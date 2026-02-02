Reforma laboral: la postura de Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

El gobernador Maximiliano Pullaro dice que la provincia se banca la ley incluso baja de recaudación por achique de Ganancias. La apuesta pyme y una diferencia

“No hablé con el gobierno pero no estamos en contra de eso si es que se da un apoyo a las pymes en la provincia”. El gobernador Maximiliano Pullaro fija postura sobre el capítulo impositivo de la reforma laboral que propone recortes en los ingresos que reciben las provincias por coparticipación. El santafesino le pone una ficha al nuevo régimen incluso diferenciándose del resto de los mandatarios y no se espanta.

Este lunes comienza el período de sesiones extraordinarias que tendrá a la ley de modernización laboral como eje central de la agenda legislativa. El gobierno nacional la empuja con un combo sobre la mesa: facilidades para las empresas en varios aspectos con baja de impuestos coparticipables para las provincias a propósito de una reducción a las sociedades de la alícuota de Ganancias.

Los gobernadores, que, curiosamente, parecen haber centralizado la discusión laboral con el gobierno más que los sindicatos, entran en un dilema con la propuesta oficial. Muchos ven que sentirán el peso de la baja de recaudación, resisten y tratan de negociar compensaciones. Pero en el gobierno santafesino dicen que no hay inconvenientes a la hora de pesar la balanza.

“Estamos ordenados para bancarnos esa modificación de la ley” , explican en Casa de Gobierno. Esta postura del gobierno santafesino confirma que confía en que la reforma laboral resolverá algunos aspectos para los empresarios y puede ser positiva para dinamizar la economía.

“Estamos más preocupados por la generación de empleo, no por la caja que está en términos aceptables. Esta ley puede ayudar a pymes a que no tengan tanto riesgo a tomar empleados", insisten. Vale recordar que según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la baja de Ganancias significaría un costo fiscal de $1,9 billones anuales (0,22 % del PBI), de los cuales corresponden unos $1,12 billones a las provincias, entre ellas Santa Fe con una reducción de $97.000 millones.

Maximiliano Pullaro El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompaña la reforma laboral Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Dicen que "todo lo que es baja de impuesto le viene bien a Santa Fe que tiene matriz pyme" pero resaltan que "también debería venir asociado a impuestos no coparticipables" por quien más pierde con los coparticipables son las provincias. Nación pierde un poco pero gana más en función del crecimiento con el IVA.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no les cierra. El FAL es una de las creaciones del proyecto para las indemnizaciones en el sector privado, que busca aliviar a las empresas con una reducción del costo del despido. “Tenemos algunas dudas sobre eso”, sostienen en gobernación aunque no aclaran si las dudas es por algún eventual perjuicio a los trabajadores o a las cuentas de las pymes.

En un proyecto de tanta influencia de rosca política, en el gobierno santafesino dicen correrse del toma y daca al que otras provincias están obligadas. “No negociamos con el gobierno una cosa por otra”, juran. Así, Santa Fe parece haber encontrado una postura equidistante: apoyan la reforma incluso con reducción de impuestos si hay crecimiento pyme, y miran de reojo al nuevo esquema de indemnizaciones como todo el sindicalismo.