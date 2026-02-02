"El duende es bostero": Willem Dafoe fue a ver Boca-Newell's y revolucionó la Bombonera

La estrella de Hollywood presenció la victoria del Xeneize, en el marco de su visita a la Argentina por el estreno del film "The Souffleur"

Willem Dafoe estuvo en el MALBA y en La Bombonera

Willem Dafoe aprovechó su visita por Buenos Aires y estuvo en La Bombonera para presenciar el encuentro entre Boca y Newell's por la tercera fecha del Torneo Apertura. El actor estadounidense, quien se encontraba en un palco con la camiseta del Xeneize puesta, gritó los goles al ritmo de "La 12" y se mostró muy cercano con el público.

El reconocido protagonista del Duende Verde (Norman Osborn) en "El Hombre Araña" fue capturado por la transmisión oficial del partido, lo que desató la euforia de los hinchas que empezaron a arengarlo: "El duende es bostero" . Inmediatamente, el actor estadounidense, sorprendido por la situación, respondió entre risas y agradeció el gesto.

En diálogo con "El Canal de Boca", la estrella de Hollywood reconoció que había estado muchas veces en Buenos Aires pero que nunca había ido a un partido. Además, compartió sus sensaciones de su experiencia en el icónico estadio: " Me gusta mucho, hay mucha energía, podría quedarme viendo esto para siempre".

Willem Defoe presentó su nueva película "The Souffleur"

La presencia del actor por Buenos Aires estuvo marcada por su presencia en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), debido al estreno de la película The Souffleur, dirigida por el argentino Gastón Solnicki. Tanto el protagonista como el director recibieron a la prensa y a los fanáticos del estadounidense en la entrada del museo, antes de la proyección del film.

El protagonista de películas como "El Faro" y "Pobres Criaturas" saludó afectivamente a los presentes, firmó autógrafos, se tomó fotos y conversó con quienes se acercaron.

La película ya se había presentado en septiembre del año pasado en el Festival de Venecia y, hace unos días, pasó por el Festival de Cine de José Ignacio.

Para esta nueva producción, Dafoe protagoniza a Lucius Glanz, un hombre que lucha por evitar que el edificio de en frente donde vive sea demolido. Este drama con misterio fue filmado en un hotel real en funcionamiento.