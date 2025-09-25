Thiago Medina en estado crítico: la familia convocó a una vigilia frente al hospital

El alarmante parte médico del ex participante de "Gran Hermano" llevó a su hermana Camila a organizar una movilización en su apoyo

Luego de casi dos semanas desde que protagonizó un choque en moto, Thiago Medina continúa luchando por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. El joven de 22 años sigue en grave estado y ya fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades.

El nuevo cuadro de salud, publicado por el periodista Ángel De Brito en su cuenta de X, informó: “Tuvo un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje . Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado” .

Daniela Celis, expareja del joven nacido en González Catán, mostró su preocupación por la noticia: "Nunca sentí tanto miedo en mi vida" . La modelo se hizo eco constantemente en sus redes sociales pidiendo por cadenas de oración y compartiendo el seguimiento del estado de salud del ex participante de "Gran Hermano", edición 2022.

Movilización de apoyo para Thiago Medina

Tras permanecer en terapia intensiva desde el 13 de septiembre y no registrar mejoras en su cuadro, Camila Deniz, una de las hermanas de Medina, compartió en sus historias de Instagram una invitación a una campaña de apoyo frente al hospital. La vigilia está organizada para el viernes 26 de septiembre desde las 10 para que todos sus cercanos unan fuerzas y puedan de este modo "abrazar" a Thiago en este duro momento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ani Barolin (@anibarolin)

La iniciativa fue impulsada por Débora y Ana Barolin, dos hermanas seguidoras del joven, y luego amplificada en redes gracias a la difusión de "Camilota".

“Con la ayuda de cada uno de ustedes, lograremos que este gesto sea aún más fuerte. Les pedimos que puedan llevar una vela y así enviar toda la energía, plegaria, oración y amor hacia esa habitación”, señalaron en la publicación, extendiendo la invitación a personas de todas las creencias e ideologías.

El caso de Thiago se transformó en un verdadero acto de apoyo, solidaridad y lucha por los seres queridos. La vigilia en Moreno, la fuerza de las oraciones y el acompañamiento constante demuestran que, incluso en medio de la adversidad, familiares y seguidores permanecen unidos con la esperanza firme de su pronta recuperación.