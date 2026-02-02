La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Ubicada en Balcarce al 300, Gintonería Rosario bajó la persiana tras casi ocho años de historia. Fue pionera en tragos de autor y un punto de referencia de la noche rosarina.

2 de febrero 2026 · 15:04hs
Gintonería Rosario

Gintonería Rosario, el bar de tragos de autor que bajó su persiana este fin de semana 

Triste noticia para los fanáticos de los tragos de autor: otro local con una propuesta diferente se despide de la ciudad. Gintonería Rosario, ubicada en Balcarce 340, bajó su persiana definitivamente este fin de semana. Tras casi ocho años de historia, el bar de inconfundibles banquetas de tapizado naranja y adoquines sesentosos que dibujan la palabra “Gin” vivió este sábado su última ronda, con un local explotado de clientes fieles que se acercaron a despedirse.

Además de ser la primera gintonería de la ciudad, la de Rosario fue la primera del país. Especializados en tragos de autor y con baristas especialmente capacitados, el bar de Balcarce al 300 contaba con una propuesta más que singular, y con una estética difícil de encontrar a nivel local.

En los últimos meses, ya son varios los cierres de bares y cafeterías que se suman en la ciudad: desde el café de especialidad Chica Kitchen, situado en el corazón del Pasaje de la Nación, pasando por Pasaporte, ubicado en la esquina más parisina de Rosario, hasta el histórico bar Los Inolvidables, que funcionó por más de 50 años en la inefable esquina de San Martín y Montevideo. También cerró el local de la cadena Café Registrado y las cafeterías Vintú y BigBa. En su mayoría, dichos cierres responden a motivos económicos y a la caída del consumo de los últimos tiempos. Por ejemplo, Los Inolvidables dejó de funcionar porque la propiedad fue vendida y el edificio será reemplazado por una torre de viviendas.

No obstante, el cierre de Gintonería Rosario, local especializado en tragos de autor, no tiene una explicación meramente económica, sino que son varios factores los que se involucran.

>> Leer más: Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Por qué cerró la Gintonería de Rosario

Consultado por La Capital, Santiago Pardo, gerente de Gintonería Rosario, explicó que el cierre del bar de tragos no se explica únicamente por motivos económicos, como sucedió en otros casos. Si bien reconoció que este verano fue una "temporada mala", detalló que en el caso del local de Balcarce al 300 "viene por otro lado".

"Tiene que ver con la parte societaria, diferencias entre las partes. Obviamente, venimos de una temporada mala de verano y nadie se quería hacer responsable. Entonces tomamos la decisión de no continuar con el proyecto", detalló Santiago Pardo en conversación con La Capital.

Además, el gastronómico expresó que todos los cierres de bares "son distintos". Aunque ningún caso es igual que el otro, Pardo expresó que muchas veces se relacionan con "cuestiones de consumo".

>> Leer más: Cierra el bar Pasaporte, el de la esquina más parisina de Rosario

Cafeterías, un sector en alerta

Apenas meses antes de los cierres de varias cafeterías, el Concejo había aprobado una ordenanza para impulsar a las más de 100 cafeterías, pastelerías y casas de té que funcionan hoy en Rosario. El proyecto, elaborado por la concejala Anahí Schibelbein, surgió de un relevamiento que detectó que la mayoría de estos espacios son emprendimientos familiares, con planteles conformados en gran parte por mujeres jóvenes, y que enfrentan problemáticas comunes.

Entre esas dificultades, el informe señaló la falta de equipamiento, la necesidad de más difusión para atraer público y el impacto directo del contexto económico, que en mayo ya se reflejaba en una caída del 20 por ciento en la recaudación del Derecho de Registro e Inspección (Drei), según datos de la Secretaría de Hacienda municipal.

>> Leer más: Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

La ordenanza aprobada creó el programa GPS del Sabor, que prevé una serie de acciones para fortalecer al rubro. Entre ellas, la inclusión de códigos QR en espacios culturales y turísticos para derivar a un mapa de geolocalización de cafeterías en un radio de hasta 400 metros. La herramienta permitirá identificar locales, días y horarios de atención, y productos destacados de cada propuesta.

El proyecto también promueve una feria gastronómica anual en julio, durante las vacaciones de invierno, para visibilizar la tendencia del café de especialidad y la pastelería artesanal. Además, impulsa convenios con el Banco Municipal para facilitar el acceso a créditos de baja tasa y otros productos financieros pensados para estos pequeños emprendimientos

Noticias relacionadas
El calor seguirá varios días en Rosario

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

El Festival Faro movilizó a 120 mil personas que se acercaron a los escenarios del parque Urquiza.

Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

Al igual que las movilizaciones realizadas en Pergamino, la ciudad del conflicto, las organizaciones ambientalistas conformadas por vecinos y víctimas locales y de otras poblaciones se concentrarán frente a Tribunales Federales de Rosario en apoyo a la querella.

Comienza el juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Rubén y Rodolfo Di Vito: Papá fundó la vinería en diciembre de 1965 y fue la primera del país

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Newells no estuvo a la altura, volvió a perder y abrió interrogantes

Newell's no estuvo a la altura, volvió a perder y abrió interrogantes

Lo último

Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900

Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Fin de ciclo en el Indec: Marco Lavagna renuncia al organismo tras atravesar dos gobiernos

Fin de ciclo en el Indec: Marco Lavagna renuncia al organismo tras atravesar dos gobiernos

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Miguel Alejandro Martínez, de 33 años, fue condenado por homicidio calificado por alevosía tras atacar en diciembre de 2022 a su compañero José Sofiudin mientras dormía en la panadería de Santiago al 4700.

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques e insultos
Ovación

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques e insultos

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país
La Ciudad

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900
Policiales

Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900

Luis Caputo: Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo
Economía

Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"

Crimen en Tablada: acribillado en la puerta de su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en Tablada: acribillado en la puerta de su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Newells no estuvo a la altura, volvió a perder y abrió interrogantes

Newell's no estuvo a la altura, volvió a perder y abrió interrogantes

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

Ovación
Copa Davis: Argentina ya está en Busan para enfrentar a Corea del Sur

Por Gustavo Conti
Ovación

Copa Davis: Argentina ya está en Busan para enfrentar a Corea del Sur

Copa Davis: Argentina ya está en Busan para enfrentar a Corea del Sur

Copa Davis: Argentina ya está en Busan para enfrentar a Corea del Sur

Un ex-Central confesó que tiene miedo por las políticas migratorias en Estados Unidos

Un ex-Central confesó que tiene "miedo" por las políticas migratorias en Estados Unidos

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

Policiales
Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900
Policiales

Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Crimen en Tablada: acribillado en la puerta de su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Crimen en Tablada: acribillado en la puerta de su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

La Ciudad
Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria
La Ciudad

Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria

Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas

Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: La situación es compleja

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
Información General

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor
Ovación

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

El uno x uno de Newells: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano en la Bombonera
Ovación

El uno x uno de Newell's: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano en la Bombonera

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas en vivo
Información General

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas en vivo

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas
Información General

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Por Pablo Mihal
Ovación

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Por Walter Palena

Ovación

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada
Policiales

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero
Información General

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump
Política

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

Trump aseguró que está dialogando con los más altos mandos de Cuba
El Mundo

Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste