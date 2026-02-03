La curiosa decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Jorge Almirón metió solo una variante ante River y en el entretiempo, sin modificar los once en el segundo tiempo. Un caso único del siglo XXI en Central

Jorge Almirón estuvo muy activo ante River, pero no se dio vuelta para mirar el banco y solo metió a Gaspar Duarte por Enzo Copetti en el entretiempo.

Los entrenadores están para tomar decisiones. Jorge Almirón , como técnico de Central, no es la excepción a la regla y tomó una decisión que ninguno de sus antecesores había hecho en el club desde fines de 1997. El DT, en el empate 0 a 0 ante River el en el Gigante, no realizó ninguna variante durante los segundos 45 minutos.

Su única modificación se produjo en el entretiempo que fue el ingreso de Gaspar Duarte en reemplazo de Enzo Copetti.

La última vez que Central no realizó cambios durante la segunda etapa fue hace 1.180 partidos , el 30 de noviembre de 1997, cuando el equipo de Miguel Russo cayó por 5 a 1 ante Vélez en Liniers por la fecha 15 del Apertura 1997.

Pasaron 28 años, 2 meses y 2 días de aquella decisión de Russo, que Jorge Almirón decidió imitar en la igualdad frente a los millonarios.

Central, una semana antes de jugar contra Vélez como visitante, venía de ganarle a Newell’s el clásico por 4 a 0 en el Gigante de Arroyito, el 23 de noviembre de 1997. Partido en el cual los canallas tampoco realizaron sustituciones en la segunda mitad, pero este juego fue suspendido por a los 65’ por el árbitro Roberto Ruscio por inferioridad numérica del rival. Por lo cual, si se hubiesen jugado esos 25 minutos restantes, lo más probable hubiese sido que Russo metiera algún cambio en ese lapso.

Las decisiones de Miguel Russo

Pero, en esa goleada en contra del Vélez de Marcelo Bielsa en Liniers, una jornada después donde los canallas se fueron al vestuario perdieron 3 a 1 en el primer tiempo, Russo optó por no modificar el equipo en los segundos 45 minutos. Quizás para darle una especie de reprimenda a esos jugadores que se habían relajado luego del aquel histórico triunfo ante Newell’s.

Los canallas le ganaban 1 a 0 a Vélez con tanto de Juan Ramón Jara, de cabeza, pero luego Patricio Camps (23’, 32 y 39’), el arquero José Luis Felix Chilavert (74’ de penal) y Claudio Husain (89’) redondearon la goleada de los locales.

Central aquella tarde formó con Gastón Sessa; José Guerrero, Horacio Carbonari, Germán Gerbaudo y David Charles Pérez; Eduardo Coudet, Maximiliano Cuberas, Omar Palma y Juan Ramón Jara; Eduardo Bustos Montoya y Diego José.

A los 24’ del primer tiempo, el paraguayo Carlos Espínola reemplazó a Coudet. Esa fue la única variante ya que Estanislao Ayuso, José Barrella, Juan Pablo Rochi y Sebastián Flores Coronel se quedaron sentaditos en el banco de suplentes.

Las decisiones de Jorge Almirón

Lo del domingo ante River fueron contextos totalmente distintos. En aquella derrota ante Vélez en 1997 solo había cinco suplentes y se podían hacer dos modificaciones.

En cambio, Jorge Almirón tuvo, sin contar al arquero Jorge Broun, cuatro variantes por hacer y diez futbolistas disponibles para tratar de buscar el triunfo. Como defensores estaban Luca Raffin, Alvaro Güich y Agustín Sández. En la zona medio el DT contaba como alternativas a Federico Navarro, Paolo Giaccone, Santiago Segovia, Giovanni Cantizano y Maximiliano Lovera. Mientras que en el ataque lo tenía al nuevo refuerzo Julián Fernández y a Fabricio Oviedo.

Al ser consultado el entrenador sobre esta decisión, dijo: “El ritmo del partido estaba muy alto. Era difícil ingresar y ponerse a tono, hicimos un solo cambio y dejamos al resto completar los 90 minutos. Es un gran mérito de los muchachos. Campaz iba a jugar y se bajó a lo último, fue un golpe anímico para el equipo. Julián vino de refuerzo no le tocó jugar. Está bien que vean el ritmo que se necesita. Lo de Campaz fue el sábado. Se podría haber hecho el estudio ayer pero que se lo haga con más tranquilidad el lunes. En el segundo tiempo fuimos superiores y tuvimos chances claras para ganar el partido. Hay varios chicos que están llegando que le van a dar un salto de calidad al equipo, pero hay que esperarlos no es fácil ingresar en un partido de estos sobre el final. Después de los 75 minutos empieza otro partido”, culminó el DT.

Cuesta no darle a Almirón la derecha a estos conceptos. Porque no evadió la pregunta, él es quien convive con los futbolistas y conoce detalles que el resto no saben.

Aunque se puede hacer otra lectura un poco más pesimista. Ya que, según lo que dejó entrever el entrenador, hoy Central no cuenta con un revulsivo para torcer la historia de un cotejo como el que se dio contra River. Como dijo el DT hay mucho piberío que tienen que tener su proceso de maduración

El técnico arriesgó, tomó decisiones y le salió bien. Distinto hubiesen sido los comentarios si Sebastián Driussi hubiese estado habilitado y River ganaba 1 a 0, porque en el fútbol guste o no mandan los resultados.

La derrota de Central con Huracán en 1994

Vale destacar, que en situaciones normales, sin contar los partidos del Apertura 1997 donde ante Newell’s terminó antes y contra Vélez hubo una reprimenda de Russo, hay que irse hasta mediados de 1994 para encontrar algo así.

Fue en un partido clave para Central. El 7 de agosto de ese año, en la fecha 16 del Apertura, los canallas perdieron 1 a 0 frente a Huracán en el Tomás Ducó, con tanto de Walter Peletti. Ambos peleaban el campeonato.

Los de Arroyito salieron a la cancha con Roberto Bonano; Diego Ordóñez, Horacio Carbonari, Gustavo Falaschi y Juan Ramón Jara; Roberto Molina, Omar Palma, Pablo Sánchez y Cristian González; Marcelo Delgado y José Luis Rodríguez.

La única variante que introdujo Pedro Marchetta fue el ingreso del actual presidente Gonzalo Belloso, a los 42’ del primer tiempo por el lesionado Puma Rodríguez. Pero Roberto Abbondancieri, Mario Gori, Federico Lussenhoff y Roberto González permanecieron en el banco.