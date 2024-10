Darío Barassi homenajeó a su madre con un emotivo posteo y una particular anécdota

“Te extraño. Mucho” , comenzó el escrito de la publicación, en la que relató una jornada en la que compartió tiempo junto a su madre en la clínica . “Ese día te colocaron un dispositivo para la quimio. Me dejaron entrar, pues Barassi, y nos quedamos horas charlando de todo, con olor a clínica y muchos aparatos haciendo sonidos. Ansiedad, risas y lágrimas. Todavía no sabíamos lo que se venía, todavía pensábamos que se podía ”, expresó en dedicación a Laura.

Con gran emoción y un tierno recuerdo del momento en que aligeraban los nervios del tratamiento, continuó: “Mis hermanos querían saber cómo estabas, te dije: “Foto viejita”. Inmediatamente con tu cara de ojete, ‘que no jodan’ me dijiste, con tu acidez y humor de siempre. En el fondo feliz por su preocupación, estabas esperando que preguntaran. Vieja bicha” .

“Yo, muy típico mío, hacía preguntas de a quién preferís, o si te fueras a una isla desierta qué tres cosas te llevarías. No sé, esas pelotudeces muy mías y que a vos te entretenían aunque dijeras que no. Ese día estaba inspirado, y me nació preguntarte por el hombre de tu vida ”, agregó el conductor.

En la misma línea, con su humor característico, siguió con el relato: “Me frenaste en seco, me miraste a los ojos y me dijiste: ‘El hombre de mi vida son mis tres hijos. No jodas más con las preguntas y traeme un café’. Mi madre, más vos no se puede”.

“Me acuerdo de ese momento especialmente esta semana que termina con tu día. Confieso que estoy muy psicoanalizado y no sé si quería ser el hombre de la vida de mi vieja, pero ahora que no te tengo acá me siento orgulloso, feliz y pleno de haber ocupado ese lugar para vos. Por eso lo comparto”, añadió.

Luego de recorrer aquel recuerdo con la anécdota de conversaciones triviales, Barassi cerró su posteo con una profunda reflexión sobre la conexión que los unía antes de su partida, la cual provocó gran dolor pero el consuelo de haber compartido. “Una vida entera queriéndote, cuidándote y disfrutándote. Se siente el vacío y aún duele. Y está bien que sea así. No lo apuremos”, afirmó.

Antes de cerrar su texto, el conductor resaltó que “seguramente” Laura habría reaccionado con su característica acidez y humor, pero que por dentro “lo apreciaría y la haría sonreír”. Por eso, concluyó su mensaje: “Feliz día el domingo. Te quiero fuerte madre. Acá nos quedamos, con mil tazas de café sin ser tomadas. Pero, afortunadamente, otras tantas que se compartieron entre la vieja bicha y los tres hombres de su vida”.

En noviembre, se cumplirá un año del fallecimiento de la madre de Barassi, quien debió luchas durante un tiempo contra el cáncer de páncreas, por lo que el posteo provocó miles de reacciones y comentarios de apoyo para con el conductor.