en la puerta de su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Foto de archivo. La Jefatura de Policía

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

En fuga. Conducción peligrosa, desobediencia y intento de cohecho, los cargos que se les imputan a los ocupantes del auto

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Crimen en zona sur. Un joven de 19 años fue baleado en barrio Tablada y sus familiares lo llevaron al Hospital Provincial

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Newells no estuvo a la altura, volvió a perder y abrió interrogantes

Newell's no estuvo a la altura, volvió a perder y abrió interrogantes

Lo último

Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900

Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Fin de ciclo en el Indec: Marco Lavagna renuncia al organismo tras atravesar dos gobiernos

Fin de ciclo en el Indec: Marco Lavagna renuncia al organismo tras atravesar dos gobiernos

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Miguel Alejandro Martínez, de 33 años, fue condenado por homicidio calificado por alevosía tras atacar en diciembre de 2022 a su compañero José Sofiudin mientras dormía en la panadería de Santiago al 4700.

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques e insultos
Ovación

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques e insultos

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país
La Ciudad

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900
Policiales

Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900

Luis Caputo: Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo
Economía

Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"

Crimen en Tablada: acribillado en la puerta de su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en Tablada: acribillado en la puerta de su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Newells no estuvo a la altura, volvió a perder y abrió interrogantes

Newell's no estuvo a la altura, volvió a perder y abrió interrogantes

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

Ovación
Copa Davis: Argentina ya está en Busan para enfrentar a Corea del Sur

Por Gustavo Conti
Ovación

Copa Davis: Argentina ya está en Busan para enfrentar a Corea del Sur

Copa Davis: Argentina ya está en Busan para enfrentar a Corea del Sur

Copa Davis: Argentina ya está en Busan para enfrentar a Corea del Sur

Un ex-Central confesó que tiene miedo por las políticas migratorias en Estados Unidos

Un ex-Central confesó que tiene "miedo" por las políticas migratorias en Estados Unidos

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

Policiales
Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900
Policiales

Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Crimen en Tablada: acribillado en la puerta de su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Crimen en Tablada: acribillado en la puerta de su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

La Ciudad
Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria
La Ciudad

Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria

Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas

Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: La situación es compleja

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
Información General

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor
Ovación

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

El uno x uno de Newells: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano en la Bombonera
Ovación

El uno x uno de Newell's: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano en la Bombonera

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas en vivo
Información General

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas en vivo

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas
Información General

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Por Pablo Mihal
Ovación

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Por Walter Palena

Ovación

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada
Policiales

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero
Información General

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump
Política

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

Trump aseguró que está dialogando con los más altos mandos de Cuba
El Mundo

Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste