Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: "Es muy difícil"

La influencer explicó que el joven continúa sin la necesidad de usar un respirador y que pudo ver videos de sus hijas.

Thiago Media, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un accidente en moto y hace más de quince días que está internado.

Daniela Celis brindó un nuevo parte médico de su expareja, Thiago Medina y compartió que el joven continúa sin la necesidad de utilizar un respirador, se mantiene despierto y pudo ver videos de sus hijas.

La influencer compartió el estado de salud de su expareja y padre de sus hijas: “Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo. Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros”.

Asimismo, reveló que el joven " vio videos de sus bebés y se puso contento" y agregó: "Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.

El descargo de Daniela Celis

Hace más de dos semanas que el exparticipante de Gran Hermano se encuentra internado en terapia intensiva tras sufrir un accidente en su moto. En este contexto, además de actualizar el estado de salud de Medina, Celis realizó un descargo en sus redes sociales.

“Para mí, todo esto es muy difícil y no quiero dejar de lado mi realidad. Yo tengo contratos, responsabilidades y marcas con las que retomar para cumplir”, sentenció.

“Paré mi vida, sé que tengo que retomar, que el trabajo es el fin en común de nuestras nenas y que tengo que estar para sostener todo. Están todos unidos, tengo una contención increíble y voy a empezar a retomar de a poquito porque esto es un proceso”, expresó Celis.