La Capital | Zoom | Thiago

Thiago Medina en estado crítico: la familia convocó a una vigilia frente al hospital

El alarmante parte médico del ex participante de "Gran Hermano" llevó a su hermana Camila a organizar una movilización en su apoyo

25 de septiembre 2025 · 12:17hs
La familia reza por un milagro en redes sociales

La familia reza por un "milagro" en redes sociales

Luego de casi dos semanas desde que protagonizó un choque en moto, Thiago Medina continúa luchando por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. El joven de 22 años sigue en grave estado y ya fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades.

El nuevo cuadro de salud, publicado por el periodista Ángel De Brito en su cuenta de X, informó: “Tuvo un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado”.

Daniela Celis, expareja del joven nacido en González Catán, mostró su preocupación por la noticia: "Nunca sentí tanto miedo en mi vida". La modelo se hizo eco constantemente en sus redes sociales pidiendo por cadenas de oración y compartiendo el seguimiento del estado de salud del ex participante de "Gran Hermano", edición 2022.

>> Leer más: Thiago Medina, en grave estado: "Necesitamos un milagro"

Movilización de apoyo para Thiago Medina

Tras permanecer en terapia intensiva desde el 13 de septiembre y no registrar mejoras en su cuadro, Camila Deniz, una de las hermanas de Medina, compartió en sus historias de Instagram una invitación a una campaña de apoyo frente al hospital. La vigilia está organizada para el viernes 26 de septiembre desde las 10 para que todos sus cercanos unan fuerzas y puedan de este modo "abrazar" a Thiago en este duro momento.

Embed

La iniciativa fue impulsada por Débora y Ana Barolin, dos hermanas seguidoras del joven, y luego amplificada en redes gracias a la difusión de "Camilota".

“Con la ayuda de cada uno de ustedes, lograremos que este gesto sea aún más fuerte. Les pedimos que puedan llevar una vela y así enviar toda la energía, plegaria, oración y amor hacia esa habitación”, señalaron en la publicación, extendiendo la invitación a personas de todas las creencias e ideologías.

El caso de Thiago se transformó en un verdadero acto de apoyo, solidaridad y lucha por los seres queridos. La vigilia en Moreno, la fuerza de las oraciones y el acompañamiento constante demuestran que, incluso en medio de la adversidad, familiares y seguidores permanecen unidos con la esperanza firme de su pronta recuperación.

Noticias relacionadas
Thiago Medina tiene dos hijas gemelas junto a su ex compañera de reality, Daniela Celis.

Accidente de Thiago Medina: el parte médico tras la cirugía torácica

El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina sufrió un grave siniestro vial a bordo de su moto

La salud de Thiago Medina: qué intervención quirúrgica se le realizará

Thiago Medina continúa en terapia intensiva

Parte médico: por qué no pueden operar a Thiago Medina

Thiago, ex Gran Hermano 2022 junto a sus pequeñas hijas Aimé y Laia

"¡Vos podés, papá!": el conmovedor mensaje de las hijas de Thiago Medina

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Lo último

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero

"Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero"

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica "el negocio de gobierno y exportadores"

La titular de la SRR, María Soledad Aramendi, sostuvo que “hay enojo de productores y acopiadores" porque la suspensión del gravamen duró apenas 72 horas

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica el negocio de gobierno y exportadores
En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Ovación
Cristian Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo
Ovación

Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Cristian Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

La historia del tratamiento de Lionel Messi: Newells lo pagó, obvio que el club lo hizo

La historia del tratamiento de Lionel Messi: "Newell's lo pagó, obvio que el club lo hizo"

Sergio Almirón: Me arrepiento de haber estado en una comisión directiva de Newells

Sergio Almirón: "Me arrepiento de haber estado en una comisión directiva de Newell's"

Policiales
Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia
LA CIUDAD

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

La Ciudad
En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo
Información General

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas
La Región

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
LA CIUDAD

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado
La Ciudad

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario
La Región

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió
POLICIALES

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Por Patricia Martino

Economía

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos
Policiales

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Inauguraron en Funes La Huella de Rozín, un espacio que recuerda al periodista
La Región

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein