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Crack Bang Boom: cómo anotarse al concurso de cosplay del festival de cómic de Rosario

La convención internacional de historietas será del 13 al 16 de agosto. El desfile de disfraces es una de las atracciones más convocantes

29 de julio 2026 · 19:09hs
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El desfile de cosplay de la Crack Bang Boom otorga premios en distintas categorías.

Héctor Rio / La Capital

El desfile de cosplay de la Crack Bang Boom otorga premios en distintas categorías.

Rosario se prepara para una nueva edición de la Crack Bang Boom, la popular convención internacional de historietas que se realizará del 13 al 16 de agosto en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11, Puerto Joven y Tecnoteca, en la costanera central. Uno de las propuestas más convocantes de las jornadas es sin dudas el desfile cosplay, donde chicos y grandes se suben a la pasarela disfrazados de sus personajes favoritos del cómic, el animé, el cine y los videojuegos.

Los organizadores del evento señalaron que ya se encuentra abierta la inscripción para participar del concurso de cosplay, que se realizará el domingo 16 en la explanada frente al río Paraná.

La convocatoria está destinada a personas mayores y menores de edad aficionadas al cosplay. El concurso se divide en tres categorías:

  • Cosplay infantil (menores de 13 años).
  • Cosplay para mayores de 13 años con temática de videojuegos, cine y TV.
  • Cosplay para mayores de 13 años con temática historietas (comics, manga, historieta argentina, etc.)

>> Leer más: Rosario entró al universo Marvel: los X-Men se dieron una vuelta por la Crack Bang Boom

Cómo inscribirse al desfile cosplay

La inscripción al concurso consta de tres pasos. En primera instancia, es necesario completar una preinscripción online, que permanecerá abierta hasta el 14 de agosto inclusive. Una vez completado el formulario, se debe efectuar la confirmación de la inscripción presencial obligatoria en el CEC (Paseo de las Artes y el Río) los días jueves 13, viernes 14 o sábado 15 de agosto, de 14 a 18, para completar la documentación requerida y firmar la autorización correspondiente.

La inscripción sólo podrá confirmarse durante esos tres días y horarios (el domingo 16 no se podrá hacer). Ese domingo, de 13 a 15.40, se realizará el retiro del número para el desfile en el centro de acreditaciones, ubicado detrás del escenario.

Los premios

En esta edición se otorgarán premios para cada categoría. El ganador o la ganadora de la categoría cosplay Infantil recibirá varios ítems entregados por expositores que participan del evento (como juguetes y libros, entre otros artículos).

Quien resulte ganador de cosplay para mayores de 13 años (se adjudicará un/a ganador/a por cada categoría) tendrá como premio la suma de $500.000, otorgados por la Asociación CBB. La preinscripción puede completarse en el siguiente enlace.

La convención cuenta con una variada programación que incluye charlas, talleres, ferias y demostraciones y la presencia de grandes referentes del género. La Crack Bang Boom es uno de los eventos más importantes de historieta de la región y reúne a grandes referentes del sector. Toda la programación se encuentra disponible en crackbangboom.com.ar.

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