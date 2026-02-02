La Capital | menores

Qué delitos cometen los menores en Santa Fe: los números detrás del debate por la imputabilidad

Un informe de la Corte Suprema detalla cuántos adolescentes ingresan al sistema penal juvenil, qué delitos predominan y cuántos llegan a la cárcel, en medio de la discusión por la baja de la edad de imputabilidad.

2 de febrero 2026 · 16:58hs
El Congreso de la Nación se prepara para debatir un nuevo Régimen Penal Juvenil y el debate en la sociedad ya está instalada. El crimen de Jeremías Monzón aceleró las posturas a favor de la baja de la edad de imputabilidad y Patricia Bullrich es la cara visible ante posibles cambios en el sistema penal en relación los menores.

En este marco, presta real importancia el último informe de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus cifras para conocer las edades y los delitos de los menores que ingresan al sistema judicial. Sólo en Santa Fe más de 4.500 adolescentes ingresaron en la justicia de menores por causas penales.

El informe, de 131 carillas, presenta datos nacionales y jurisdicción por jurisdicción de 2024. Además de detalles de cada provincia y su sistema de justicia. Los datos entre provincias carecen de comparación ya que existen diferencias entre los sistemas acusatorios.

En este sentido, los datos ofrecidos por la Corte Suprema de Justicia datan de 2024, el último año del viejo Código Procesal Penal Juvenil, ya que el 30 de noviembre de ese año, a través de la ley 14.228, se dispuso una nueva norma que rige desde el 1º de enero de 2025.

Cuáles son los delitos de adolescentes en Santa Fe

Según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), tomando los datos ofrecidos por el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, en la provincia hubo 4.551 niños, niñas y adolescentes (que al momento del hecho investigado fueran menores de 18 años) con ingreso en justicia de menores por causas penales durante el año 2024.

>> Leer más: Crimen de Jeremías Monzón: qué se sabe hasta ahora del asesinato que conmociona a Santa Fe

Si se tiene en cuenta el último Censo de 2022, la población de niños y adolescentes (entre 0 y 17) corresponde a 900.400. Es decir, que el 0,51% de los menores de 17 estuvieron implicados en una causa penal en 2024.

La Justicia también indicó que un 43,6% de las causas corresponden a adolescentes de entre 16 y 17 años, sólo el 1,2 por ciento a jóvenes entre 13 y 15 años, pero hay un 55,3% de casos donde no se dio a conocer el dato. En cuanto al género, el 46,8% corresponden a varones, mientras que el 2,5 a mujeres y el resto no fue aportado.

De esos casos, la justicia santafesina generó 7.046 causas penales ya que un menor puede constituir más de un delito. Casi el 60% de esos delitos fueron contra la propiedad, es decir, robos, hurtos y extorsiones o daños, entre otros. El 15,5% de las causas se iniciaron por delitos contra las personas, que incluyen homicidios, lesiones, abandono de personas o abusos de armas. Mientras que poco más del 8% se debe a delitos contra la integridad sexual de otra persona. Además, hay un 16,5% de delitos que están en investigación al momento de presentar los datos.

Cuántos menores están detenidos y dónde

Al cierre de 2024, la provincia de Santa Fe tenía 11.814 personas privadas de la libertad, según datos oficiales del Observatorio de Seguridad Pública. Dentro de ese universo, solo 40 eran menores de 18 años, lo que representa apenas el 0,34% del total de la población encarcelada.

De acuerdo al relevamiento del Observatorio, al 31 de diciembre de 2024 había en Santa Fe:

  • 38 adolescentes privados de la libertad en espacios penitenciarios,
  • 2 menores alojados en dependencias policiales.

Se trata de jóvenes que cumplían medidas dispuestas por la Justicia provincial en el marco del sistema penal juvenil.

El informe incorpora además un dato que suele quedar relegado en el debate público: 15 niños se encontraban alojados en unidades penitenciarias sin estar judicializados, únicamente porque sus madres estaban privadas de la libertad en cárceles de mujeres. En estos casos, el encierro no responde a una causa penal propia, sino a la ausencia de dispositivos alternativos de cuidado.

