Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Ubicada en Balcarce al 300, Gintonería Rosario bajó la persiana tras casi ocho años de historia. Fue pionera en tragos de autor y un punto de referencia de la noche rosarina.

Triste noticia para los fanáticos de los tragos de autor : otro local con una propuesta diferente se despide de la ciudad. Gintonería Rosario, ubicada en Balcarce 340, bajó su persiana definitivamente este fin de semana. Tras casi ocho años de historia , el bar de inconfundibles banquetas de tapizado naranja y adoquines sesentosos que dibujan la palabra “Gin” vivió este sábado su última ronda, con un local explotado de clientes fieles que se acercaron a despedirse.

Además de ser la primera gintonería de la ciudad , la de Rosario fue la primera del país. Especializados en tragos de autor y con baristas especialmente capacitados , el bar de Balcarce al 300 contaba con una propuesta más que singular, y con una estética difícil de encontrar a nivel local.

En los últimos meses, ya son varios los cierres de bares y cafeterías que se suman en la ciudad : desde el café de especialidad Chica Kitchen , situado en el corazón del Pasaje de la Nación, pasando por Pasaporte , ubicado en la esquina más parisina de Rosario, hasta el histórico bar Los Inolvidables, que funcionó por más de 50 años en la inefable esquina de San Martín y Montevideo. También cerró el local de la cadena Café Registrado y las cafeterías Vintú y BigBa. En su mayoría, dichos cierres responden a motivos económicos y a la caída del consumo de los últimos tiempos. Por ejemplo, Los Inolvidables dejó de funcionar porque la propiedad fue vendida y el edificio será reemplazado por una torre de viviendas.

No obstante, el cierre de Gintonería Rosario , local especializado en tragos de autor, no tiene una explicación meramente económica, sino que son varios factores los que se involucran.

Por qué cerró la Gintonería de Rosario

Consultado por La Capital, Santiago Pardo, gerente de Gintonería Rosario, explicó que el cierre del bar de tragos no se explica únicamente por motivos económicos, como sucedió en otros casos. Si bien reconoció que este verano fue una "temporada mala", detalló que en el caso del local de Balcarce al 300 "viene por otro lado".

"Tiene que ver con la parte societaria, diferencias entre las partes. Obviamente, venimos de una temporada mala de verano y nadie se quería hacer responsable. Entonces tomamos la decisión de no continuar con el proyecto", detalló Santiago Pardo en conversación con La Capital.

Además, el gastronómico expresó que todos los cierres de bares "son distintos". Aunque ningún caso es igual que el otro, Pardo expresó que muchas veces se relacionan con "cuestiones de consumo".

Cafeterías, un sector en alerta

Apenas meses antes de los cierres de varias cafeterías, el Concejo había aprobado una ordenanza para impulsar a las más de 100 cafeterías, pastelerías y casas de té que funcionan hoy en Rosario. El proyecto, elaborado por la concejala Anahí Schibelbein, surgió de un relevamiento que detectó que la mayoría de estos espacios son emprendimientos familiares, con planteles conformados en gran parte por mujeres jóvenes, y que enfrentan problemáticas comunes.

Entre esas dificultades, el informe señaló la falta de equipamiento, la necesidad de más difusión para atraer público y el impacto directo del contexto económico, que en mayo ya se reflejaba en una caída del 20 por ciento en la recaudación del Derecho de Registro e Inspección (Drei), según datos de la Secretaría de Hacienda municipal.

La ordenanza aprobada creó el programa GPS del Sabor, que prevé una serie de acciones para fortalecer al rubro. Entre ellas, la inclusión de códigos QR en espacios culturales y turísticos para derivar a un mapa de geolocalización de cafeterías en un radio de hasta 400 metros. La herramienta permitirá identificar locales, días y horarios de atención, y productos destacados de cada propuesta.

El proyecto también promueve una feria gastronómica anual en julio, durante las vacaciones de invierno, para visibilizar la tendencia del café de especialidad y la pastelería artesanal. Además, impulsa convenios con el Banco Municipal para facilitar el acceso a créditos de baja tasa y otros productos financieros pensados para estos pequeños emprendimientos