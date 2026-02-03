La Capital | La Ciudad | hoteles

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Las promociones incluyen alojamiento acceso a spa, masajes y cenas y regalos especiales. En algunos casos, se extienden todo el mes

3 de febrero 2026 · 10:54hs
El próximo 14 de febrero, la celebración de San Valentín volverá transformar la ciudad. Desde locales de ventas de regalos hasta restaurantes y también hoteles preparan sus vidrieras para festejar el amor. La oferta no sólo abarca cenas a las luz de las velas, sino también noches que se estiran hasta el mediodía, masajes y momentos de spa. Eso sí: las propuestas románticas tienen su costo. Van desde los 71.000 pesos hasta los 470.000.

Los hoteles de la ciudad ya promocionan sus propuestas para disfrutar de a dos la noche del Día de los enarmorados.

Hay muchas alternativas: cenas de varios pasos, noches de alojamiento o días de spa. De acuerdo a un relevamiento realizado por la Asociación Hotelero Gastronómica entre sus asociados, los precios varían según las propuestas, pero arrancan en los $ 71.000 y pueden llegar a $ 470.000 por pareja.

El Hotel Plaza Real Suites ofrece una propuesta de alojamiento para el sábado 14 que incluye tragos de bienvenida y una botella de espumante y petit fours en la habitación. Y para estirar el festejo la promoción incluye una tarifa extendida hasta las 13. Pasar la noche en un habitación ejecutiva cuesta $ 171.000, mientras que la tarifa para las habitaciones de Lujo con Jacuzzi es de $250.000.

El hotel también ofrece una cena especial con trago de bienvenida, appetizer, entrada, plato principal y postre. El valor para dos personas es de $71.000, incluyendo un acopa de vino.

El Hotel Mayoral promociona un descuento en el valor de la habitación doble matrimonial, que incluye también el ofrecimiento de champagne al ingreso y late check out, hasta las 15 de domingo. Todo por $ 80.000.

En el Hotel Innovo se preparó una cena especial del Día de los Enamorados. Se trata de un menú de varios pasos que, con bebida incluida, cuesta $75.000 por persona. Además ofrece una promoción de alojamiento por el feriado de carnaval que por cuatro noches se abonan sólo tres.

El Hotel de la Cité ofrece alojamiento en categoría Junior Suite, una botella de champagne, caja de bombones y desayuno buffet. El precio por habitación doble es de $130.000.

El hotel Esplendor by Wyndham Savoy Rosario ofrece una noche romántica que incluye estadía en habitación Superior, desayuno buffet, late check out a las 14hs, estacionamiento, botella de espumante y chocolates. Y con la reserva de noche romántica, se accede a dos masajes relajantes de 25 minutos, además de acceso a las instalaciones del hotel: piscina exterior (de temporada) y piscina interior climatizada. El precio de la experiencia es de $ 218.000.

Mientras que en el hotel DAZZLER by Wyndham Rosario, el día de los enamorados se festeja durante todo febrero con una noche de alojamiento y una cena especial. El alojamiento incluye un vino espumante, chocolates, masajes relajantes y acceso a cancha de tenis, gimnasio y piscina y jacuzzi. La cena ofrece varias entradas y platos principales y dos copas de vino. El precio es de $ 283.000.

El hotel Holiday Inn Rosario propone pasar una noche en habitación matrimonial con parking, desayuno buffet y cena de 4 pasos con vino Luigi Bosca y show en vivo. El precio final por pareja es de $ 350.000.

Pasar San Valentin en el hotel Puerto Norte incluye alojamiento en la habitación Paraná City, desayuno en el restaurante del quinto piso y una exquisita cena de 4 pasos para 2 personas que Incluye vino y espumante. Hay regalos sorpresas y acceso al spa con sala aeróbica, piscina indoor climatizada con hidrojets, área de relax, ducha escocesa y sauna. No detalla el precio de la tarifa.

El hotel Garden ofrece una noche en habitación superior para dos personas, libre acceso a jardín, piscina, gimnasio, cochera y merienda para dos personas por $ 125.620 + IVA. Hay una opción de cena que cuesta $ 76.860.

En tanto el Howard Johnson de Funes ofrece dos opciones de experiencias. La primera incluye masaje relajante de 45 minutos por persona, acceso a sauna húmedo, sauna seco y ducha escocesa, a sala de relax y piscinas, merienda y souvenir. El precio de la promoción es de $237.000 + IVA (para 2 personas). Además se ofrece una noche de alojamiento, acceso a Calma Spa- Piscina climatizada y circuito hídrico (sauna seco, húmedo y ducha escocesa), piscina y cena para dos personas por $280.000 + IVA

"¡Celebrá el amor con una cena en Hotel Presidente!", invita el tradicional alojamiento del centro de Rosario. El menú incluye entrada, plato principal, postre y brindis, bebidas de Bodegas Chandon y cochera sin cargo. El precio de la cena es de $ 220.000 final por pareja.

El Hotel Necof ofrece dos noches de alojamiento en habitación doble con un obsequio de bombones y 2 latas de sidra. Cochera y desayuno. La tarifa es de $163.000 más IVA en una habitación común y $ 253.000 más IVA en habitación de lujo con hidromasaje.

En Roberta Rosa de Fontana la habitación doble con desayuno continental y botella de espumante tiene un precio de $75.000.

Mientras que en el Ros Tower los planes para celebrar San Valentín incluyen alojamiento y cena de siete tiempos, acceso al ginmasio, spa y piscina. Las tarifas son de $ 370.000 (en habitación deluxe), $ 420.000 (en junior suite king) y $ 470.000 (en Executive). Mientras que el precio de la cena por pajera es de $250.000.

Por qué se celebra San Valentín

El Día de San Valentín se celebra el 14 de febrero en honor a San Valentín, un sacerdote romano que fue martirizado por el emperador Claudio II en el siglo III d.C.

La historia de San Valentín cuenta que, desafiando la prohibición del emperador de que los soldados se casaran, Valentín continuó casando a jóvenes enamorados en secreto. Cuando el emperador se enteró, ordenó que Valentín fuera ejecutado el 14 de febrero del año 270. Por este motivo, cada año en esa fecha se conmemora el Día de San Valentín, en honor a San Valentín y su lucha por el amor y la libertad.

La festividad del Día de San Valentín se extendió por Europa durante la Edad Media y llegó a América con los colonos europeos. En la actualidad, el Día de San Valentín es una celebración popular en muchos países del mundo.

