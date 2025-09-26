La Capital | Zoom | Thiago

Daniela Celis visitó a Thiago Medina y dio detalles sobre su salud

Mientras sus familiares organizan una jornada de vigilia frente al hospital, su expareja precisó que está estable y sin fiebre, pero su situación sigue siendo grave

26 de septiembre 2025 · 11:18hs
Thiago Medina sigue en terapia intesiva tras el accidente 

Thiago Medina, el exparticipante de "Gran Hermano", continúa en terapia intensiva bajo el control estricto de los médicos. El joven de 22 años, sigue en grave estado y fue intervenido en dos ocasiones.

Cabe recordar que el ex participante chocó con su moto contra la parte trasera de un auto. El joven sufrió la fractura de varias costillas y también lesiones en los riñones, el hígado y una perforación en el pulmón. En este marco, Thiago Medina fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el bazo y tiempo después fue operado por una reparación de la parrilla costal.

Hace pocas horas, el periodista Ángel De Brito en su cuenta de X, informó que Medina tuvo un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Ahora bien, mientras sus familiares y seguidores realizan una jornada de vigilia en Moreno, Daniela Celis su ex pareja contó que pudo entrar a verlo a la sala hospitalaria y compartió los detalles de su estado de salud.

Qué dijo Daniela Celis

A través de su cuenta de Instagram, la ex pareja de Thiago Medina compartió el parte médico del joven.

“Recién salgo de verlo” confesó Celis. Luego, agregó: “Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía”. Según detalló, Medina continúa con antibióticos.

“Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que estamos esperando", cerró la ex participante de Gran Hermano.

image

Movilización de apoyo para Thiago Medina

Tras permanecer en terapia intensiva desde el 13 de septiembre y no registrar mejoras en su cuadro, Camila Deniz, una de las hermanas de Medina, compartió en sus historias de Instagram una invitación a una campaña de apoyo frente al hospital. La vigilia está organizada para este viernes 26 de septiembre para que todos sus cercanos unan fuerzas y puedan de este modo "abrazar" a Thiago en este duro momento.

La iniciativa fue impulsada por Débora y Ana Barolin, dos hermanas seguidoras del joven, y luego amplificada en redes gracias a la difusión de "Camilota".

“Con la ayuda de cada uno de ustedes, lograremos que este gesto sea aún más fuerte. Les pedimos que puedan llevar una vela y así enviar toda la energía, plegaria, oración y amor hacia esa habitación”, señalaron en la publicación, extendiendo la invitación a personas de todas las creencias e ideologías.

