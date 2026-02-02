La Capital | La Ciudad | sanatorio

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario

Por motivos económicos, muchos usuarios dejaron sus prepagas y se vuelcan a la salud pública, lo que genera complicaciones

2 de febrero 2026 · 09:46hs
A nivel nacional

A nivel nacional, los sanatorios privados dificultades en cobros de prestaciones pero no se registra la misma situación en Rosario

La Unión Argentina de Salud (UAS) denunció dificultades para cobrar prestaciones en sanatorios privados. En muchos casos, las complicaciones tienen que ver con el gran número de usuarios que antes estaban afiliados a prepagas u obras sociales pero que hoy en día se vuelcan a la salud pública, de manera parcial o completa, lo que genera problemas de liquidez para la salud privada.

"La Unión Argentina de Salud (UAS) expone su preocupación por los nuevos mecanismos de cobro que algunas jurisdicciones provinciales están aplicando a la seguridad social y a los sistemas de medicina privada por prestaciones realizadas en hospitales públicos", expresaron desde la entidad, y agregaron: "Dado su impacto operativo y financiero, resulta necesario analizar cuidadosamente su alcance y sus efectos sobre el funcionamiento del sistema de salud".

A pesar de las denuncias de la UAS a nivel nacional, Rodrigo Sanchez Almeyra, vicepresidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Rosario, señaló que en Santa Fe "el panorama es totalmente distinto". En gran medida, esto se debe a un convenio entre el gobierno de Santa Fe y la asociación.

La situación en Rosario

En cuanto a la baja de afiliados de prepagas y los problemas en los cobros a nivel local, Sanchéz Almeyra detalló, en conversación con LT8: “En Rosario, en general, esto ocurre más que nada con pacientes de obra sociales, más que con usuarios de prepaga", y agregó: "Lo que sucede no es que el aliado se desafilia sino que la obra social no tiene servicios, o la prepaga cobra por servicios que el usuario no puede pagar, por eso recurre al hospital público".

En específico, el profesional explicó que los prestadores privados no registran este inconveniente gracias a un acuerdo con el ejecutivo provincial: "Afortunadamente, en Santa Fe hay un convenio firmado entre la Asociación de Clínicas de Rosario y el gobierno de la provincia, que incluye también las prestaciones en los hospitales de la Municipalidad de Rosario".

"Nosotros (prestadores de medicina privada) podemos tener prestaciones que nos haga el sector público, y ellos (efectores de salud pública) pueden obtener prestaciones de la medicina privada", detalló el vicepresidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Rosario, sobre el convenio con el gobierno provincial, que reduce las dificultades en los pagos de las prestaciones.

"El convenio siempre tiene superávit para la Asociación de Clínicas", señaló el experto, y especificó: "Son más las prestaciones que le hacemos al sector público, que las que el público les hace al privado".

"Lo que pasa es que en algún momento el sector público dejó de tener la gestión administrativa de cobro, y ahora se está encaminando tratando de que el cobro sea de ambos lados: cualquier prestación que se haga a una obra social o prepaga pueda ser facturado", afirmó el profesional.

Un 2026 más estables pero con falta de financiamiento

En cuanto a cómo viene el estado de situación de la medicina en privada en Rosario en este 2026, Sánchez Almeyra expresó: "Las clínicas y sanatorios siguen sufriendo el problema de falta de financiamiento que sufrimos todo el 2025".

"La atenuación de la inflación favorece, los aumentos de los insumos y medicamentos se han ralentizado, por lo cual no se están provocando los defasajes entre ingresos y egresos que tuvimos durante todo el 2024 y mitad de 2025", siguió el vicepresidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Rosario.

"La situación está un poco más tranquila, pero no ha habido todavía un cambio de paradigma de cómo se va a realizar el financiamiento del sistema de salud de nuestro país en el futuro", cerró Rodrigo Sanchez Almeyra.

