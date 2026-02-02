La Capital | La Región | Enjambre

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Tenía 62 años y era oriundo de Granadero Baigorria. En ese momento estaba junto a su esposa y cuñada circulando en auto por un camino rural

2 de febrero 2026 · 10:49hs
El Hospital de San Carlos Centro

El Hospital de San Carlos Centro, donde atendieron a las personas atacadas por el enjambre de avispas

Un hombre de 62 años falleció y su esposa y su cuñada tuvieron que ser atendidas en un hospital tras ser atacados por un enjambre de avispas en la zona rural de la localidad de San Carlos Centro, a 166 kilómetros al norte de Rosario. El trágico incidente se produjo mientras esas personas se desplazaban en auto con las ventanillas bajas, por un camino de tierra y de pronto el habitáculo fue invadido por una nube de esos insectos.

La víctima fatal del ataque fue identificada como Benito Fernández, de 62 años, quien vivía en Granadero Baigorria. Fernández había llegado a San Carlos Centro el sábado en horas de la tarde en compañía de su esposa con la intención de visitar a la hermana de ella, es decir su cuñada. De acuerdo lo que pudo reconstruir, ese día alrededor de las 18, Fernández, su esposa y su cuñada fueron sorprendidos por una "nube” de avispas cuando se desplazaban en auto por una zona rural llamada Olivares, muy cerca del ejido urbano de la localidad.

En declaraciones a La Capital, Carolina Borgna, encargada de la Guardia del Hospital Pedro Suchon de esa esa localidad, indicó que entre las 6.30 y 6.40 de la tarde ingresó al Samco una comunicación de Bomberos Voluntarios, que es el servicio de emergencia que hay en San Carlos Centro, indicando que estaban trasladando a personas, sin decir cuántas, que habían sido picadas por avispas”.

Cómo fue el ataque de las avispas

“En primer lugar, llegaron dos mujeres que fueron trasladas en un auto particular, es decir la esposa del señor que falleció y la cuñada que es oriunda de San Carlos Centro. Una de ellas presentaba el cuadro más complicado por falta de aire y dolores. A las dos se les realizaron todas las atenciones de rigor para este tipo de situaciones y quedaron estabilizadas. Al rato, ingresó la ambulancia que traía al hombre, ya prácticamente sin signos vitales. Se hicieron maniobras de RCP, pero los resultados fueron negativos”, indicó la médica.

>> Leer más: Advierten que una sola picadura de abejas o avispas puede generar una reacción grave

Según el testimonio que brindaron las mujeres que acompañaban a Fernández, los tres iban en auto por ese camino rural, con las ventanillas bajas, cuando de pronto el auto fue invadido por un enjambre de avispas.

Borgna rememoró: “La cuñada del señor fallecido contó que en la desesperación por huir de las avispas, los tres bajaron del auto y empezaron a correr. Una de las mujeres pudo llamar por teléfono a familiares. Ellos se comunicaron con los bomberos y fueron los familiares quienes acudieron a buscar a las mujeres. De hecho las mujeres fueron trasladadas al Samco por allegados. Los bomberos relatan que cuando llegaron al lugar, el hombre yacía inconsciente en el piso rodeado por las avispas y que les costó mucho acercarse y moverlo”.

>> Leer más: Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres en Rosario?

En cuanto al estado de salud de las mujeres que estaban con Fernández, Borgna precisó: “La esposa tuvo un episodio de vómitos, pero se recuperó enseguida y fue dada alta el mismo sábado a la noche; la cuñada, en tanto, estuvo más complicada, pero se le hizo todo el tratamiento pertinente y quedó internada hasta el domingo a la mañana”. Con respecto a Fernández, el personal de Samco tomó conocimiento que era una persona alérgica y que esa condición habría desencadenado el cuadro que le causó la muerte. “Se le hicieron las maniobras de RCP, pero lamentablemente no pudo salir”, agregó la encargada de la guardia.

"Es la primera vez que vemos un caso tan grave. Siempre recibimos pacientes por picaduras de avispas, pero de una o dos. Siempre tenemos mucho cuidado con las que se producen en cuello y en cara. Se les aplica inyectables, en general pasa eso. Pero es la primera vez que vemos un caso como el que pasó el sábado. La esposa tenía lesiones por todo el cuerpo. También intervino un perito policial e hizo las constataciones".

