Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Expertos advierten sobre temperaturas superiores al promedio histórico y un verano con ganas de copar parte del otoño

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su pronóstico climático trimestral para los meses de febrero, marzo y abril de 2026 , con un panorama marcado por temperaturas superiores a lo normal en Rosario y precipitaciones dentro de los valores habituales.

Este escenario sugiere que el calor típico del verano podría extenderse más allá de lo habitual, con jornadas cálidas que se mantendrán durante gran parte del inicio del otoño. Si bien no se esperan extremos constantes, la persistencia de temperaturas elevadas reforzará la sensación de un verano prolongado en la región.

Según el informe del SMN , Rosario y la región del Litoral atravesarán un trimestre con temperaturas promedio por encima de la media histórica. Esta tendencia también se extiende al norte y noroeste argentino, Córdoba, Santa Fe y la región de Cuyo.

Cuando el organismo habla de temperaturas superiores a lo normal, se refiere a registros que superan el promedio climático del período. Aunque las diferencias pueden ser moderadas, este escenario suele tener impacto en la vida cotidiana, como mayor consumo de energía eléctrica, uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores, y riesgos para la salud en grupos vulnerables.

Lluvias normales en Rosario

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico trimestral del SMN indica que las lluvias se mantendrán en niveles normales en toda la región del Litoral. La misma condición se espera para Formosa, Chaco, el este de Salta, Cuyo y el sur de la Patagonia.

image

Contexto climático: neutralidad del fenómeno El Niño–La Niña

El SMN explicó que este escenario se da bajo una fase de neutralidad del fenómeno ENSO (El Niño–Oscilación del Sur), lo que implica la ausencia de una influencia marcada de El Niño o La Niña. En este contexto, el comportamiento del clima depende principalmente de la variabilidad natural y factores regionales.

Además, indicaron que se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración.

En este sentido, recomendaron consultar tanto el pronóstico diario y la perspectiva semanal para informarse sobre los eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden ser previstos en la escala estacional.