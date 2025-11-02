Daniela Spalla y Esteman: los nuevos Pimpinela que la rompen en Latinoamérica

Teatralidad, melodrama, romance, letras narrativas y catárticas. Todo eso caracteriza a dúos clásicos como Pimpinela que han logrado convertirse en parte del imaginario popular de la cultura de habla hispana. La argentina Daniela Spalla y el colombiano Esteman (nombre artístico de Esteban Mateus Williamson) retoman lo mejor de esa tradición y la vuelven contemporánea en su proyecto compartido, un dúo que suma de a miles los oyentes en Latinoamérica y España, y que viene de presentarse ante 17000 personas, con localidades agotadas, en el prestigioso Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.