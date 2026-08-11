Con lecturas y fotografía, llega una nueva edición de "Un lugar limpio y bien iluminado"

Sin dudas, reunirse a escuchar historias es un ritual que la humanidad celebra desde épocas remotas. Para los que disfrutan compartir la lectura con otros, llega una nueva edición del ciclo "Un lugar limpio y bien iluminado" . Los destacados artistas de la ciudad, Belén Campero, Yanin Gulam, Ernesto Gallo y Santiago Garat leerán obras de narrativa y Elián Turlione presentará una serie fotográfica .

El ciclo tiene su origen en la lectura del hermoso cuento de E. Hemingway: Un lugar limpio y bien iluminado . El propósito es la reunión en torno a la escucha de historias narradas por sus autoras y autores. Es una experiencia de alto valor escuchar la obra cuando es leída por quien la ha escrito . Es importante saber qué se narra en la ciudad. En este encuentro se cruza la literatura con otros lenguajes, como la imagen fotográfica.

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Sobre las autoras y los autores

Belén Campero es Investigadora de Conicet; Licenciada y Dra. en Filosofía; Diploma superior en Infancia, Educación y Pedagogía y Máster en Filosofía 3/18. Es gestora cultural, coordina talleres de lectura filosófica y clínicas de escritura. Publicó Mine y el tiempo (Cosas invisibles, 2018) y Mine y el recuerdo (Cosas invisibles, 2019), Cuando morimos nos quedamos en casa (Alción, 2018), ¿Cómo sé que soy un gato? (2022), Todas las semillas (Ojoreja, 2022), Mapeo de Lectura. De lo íntimo a lo colectivo (MDAE, 2022), Te veo me ves (Ojoreja, 2024), Abc de la ternura (Periplo, 2024), La sabiduría de las bestias (Serapis, 2025).

Yanin Gulam nació en Rosario en 1989. Es periodista (TEA) y profesora en Letras (UNR). Tiene un posgrado en Gestión Cultural (UNR). Dicta talleres de escritura y lectura desde hace cinco años. Ha publicado en medios como Página12, Reveladas y revista Replicante. Forma parte de la antología Norita Cortiñas 2022 (ByL Pop. Literatura Inclusiva). En 2022 recibió una beca creación del Fondo Nacional de las Artes por el proyecto de un libro de cuentos. Fue premiada en concursos locales y nacionales como Letras en Cambio 2018, Alfonsina Storni 2019 y Norita Cortiñas 2022. Colabora con editoriales independientes reseñando libros ydifundiendo autores en sus redes sociales (@yaningulam)

Ernesto Gallo (Resistencia, 1997). Su nouvelle Nadie en esta tierra, fue ganadora de la Convocatoria 2025 de Baltasara Editora, será publicada en el 2026. Publicó el libro de poemas Muitú (Patronus 2026) y el libro de cuentos Voz de vaca (Le Pecore Nere, 2023), finalista del concurso Manuel Musto 2021, organizado por la Editorial Municipal de Rosario. Vive en Rosario desde el 2015, donde practica el psicoanálisis. Es miembro del Centro de Lecturas, Debates y Transmisión. Forma parte del Grupo Savoy. Editor de la Revista Pulpo. Organiza el ciclo literario Los detectives salvajes.

Santiago Garat nació un día del animal de 1974 en Rosario. Hijo de Elsa y Eduardo, hermano de Florencia, Julieta y Fernando, y papá de Camila. En su rol de periodista es director del semanario El Eslabón y presidente de la Cooperativa La Masa que lo produce, y actualmente conduce el programa de streaming Noticias Piratas en la comunitaria Radio Aire Libre. Como escritor es autor de los libros de relatos breves El sol era la pelota, Nos espera el mar y Enredaderas en el aire.

Sobre el fotógrafo invitado

Elian Turlione nació en Rosario, Argentina, en 1997. Es poeta, fotógrafo, realizador audiovisual y gestor cultural. Entre 2015 y 2019 realizó una serie de viajes por comunidades de pueblos originarios de los Andes y la región amazónica de Madre de Dios. Vivió durante un año y medio en Perú, donde residió en las cercanías de una comunidad campesina originaria. Esa experiencia le permitió acercarse a estas culturas desde una mirada cercana, participando de festividades tradicionales, peregrinaciones y prácticas ancestrales. En 2024 y 2025, algunas de sus fotografías fueron distinguidas en el Concurso Literario y Fotográfico de Hispanic Culture Review y publicadas en las ediciones XXX y XXXI de la revista de la Universidad George Mason (Virginia, Estados Unidos). Actualmente estudia la Tecnicatura en Cine y Televisión en la EPCTV de Rosario, desarrolla proyectos documentales, coordina el ciclo literario y formativo Proyecto Urbanístico y forma parte del equipo del Slam de Poesía Oral de Rosario.

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