Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques e insultos

Desde acusaciones de “corrupción” y “beneficios arbitrales” hasta insultos personales, el portal libertario intensificó una campaña contra Ángel Di María y Central. El trasfondo excede al fútbol.

El regreso de Ángel Di María al fútbol argentino no solo revolucionó el mundo Central . También lo convirtió, casi de inmediato, en blanco de una ofensiva sistemática desde sectores mediáticos alineados con la disputa política que el gobierno nacional mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA ). En ese escenario, La Derecha Diario y su espacio deportivo Derechazo ocuparon un rol central, con publicaciones reiteradas contra Di María y Central que combinan acusaciones de corrupción, deslegitimación deportiva e insultos personales.

El punto de quiebre más visible se produjo tras la victoria el miércoles pasado de Central por 2 a 1 ante Racing en Avellaneda. Aquella noche, Di María fue la gran figura del partido y abrió el marcador con un gol de tres dedos que recorrió los resúmenes del país. Sin embargo, para La Derecha Diario el eje no estuvo en el rendimiento futbolístico, sino en una acusación de fondo: una nota publicada tras el encuentro sostuvo que el campeón del mundo pasó “de ser amado a ser repudiado” por ser “indirectamente parte de la corrupción de la AFA” , un entramado que —según el medio alineado con el presidente Javier Milei— no solo beneficiaría arbitralmente a Central, sino que incluso le habría “regalado una copa por escritorio” .

La publicación instaló una narrativa que se repitió en los siguientes días: Di María como engranaje visible de "un sistema corrupto" , Central como "club favorecido" y la AFA como una estructura a intervenir . La acusación no se apoyó en fallos puntuales ni en resoluciones oficiales, sino en una generalización que trasladó la disputa política al terreno deportivo.

Horas después del partido ante Racing, la ofensiva se trasladó a las redes sociales. En X, La Derecha Diario publicó mensajes como “QUE ALGUIEN LE AVISE QUE LO SILBÓ TODO EL CILINDRO” y “TODO EL CILINDRO SILBÓ A DI MARÍA” , reforzando la idea de un supuesto repudio generalizado. En otro posteo, el medio libertario afirmó que el jugador es “continuamente beneficiado por su amigo Chiqui Mafia ”, en alusión al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/2016662051536408767&partner=&hide_thread=false TODO EL CILINDRO SILBÓ A DI MARÍA: El jugador de Rosario Central quedó manchado ante las continuas ayudas de su amigo Chiqui Tapia. pic.twitter.com/HeB29B6zcE — Derechazo (@derechazoar) January 28, 2026

Esa construcción mediática tuvo una respuesta pública. Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, publicó un extenso descargo en Instagram en el que cuestionó el recorte informativo y recordó los aplausos recibidos por Di María en distintos estadios, incluso en canchas rivales. “Te muestran los silbidos, pero nadie te muestra los aplausos”, escribió. El propio jugador se sumó al intercambio con una frase que se repetiría como síntesis de su postura: “Lo virtual no es real. La realidad está en la calle”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/2016922828797337667&partner=&hide_thread=false QUE ALGUIEN LE AVISE QUE LO SILBÓ TODO EL CILINDRO: Di María se refirió a las críticas por ser continuamente beneficiado por su amigo Chiqui Mafia.



El jugador de Rosario Central dijo: "Lo virtual no es real". pic.twitter.com/1CKmZpqQHB — Derechazo (@derechazoar) January 29, 2026

Los insultos de La Derecha Diario a Di María

Lejos de descomprimir, el cruce marcó un nuevo escalón en la escalada discursiva. El siguiente capítulo llegó en el empate sin goles de este domingo entre Central y River. Durante ese partido, una jugada en el área millonaria desató la polémica: Di María ingresó con pelota dominada, fue tomado de la cintura por un defensor millonario y cayó. Todo Central pidió penal, pero el árbitro no sancionó ya que consideró que no fue falta. La Derecha Diario reaccionó en tiempo real con posteos de tono agresivo: “CÓMPLICE HDP: el secanucas de Di María se tiró un piletazo” y “EL SECANUCAS DE DI MARÍA YA ESTÁ ROBANDO”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/2018144675190730925&partner=&hide_thread=false CÓMPLICE HDP: El secanucas de Di María se tiró un piletazo y fue corriendo a pedir penal.pic.twitter.com/d4rOs75uZL — Derechazo (@derechazoar) February 2, 2026

La acusación fue más allá del jugador. En otro mensaje, el medio habló de “OTRA VEZ EL SECANUCAS DE DI MARÍA BENEFICIADO” y calificó al árbitro Facundo Tello de “corrupto” por un gol anulado a River y un supuesto penal no cobrado para el Millonario. El dato central —que en esa jugada no se sancionó penal a favor de Central— quedó diluido frente al relato de un favoritismo permanente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/2018131895888879800&partner=&hide_thread=false EL SECANUCAS DE DI MARÍA YA ESTÁ ROBANDO: Le anularon un gol a River por supuesto offside y tampoco cobraron un penal previo. pic.twitter.com/4uFQkIYHZs — Derechazo (@derechazoar) February 2, 2026

El ataque también apunta a Central

Pero el ataque del medio preferido de Milei se amplió directamente al club. “MÁS CLARO ÉCHALE AGUA: Central es el equipo más beneficiado desde que volvió Di María, ya le regalaron seis penales”, publicó La Derecha Diario, consolidando la idea de un Central "privilegiado" por el sistema que el propio medio denuncia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/2015483068862079257&partner=&hide_thread=false MÁS CLARO ÉCHALE AGUA: Central es el equipo más beneficiado desde que volvió Di María, ya le regalaron 6 penales. pic.twitter.com/h93osO0bnX — Derechazo (@derechazoar) January 25, 2026

La secuencia —partido, acusación, insulto, generalización— no aparece aislada. Se inscribe en una estrategia más amplia que La Derecha Diario y el gobierno nacional despliegan en su confrontación con la AFA y con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro que rige el fútbol argentino.

En ese marco, La Derecha Diario y Derechazo se posicionaron como voceros de una “batalla cultural” que reclama la intervención estatal y la apertura a las Sociedades Anónimas Deportivas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/1991599158369874433?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991599158369874433%7Ctwgr%5E2eada99ba71d948f63e48c05ca3b9817021eb41f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2B8J2BHpvCfh7figLzvuI8gQ8OTTVBMSUNFOiAmcXVvdDtMYSBnbG9yaWEgbm8gdGllbmUgcHJlY2lvLiBDYW1wZcOzbiBkZSBMaWdhIDIwMjUuIFZhbW9zIENlbnRyYWwmcXVvdDsgZXNjcmliacOzIMOBbmdlbCBEaSBNYXLDrWEgbHVlZ28gZGUgcXVlIENoaXF1aSBUYXBpYSBsZSByZWdhbGUgdW4gdMOtdHVsbyBwb3IgZXNjcml0b3Jpby4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2tkSnFyU2ZMM3kiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9rZEpxclNmTDN5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERlcmVjaGF6byAoQGRlcmVjaGF6b2FyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RlcmVjaGF6b2FyL3N0YXR1cy8xOTkxNTk5MTU4MzY5ODc0NDMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDIwLCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3Db5a821a951d1542a9db7a299c84249aas%3Dabbc16e706b15fcd2bbd463a29d4ebac&partner=&hide_thread=false CÓMPLICE: "La gloria no tiene precio. Campeón de Liga 2025. Vamos Central" escribió Ángel Di María luego de que Chiqui Tapia le regale un título por escritorio. pic.twitter.com/kdJqrSfL3y — Derechazo (@derechazoar) November 20, 2025

El ataque a Di María y a Rosario Central se conecta así con un discurso que también alcanzó a otros campeones del mundo. En publicaciones recientes, el medio extendió sus cuestionamientos a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, a quienes presentó como figuras funcionales a la conducción de la AFA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/1990909713366597990?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990909713366597990%7Ctwgr%5Ee003e5f28e5ae46beb1036665ae8ca78706f9fe4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2B8J2BHpvCfh7fwn5qoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9VUkdFTlRFP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVVJHRU5URTwvYT4gTWFzaXZvIGVzY3JhY2hlIGEgbXVyYWxlcyBkZSBsYSBTZWxlY2Npw7NuIEFyZ2VudGluYSBlbiB0b2RvIE1vcsOzbjogJnF1b3Q7VG9kbyBlbCBwdWVibG8gZGUgTW9yw7NuIHRlIGRpY2UgQ2hpcXVpIFRhcGlhIHkgVG92aWdnaW5vIGNob3Jyb3MsIHJ1Y2hpcyB5IG9ydGl2YXMuIFNlbGVjY2nDs24gY8OzbXBsaWNlJnF1b3Q7LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaW9VRmNuQUlpayI2BcGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2lvVUZjbkFJaWs8L2E2BPC9wPiZtZGFzaDsgRGVyZWNoYXpvIChAZGVyZWNoYXpvYXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGVyZWNoYXpvYXIvc3RhdHVzLzE5OTA5MDk3MTMzNjY1OTc5OTA2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BTm92ZW1iZXIgMTgsIDIwMjU8L2E2BPC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI2BPC9zY3JpcHQ2BCgo3D%3Fv%3D7e26a2c0f8ca210828dc154994db35a9s%3D1dae140c20741b74652da6d432d802b8&partner=&hide_thread=false #URGENTE Masivo escrache a murales de la Selección Argentina en todo Morón: "Todo el pueblo de Morón te dice Chiqui Tapia y Toviggino chorros, ruchis y ortivas. Selección cómplice". pic.twitter.com/ioUFcnAIik — Derechazo (@derechazoar) November 18, 2025

En el caso de De Paul, incluso difundió una supuesta investigación judicial por una empresa “fantasma”, sin respaldo documental, en línea con un método que prioriza el impacto político por sobre la verificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/1994477705325367333?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1994477705325367333%7Ctwgr%5E4de236db01e6e50b752d6327dadedc525ac9551c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2B8J2BHpvCfh7fwn5qoIElORVNQRVJBRE86IExhIEp1c3RpY2lhIGVzdGFyw61hIGludmVzdGlnYW5kbyB1bmEgc3VwdWVzdGEgZW1wcmVzYSBmYW50YXNtYSBkZSBSb2RyaWdvIERlIFBhdWwgdmluY3VsYWRhIGEgbGEgY2F1c2EgY29udHJhIFN1ciBGaW5hbnphcyBwb3IgZXZhc2nDs24uPGJyPjxicj7igLzvuI8gTGEgZmlybWEgc2UgbGxhbWEgJnF1b3Q7Um9kZXBhdSBHcm91cCBTUkwmcXVvdDsgeSBoYWJyw61hIG1vdmlkbyBjYXNpICQ3LjAwMCBtaWxsb25lcyBkZSBwZXNvcy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JtTVBZaVFUdmQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ybU1QWWlRVHZkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERlcmVjaGF6byAoQGRlcmVjaGF6b2FyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RlcmVjaGF6b2FyL3N0YXR1cy8xOTk0NDc3NzA1MzI1MzY3MzMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI4LCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D287ed3c87c0eaac2c6f4f644cef80880s%3Db06693d6dbdad3316410f2cf8aa9faeb&partner=&hide_thread=false INESPERADO: La Justicia estaría investigando una supuesta empresa fantasma de Rodrigo De Paul vinculada a la causa contra Sur Finanzas por evasión.



La firma se llama "Rodepau Group SRL" y habría movido casi $7.000 millones de pesos. pic.twitter.com/rmMPYiQTvd — Derechazo (@derechazoar) November 28, 2025

Quién está detrás de La Derecha Diario

Para comprender el sentido y la persistencia de los ataques contra Ángel Di María y Central resulta clave observar qué es y cómo opera La Derecha Diario. La Derecha Diario fue fundado en 2019 por Fernando Cerimedo, Juan Pablo Carreira y Ezequiel Acuña. Se caracteriza por su apoyo explícito a la gestión de Javier Milei. En agosto de 2024, el periodista español Javier Negre, allegado a Milei, adquirió el 50% de sus acciones.

En el interior de este medio de comunicación digital conviven referentes del ecosistema libertario, y su potencia no reside tanto en el tráfico de su sitio web como en su capacidad de viralización en redes sociales, amplificada por retuits frecuentes del propio primer mandatario.

Su línea editorial es abiertamente militante. El portal apoya de manera explícita a la gestión de Milei, celebra sus medidas, amplifica sus consignas y reproduce el discurso de confrontación permanente contra opositores, periodistas, artistas y referentes sociales. No se presenta como un medio de información neutral, sino como un actor dentro de lo que define como una “batalla cultural”, en la que el fútbol aparece como un territorio estratégico más.

En ese marco, la AFA se convirtió en uno de los blancos prioritarios. Desde sus plataformas, La Derecha Diario y su espacio deportivo Derechazo impulsan la idea de una conducción “corrupta”, reclaman la intervención estatal y cuestionan el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, en línea con el histórico interés del oficialismo por avanzar sobre las Sociedades Anónimas Deportivas. Las acusaciones reiteradas contra Central y Di María funcionan, así, como una traducción futbolera de esa disputa política más amplia.

Aunque su sitio web no registra niveles altos de lectura —según auditorías de la industria rara vez figura entre los medios digitales más consumidos—, el verdadero poder del medio reside en su capacidad de amplificación. La cuenta de X supera los 498 mil seguidores y es una de las más retuiteadas por el propio presidente, lo que le otorga una visibilidad desproporcionada respecto de su peso periodístico tradicional. A esto se suma la presencia de pauta oficial y publicidad de empresas y gobiernos provinciales, una contradicción frecuente en un medio que denuncia selectivamente el financiamiento estatal de otros espacios críticos.

Quién es el director de La Derecha Diario

El actual director y principal cara visible de La Derecha Diario es Javier Negre, periodista español que en 2024 adquirió el 50 por ciento de este medio como parte de un plan de expansión regional. Negre es un personaje central del ecosistema mediático de la derecha radical en España y América latina, con una trayectoria marcada por la confrontación, las polémicas públicas y múltiples denuncias judiciales.

En su país de origen, fue sancionado y multado por distintos organismos por la difusión de noticias falsas, y su nombre apareció vinculado a causas judiciales y controversias que van desde la publicación de información falsa hasta relaciones con personajes investigados por delitos graves. Esa historia no le impidió proyectarse como empresario de medios: bajo su conducción, La Derecha Diario abrió franquicias provinciales, organizó eventos políticos y reforzó su alineamiento con dirigentes de ultraderecha a nivel internacional.

imagenegre Javier Negre, director de La Derecha Diario.

En Argentina, Negre mantiene una relación directa y pública con el presidente Milei. Fue él mismo quien anunció en redes sociales viajes oficiales del mandatario antes de que existiera confirmación institucional, como el que realizará el próximo 10 de febrero a Estados Unidos para participar de un evento en la residencia de Donald Trump en Palm Beach. Su rol excede el del periodista tradicional: actúa como articulador político, empresario de comunicación y amplificador del discurso oficialista.

Ese posicionamiento explica, en buena medida, el tono y el contenido de los ataques contra Di María y Central. No se trata solo de fútbol ni de análisis deportivo. Las acusaciones, los insultos y las sospechas sin respaldo forman parte de una lógica comunicacional que busca erosionar símbolos populares —como los campeones del mundo o los clubes con fuerte arraigo social— cuando estos aparecen asociados, real o simbólicamente, a la AFA y a un modelo que el oficialismo pretende disputar.