Rosalía anunció "Lux", su cuarto disco de estudio: cuándo se podrá escuchar

Será el sucesor de “Motomami”, de 2022, con el que la artista consolidó su masividad a nivel global.

La tapa de "Lux", el nuevo disco de Rosalía que anticipa un recorrido entre la "mística femenina, transformación y trascendencia"

Se viene un nuevo disco de Rosalía . La artista catalana anunció el nombre y fecha de lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, sucesor del exitoso “Motomami”, de 2022: “Lux” estará disponible en plataformas y disquerías el próximo 7 de noviembre.

Rosalía compartió también la tapa en sus redes sociales, en la que se la ve vestida de blanco (con los brazos contenidos dentro de la prenda, en lo que podría evocar una camisa de fuerza) y con toca, con cierta aura religiosa.

Según el comunicado oficial del sello Sony Music, el álbum fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason y cuenta con colaboraciones de Björk, Carminho, Estrella Morente o Silvia Pérez Cruz.

También participa del disco la Escolania de Montserrat (uno de los coros de niños cantores más antiguos de Europa), el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana (coro profesional creado en 1990 por el Orfeó Català para difundir la música coral universal, recuperar el patrimonio musical catalán y fomentar nuevas creaciones) y las voces de la Yahritza y Yves Tumor.

“En este álbum Rosalía traza un amplio arco emocional de mística femenina, transformación y trascendencia, moviéndose entre la intimidad y la escala operística para crear un mundo radiante en el que el sonido, el lenguaje y la cultura se fusionan en uno”, asegura el texto de promoción del disco que ya se puede comprar por anticipado en formato CD y vinilo doble.

“‘Lux’ es una proeza de visión y maestría que explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad”, agregan.

Lista de canciones de "Lux", nuevo disco de Rosalía

El disco tendrá un total de dieciocho canciones, agrupadas en cuatro “movimientos”.

- MOV I

1. Sexo, Violencia y Llantas

2. Reliquia

3. Divinize

4. Porcelana

5. Mio Cristo

- MOV II

6. Berghain

7. La Perla

8. Mundo Nuevo

9. De Madrugá

- MOV III

10. Dios Es Un Stalker

11. La Yugular

12. Focu ‘ranni (Exclusivo para ediciones de CD y vinilo)

13. Sauvignon Blanc

14. Jeanne

- MOV IV

15. Novia Robot

16. La Rumba Del Perdón

17. Memória

18. Magnolias