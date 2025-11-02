Daniela Spalla y Esteman: los nuevos Pimpinela que la rompen en Latinoamérica

Embed

Teatralidad, melodrama, romance, letras narrativas y catárticas. Todo eso caracteriza a dúos clásicos como Pimpinela que han logrado convertirse en parte del imaginario popular de la cultura de habla hispana. La argentina Daniela Spalla y el colombiano Esteman (nombre art\u00edstico de Esteban Mateus Williamson) retoman lo mejor de esa tradici\u00f3n y la vuelven contempor\u00e1nea en su proyecto compartido, un d\u00fao que suma de a miles los oyentes en Latinoam\u00e9rica y Espa\u00f1a, y que viene de presentarse ante 17000 personas, con localidades agotadas, en el prestigioso Palacio de los Deportes de la Ciudad de M\u00e9xico.Daniela y Esteman se conocieron en 2013, en esa misma ciudad donde recientemente recibieron un gesto consagratorio del p\u00fablico como dueto. Se hicieron amigos, compartieron escenarios, y en 2021 lanzaron su primera colaboraci\u00f3n. \u201cTe Alejas M\u00e1s de M\u00ed\u201d (realizado para el disco \\\"Si volviera a nacer\\\" del colombiano) les dio uno un indicio sobre la potencia del trabajo juntos: se convirti\u00f3 en cu\u00e1druple platino y cosech\u00f3 m\u00e1s de 200 millones de reproducciones en redes. La idea del dueto apareci\u00f3 con claridad cuando la argentina encontr\u00f3 en su casa un ejemplar de \\\"Guilty\\\", el disco que Barbra Streisand y Barry Gibb lanzaron en 1980. Le mand\u00f3 una foto de ese \u00e1lbum a Esteman, a modo de propuesta. \u00c9l acept\u00f3. >> Leer m\u00e1s: Pimpinela: \\\"Quer\u00edamos que fuera una carrera de fondo, no una moda\\\" A finales de agosto, lanzaron \u201cAmor\u00edo\u201d, su disco debut como d\u00fao. A pesar de lo que el t\u00edtulo sugiere, las diez canciones que lo componen exploran historias intensas y memorables.Si bien apelan est\u00e9ticamente al melodrama rom\u00e1ntico, tambi\u00e9n aparecen elementos propios de la \u00e9poca en la que viven: relaciones con otros imaginarios, otras expectativas, otras libertades. Combinan lo viejo y lo nuevo para narrar una telenovela sonora que recorre todas las fases de una relaci\u00f3n: enamoramiento, ilusi\u00f3n, conflicto, ruptura y aceptaci\u00f3n final. Para ambos, \\\"Amor\u00edo\\\" es \u201cun inventario de romances, desencuentros y desventuras emocionales narradas con honestidad y un sonido atemporal\\\". Con este trabajo, el d\u00fao rinde homenaje a ic\u00f3nicos d\u00faos de la m\u00fasica en espa\u00f1ol como Juan Gabriel y Roc\u00edo D\u00farcal, Miguel Bos\u00e9 y Ana Torroja o Pimpinela, pero con una identidad moderna propia. Musicalmente, son notablemente m\u00e1s vers\u00e1tiles que aquellos duetos a los que refieren: el disco viaja de la balada setentera al merengue, al bolero, a la cumbia y al pop. Mientras se espera la confirmaci\u00f3n de su esperada primera visita a la Argentina, Daniela y Esteman hablaron con La Capital y dieron detalles del proyecto. >> Leer m\u00e1s: La historia de amor de los Miranda!: fueron pareja antes de comenzar la banda Vienen de llenar el Palacio de los Deportes en M\u00e9xico y les est\u00e1 yendo muy bien en la gira. \u00bfQu\u00e9 les parece que interpela tanto del proyecto? Cuando pensamos en juntarnos, si bien \u00e9ramos conscientes de que compartimos mucho p\u00fablico, tambi\u00e9n iba a llegar p\u00fablico de cada uno de nuestros proyectos. Lo que est\u00e1 pasando viene en parte de ah\u00ed y quiz\u00e1s tambi\u00e9n de saber que este es un proyecto temporal, es una uni\u00f3n temporal. Entonces, el momento para vernos es ahora o nunca. Miranda est\u00e1 teniendo una nueva etapa masiva, en parte movilizada por \u201cTu misterioso alguien\u201d. Pimpinela nunca deja de tener p\u00fablico y siempre se celebra cantar sus canciones. \u00bfLes parece que hay una suerte de catarsis en ese tipo de canciones melodram\u00e1ticas, m\u00e1s all\u00e1 de que los v\u00ednculos ya no se piensen o se vivan as\u00ed? Esteman: Ahora que mencionas a Miranda, ellos son definitivamente un referente para nosotros justamente por esa manera a la que se acercan a hablar del amor. Creo que con nuestro lenguaje y nuestra forma, s\u00ed tenemos esa cosa del melodrama, de la teatralidad, de llevar todo un poco m\u00e1s all\u00e1, pero tambi\u00e9n con un poco de sarcasmo. Est\u00e1 esa cuota de humor en nuestras canciones. Y est\u00e1 esa influencia inevitable de regresar al pasado, a estos cantantes ic\u00f3nicos de los a\u00f1os setenta y ochenta, como Pimpinela, o Juan Gabriel y Roc\u00edo Durcal, o cuando Miguel Bos\u00e9 y Ana Torroja se juntaron. Ten\u00edamos ganas de ver c\u00f3mo juntos pod\u00edamos acercarnos a ese mundo y hacerlo nuestro. Daniela: Tambi\u00e9n hay una cosa que en la redefinici\u00f3n de los v\u00ednculos, la idea no es dejar de lado la sensibilidad o las emociones. Las cosas nos siguen doliendo, afectando, desilusionando. Esas dimensiones no son ajenas a los nuevos tipos de v\u00ednculos. >> Leer m\u00e1s: Rosal\u00eda anunci\u00f3 \\\"Lux\\\", su cuarto disco de estudio: cu\u00e1ndo se podr\u00e1 escuchar Un disco vers\u00e1til y de a dos \u00bfC\u00f3mo fue el proceso de hacer un disco en conjunto despu\u00e9s de trabajar como solistas durante tanto tiempo? Esteman: De mucho aprendizaje. El proceso creativo de este disco fluy\u00f3 much\u00edsimo. Me acuerdo la primera canci\u00f3n que nos juntamos a escribir junto con otro amigo, sali\u00f3 de corrido en una hora. De hecho es la canci\u00f3n que suena primera en el disco, \u201cBar de corazones rotos\u201d. Eso nos dio la idea de que iba a ser un proceso muy enriquecedor y muy espont\u00e1neo. Tuvo distintos momentos pero lo vemos como una suma de fuerzas, como cada uno tiene algo que se fusiona con lo del otro. Este proyecto no se hubiera dado si no tuviera ese junte de la identidad de cada uno. Ha sido maravillosa la manera en que nos ha permitido a cada uno crecer independientemente. Daniela: Lleg\u00f3 con mucho aprendizaje y enriquecimiento, pero tambi\u00e9n con retos que nos hacen crecer a nivel personal y profesional. Porque tambi\u00e9n nos toca aprender a compartir el centro de atenci\u00f3n, que eso implica una deconstrucci\u00f3n importante de ego como artistas solistas. - Una de las cosas que los diferencia de esos duetos cl\u00e1sicos que han nombrado, es que al menos en el disco \u201cAmor\u00edo\u201d muestran mucha versatilidad a nivel sonoro. Daniela: Fue una exploraci\u00f3n que se dio en el proceso, a partir de un deseo de probar. Ven\u00edamos trabajando mucho en la m\u00e9dula del concepto de \u201cAmor\u00edo\u201d, que ten\u00eda que ver justamente con esta cosa bien rom\u00e1ntica, cl\u00e1sica, tradicional. Lleg\u00f3 un momento en que nos empez\u00f3 a jugar la inquietud y la actualidad tambi\u00e9n. Porque somos personas muy enamoradas de esa m\u00fasica de los setenta y los ochenta, pero al final tambi\u00e9n nos haceoms cargo de todas las influencias con las que hemos crecido. Esteman: Creo que no quer\u00edamos tener un disco con una sola cara, que sonara todo igual. Llegamos a un punto en el que ten\u00edamos las canciones que representaban muy claramente el concepto y las ra\u00edces del disco \u201cAmor\u00edo\u201d; como el melodrama, el romance. Y pensamos c\u00f3mo pod\u00edamos ir un poco m\u00e1s all\u00e1 a nivel r\u00edtmico, de g\u00e9neros y tambi\u00e9n de tem\u00e1ticas. Por ejemplo, hicimos el cover de la salsa \u201cTe va a doler\u201d en modo merengue, y tambi\u00e9n hicimos \u201cCita compartida\u201d, que es una cumbia sobre un tema actual que son las relaciones abiertas. Tambi\u00e9n est\u00e1 \u201cEl acuerdo\u201d, una canci\u00f3n que es muy cl\u00e1sica en su estructura y en su forma, pero que habla de los distintos acuerdos que se pueden tener en las relaciones. Inevitablemente llevamos quienes somos cada uno como persona a este mundo melodram\u00e1tico. Yo, por ejemplo, siendo abiertamente gay. Eso habla mucho de c\u00f3mo este disco tiene esa identidad muy contempor\u00e1nea. >> Leer m\u00e1s: Lali en V\u00e9lez: la exaltaci\u00f3n de una estrella popular\u00bfC\u00f3mo trabajan la teatralidad y el movimiento en escena? Daniela: A los dos nos gusta mucho ese lado teatral. Cada quien lo ha ido explorando en sus carreras solistas, y el d\u00fao se presta mucho porque ten\u00e9s alguien con quien interactuar. Lo trabajamos con una compa\u00f1era que queremos mucho, que es nuestra core\u00f3grafa y directora de movimiento en este proyecto. Con ella trabajamos mucho desde los videoclips hasta el show en vivo. Esteman: Adem\u00e1s, en el d\u00fao nos permitimos ir m\u00e1s all\u00e1 y hacer cosas que no hubi\u00e9ramos hecho solos. Es como que ya que tengo a mi amiga aqu\u00ed, pues hagamos m\u00e1s cosas que nos permitan jugar en el escenario. Por eso el show est\u00e1 muy centrado en nuestra interacci\u00f3n. Cuando lo est\u00e1bamos montando, decidimos que no era necesario tener bailarines porque al final estamos nosotros en una comunicaci\u00f3n constante a nivel corporal. Y eso lo incorporamos al mundo cinematogr\u00e1fico que permite el sistema de circuito cerrado, en que se van haciendo tomas en el escenario que la gente ve en pantalla grande. Es muy interesante c\u00f3mo todo conforma la puesta en escena del vivo. - \u00bfTienen como referencia otros duetos temporales que no hayan sido necesariamente del g\u00e9nero rom\u00e1ntico? Daniela: El primer disco que tengo como referencia de duetos es el de Fito y Spinetta, \u201cLa la la\u201d. Cuando descubr\u00ed ese disco a mis veinte a\u00f1os, pens\u00e9 qu\u00e9 incre\u00edble ser\u00eda en alg\u00fan momento tener un compa\u00f1ero con el cual hacer solo un disco, una aventura creativa y despu\u00e9s cada quien sigue su curso. Esteman: Vimos que era algo que s\u00ed pasaba que artistas de distintos g\u00e9neros se reunieran para hacer un disco. Lo vimos con Axel Anwandter y Gepe, con J Balvin y Bad Bunny. El disco que empez\u00f3 de alguna manera todo esto fue el que hicieron Barbra Streisand con Barry Gibb. Dani le tom\u00f3 una foto al disco y me la mand\u00f3 y me dijo: \u201cAmigo, tenemos que hacer algo as\u00ed\u201d. Es algo que pasa en las carreras de diferentes solistas que se juntan a hacer algo con otros solistas amigos. >> Leer m\u00e1s: Cristian Castro en Rosario: anfiteatro repleto, hits rom\u00e1nticos y hasta una an\u00e9cdota viral- Finalmente, \u00bftienen planes de venir a Argentina? Imagino que hay p\u00fablico expectante. Daniela: Hay planes. Se est\u00e1 armando. Todav\u00eda no estamos listos para anunciarlo pero no falta mucho. Cada uno ha ido trabajando su p\u00fablico a nivel solista y ahora tenemos ganas de ir juntos. Adem\u00e1s, lo vemos en las redes, la gente nos comenta y nos pide que vayamos. Esteman: Tenemos muchas ganas de ir. 