La Negra Vernaci contó que tiene que empezar quimioterapia por un cáncer.

"Me hice controles y lamentablemente salieron mal. Me encontraron un tumor maligno y me tuve que operar", dijo este viernes en su programa

“Es una verga. Me quiero matar” , dijo sin vueltas, sin perder el humor, aunque rápidamente se puso más seria y dijo: “No me voy a matar, no me voy a morir. Pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que hace que bueno, que quizás vaya a estar un poquito más irascible”.

>>Leer Más: Soledad Fandiño fue diagnosticada con cáncer de mama: "Estoy sanando y con toda la fe del mundo"

Vernaci anticipó que quizá se ausente varias veces de su programa "seguramente no vendré a trabajar muchas veces. Si bien mis médicos me aconsejaron que venga a trabajar, que me quede, que esté acá, que trabaje todo lo que pueda… pero yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si el quedarme sin pelos me va a provocar que no tenga ganas de que me vean”.

La Negra le pidió a su compañera La Barby que le lleve pelucas para probar diferentes looks ante la posibilidad de que el tratamiento endovenoso para intentar que el cáncer no regrese le haga caer el pelo, algo que sucede con frecuencia con los fármacos para el cáncer de mama. "Va a ser muy fuerte", advirtió.

>>Leer Más: Kate Middleton celebró el fin de su tratamiento de cáncer: ¿qué significa terminar quimioterapia?

El cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno. Puede afectar a cualquier mujer. Las posibilidades de que aparezca aumentan con la edad, en especial a partir de los 50 años.

La mamografía puede detectar el cáncer de mama cuando el nódulo todavía no es palpable o lo es mínimamente. En estos casos es posible recurrir a tratamientos menos agresivos que los que se realizan cuando el cáncer está más avanzado.

Cuando el cáncer provoca síntomas y alteraciones de la mama detectables en el examen físico, se pueden observar retracción del pezón, cambios en la textura y el color de la piel, prurito o lesiones descamativas en el pezón.