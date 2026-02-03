La Capital | Ovación | Newell's

La inoperancia ofensiva de Newell's fue un nuevo llamado de atención

La derrota contra Boca fue consecuencia de la falta de juego y de la escasez de recursos y de categoría. Todos problemas repetidos

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

3 de febrero 2026 · 06:10hs
Luciano Herrera intenta superar la barrida de Santiago Ascacíbar. El ataque de Newells fue deficitario.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Luciano Herrera intenta superar la barrida de Santiago Ascacíbar. El ataque de Newell's fue deficitario.

Dos jugadas de gol en todo el partido. De un tiro de esquina y de un pase largo por arriba. Ambas situaciones, en la primera etapa. No hubo más. Muy poca la elaboración de Newell’s para rescatar de mínima un punto en su visita a la Bombonera.

La deficiente producción ofensiva de las dos primeras fechas se repitió. No cambió nada de lo sucedido en el partido del debut, contra Talleres (1-2), y el empate con Independiente (1-1).

Sin futbolistas que funcionen, sumado a la falta de opciones para conseguir un desequilibrio, se complica. Le pasó ante Boca en La Bombonera. Nunca dio la sensación de que pudiese llegar al gol. El Xeneize le ganó 2 a 0, por errores propios de la Lepra y por cuestiones mínimas.

En definitiva, por detalles. Que fue la diferencia que establecieron unos pocos jugadores del local. Como lo hizo Exequiel Zeballos y su destreza para trasladarla en velocidad.

>> Leer más: La gran polémica de Boca y Newell's: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

O Lautaro Blanco, pasando al ataque por sorpresa y definiendo con sutileza en la primera conquista xeneize. O Leandro Paredes, con una circulación constante. Esas condiciones que no mostraron ninguno de los jugadores rojinegros.

Tampoco nadie tuvo la picardía y la maña de Ángel Romero, que forcejeó con Saúl Salcedo y ocasionó la jugada del penal, más allá de la polémica sobre si ambos se estaban tomando y si fue adentro o afuera del área.

Resultados negativos, todo por hacer

Cuestiones mínimas que dejaron a Newell’s en desventaja en el marcador y que derivó en derrota, la segunda en tres partidos, con un empate.

Un saldo negativo, eso sí, ante adversarios nada sencillos y en un corto lapso de diez días, con un equipo que por el momento se está rearmando.

Cuestiones que tampoco son motivo para consolarse y conformarse. Las mínimas señales y reacciones que se esperan, considerando los atenuantes expuestos, no aparecieron en la Bombonera. Entonces surgen interrogantes lógicos. ¿Qué es capaz de hacer el equipo? y ¿con qué jugadores y planteos?

Newell's, ni vertical ni profundo

Si la mirada pasa por la faceta ofensiva, no se observó con claridad frente a Boca la idea de los entrenadores rojinegros. En principio, la intención fue desplegar un fútbol vertical y con llegada por los extremos. Nada dio resultado. Hubo poca capacidad para asociarse.

Desde el nacimiento de cada avance, Newell’s tuvo problemas. Jeremías Gómez Mattar anduvo impreciso. No pudo meter pases punzantes.

>> Leer más: Newell's no estuvo a la altura en la Bombonera, volvió a perder y abrió interrogantes

Por tratarse de un mediocampista ofensivo, hábil con la pelota, resultó contraproducente que empezara tan de atrás y no en un sector de la cancha donde puede prevalecer con la gambeta.

La ubicación tampoco le resultó beneficiosa a Walter Núñez. Parado de volante, a espaldas de Matías Cóccaro, encaró unas pocas veces, con movimientos interesantes pero con resoluciones deficientes. No es lo mismo que desnivele por afuera que por el medio.

image - 2026-02-02T182142.453
Walter Núñez pierde la pelota contra Leandro Paredes. El futbolista de Newell's no pesó.

Walter Núñez pierde la pelota contra Leandro Paredes. El futbolista de Newell's no pesó.

Gómez Mattar y Núñez no salieron a jugar el segundo tiempo. Una determinación que refleja que no convencieron. No fue responsabilidad exclusiva de ellos.

Le costó llegar por afuera

Las aproximaciones por la raya de los laterales fueron mínimas. Armando Méndez no llegó al fondo. Martín Luciano, un poco más. Intentó hasta el final, aunque la terminación fue confusa y exigida.

Los extremos, transformados en volantes, tampoco consiguieron algo provechoso. Luciano Herrera, sobre la izquierda, desaprovechó la floja tarea de Juan Barinaga.

>> Leer más: La dupla técnica de Newell's fue contundente: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Facundo Guch, en la derecha, se inclinó por diagonales hacia el medio, sin mayores resultados. La única en la que resaltó fue en ese envío largo y pasado para Herrera que se la llevó por delante cerca del arco xeneize.

Pasó desapercibida la presencia de Matías Cóccaro, cuya participación desde el inicio se puso en duda ante la chance del ingreso de Michael Hoyos.

El centrodelantero uruguayo fue absorbido por Ayrton Costa. Perdió en la disputa cuerpo a cuerpo. Le costó la aceleración. Poco parecido al atacante peligroso de Huracán.

Ni con los dos nueve

El nivel de Newell’s no cambió en la segunda etapa con la participación de dos nueve, a partir del ingreso de Michael Hoyos por Núñez. Tampoco con el reemplazo de David Sotelo por Gómez Mattar. El segundo gol de Boca fue determinante en el resultado y el desarrollo.

image - 2026-02-02T182335.974
Michael Hoyos la pide, pero la pelota le llegó poco. El delantero entró en el segundo tiempo.

Michael Hoyos la pide, pero la pelota le llegó poco. El delantero entró en el segundo tiempo.

El resto del tiempo, la visita avanzó por necesidad. No más. Ya con Franco García sobre la banda derecha, sin desnivelar por afuera, el Colo Ramírez, que estuvo lejos del arco, y Valentino Acuña, quien trató de generar sin éxito lo que antes no pudo el equipo en el poco tiempo que estuvo adentro de la cancha.

Jugadores y funcionamiento colectivo. Las deudas de Newell’s en su visita a la Bombonera. Las que se repiten desde el inicio del torneo. Las que no deben prolongarse en el tiempo.

Noticias relacionadas
Saúl Salcedo se refirió a la polémica del partido. Fuente: Newells

Salcedo y la bronca por la caída de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"

Martín Luciano saca el lateral para Newells. Favio Orsi y Sergio Gómez dan indicaciones. La dupla no arrancó bien. 

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

El Colo Ramírez volvió a usar la 99 en Newells. Jugó los últimos 20 ante Boca, por un desdibujado Cóccaro.

El Zorro Cóccaro fue titular pero lo sacaron y terminó con dos 9

El once de Newells, que enfrentó a Boca en La Bombonera.

El uno x uno de Newell's: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Lo último

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo

La semana próxima, el gobernador firmará el acta de inicio de las obras que tienen un presupuesto oficial de 70 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de tres años
Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo
Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia
LA CIUDAD

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla
Policiales

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques
Ovación

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street
Economía

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas
Policiales

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Ovación
La inoperancia ofensiva de Newells fue un nuevo llamado de atención

Por Rodolfo Parody
Ovación

La inoperancia ofensiva de Newell's fue un nuevo llamado de atención

La inoperancia ofensiva de Newells fue un nuevo llamado de atención

La inoperancia ofensiva de Newell's fue un nuevo llamado de atención

El próximo rival de Newells se mantiene invicto y con el arco cerrado

El próximo rival de Newell's se mantiene invicto y con el arco cerrado

Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Ambrogi se metió en el cuadro principal

Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Ambrogi se metió en el cuadro principal

Policiales
Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
POLICIALES

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

La Ciudad
Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia
LA CIUDAD

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo

El tiempo en Rosario: martes con bastantes nubes pero el calor sigue firme

El tiempo en Rosario: martes con bastantes nubes pero el calor sigue firme

Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria

Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi
Información General

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos
Información General

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Política

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos
Economía

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas
La Región

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones
La Ciudad

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newells y alteró la Bombonera
Zoom

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newell's y alteró la Bombonera

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
Información General

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor
Ovación

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

El uno x uno de Newells: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano
Ovación

El uno x uno de Newell's: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas
Información General

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas