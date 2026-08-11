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Vuelve la Copa Libertadores: días, horarios y cruces de los octavos de final

Cuatro equipos argentinos comenzarán su búsqueda de la gloria eterna esta semana. Central enfrentará a Corinthians y podría cruzarse en cuartos con Estudiantes

11 de agosto 2026 · 12:40hs
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Los octavos de final de la Copa Libertadores comenzarán este martes 11 de agosto.

Los octavos de final de la Copa Libertadores comenzarán este martes 11 de agosto.
Central enfrentará a Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Marcelo Bustamante / La Capital

Central enfrentará a Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores vuelve a la actividad este martes con el comienzo de la llave de octavos de final, en la que cuatro equipos argentinos irán en búsqueda de la gloria eterna. Rosario Central deberá esperar al jueves, cuando recibirá a Corinthians por el duelo de ida, mientras que Estudiantes, Independiente Rivadavia y Platense jugarán antes.

Luego del receso de mitad de temporada por el Mundial 2026, los equipos del fútbol argentino afrontaron un importante mercado de pases para prepararse de cara a los playoffs del máximo certamen continental de la Conmebol.

Cabe aclarar que el partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle fue suspendido debido al sismo de 7.4 grados que afectó a muchas ciudades de Colombia, lo que llevó a que la Conmebol suspendiera dos partidos internacionales esta semana. En principio, a falta de confirmación oficial, el partido de ida se disputará la próxima semana del 18 de agosto y la vuelta en la siguiente, la del 25 del mismo mes.

Cuándo juegan los equipos argentinos

Central finalizó la fase de grupos en el 2º puesto de la Zona H, por detrás de Independiente del Valle. Por eso, jugará el primer partido de la serie en el Gigante de Arroyito este jueves 13 de agosto a las 21.30, y una semana después será la revancha en San Pablo.

El Canalla superó la fase de grupos como 2º del grupo H.

El Canalla superó la fase de grupos como 2º del grupo H.

En tanto, Independiente Rivadavia será el primero de los cuatro argentinos en disputar los octavos de final, ya que visitará a Fluminense este martes a las 19 en el mítico estadio Maracaná. La Lepra mendocina, en su debut absoluto en la competencia, lideró el grupo C, por delante del mismo rival que tendrá esta tarde, por lo que volverán a verse las caras.

>> Leer más: En México aseguran que no habrá nueva oferta de América a Central por Jaminton Campaz

A su vez, Estudiantes jugará apenas unas horas más tarde y recibirá a Universidad Católica de Chile desde las 21.30 en La Plata. El ganador de esta llave chocará ante el vencedor del duelo entre Central y Corinthians. Por otro lado, el otro debutante, Platense, jugará este miércoles a las 19 como local ante Coquimbo Unido, también de Chile.

Octavos de final de la Copa Libertadores

Partidos de ida

Martes 11 de agosto

(Postergado) - Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

19 - Fluminense vs. Independiente Rivadavia.

21.30 - Estudiantes vs. Universidad Católica.

Miércoles 12 de agosto

19 - Platense vs. Coquimbo Unido.

19 - Palmeiras vs. Cerro Porteño.

21.30 - Cruzeiro vs. Flamengo.

Jueves 13 de agosto

19 - Mirassol vs. LDU Quito.

21.30 - Rosario Central vs. Corinthians.

Partidos de vuelta

Martes 18 de agosto

(Postergado) - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima.

19 - Independiente Rivadavia vs. Fluminense.

21.30 - Universidad Católica vs. Estudiantes.

Miércoles 19 de agosto

19 - Coquimbo Unido vs. Platense.

19 - Cerro Porteño vs. Palmeiras.

21.30 - Flamengo vs. Cruzeiro.

Jueves 20 de agosto

19 - LDU Quito vs. Mirassol.

21.30 - Corinthians vs. Rosario Central.

>> Leer más: Preocupación en Corinthians por las lesiones de cara al duelo con Central

La llave completa de la Copa Libertadores

En caso de vencer a Corinthians y avanzar a cuartos de final, Central se cruzaría con el ganador del choque entre Estudiantes y Universidad Católica de Chile, por lo que podría tener otro picante duelo con el Pincha, que lo eliminó de los 16avos de final de la Copa Argentina a finales de mayo.

Dentro del mismo cuadro, el otro semifinalista saldría de los cruces entre Cruzeiro vs. Flamengo y Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, por lo que uno de estos ocho equipos será finalista.

En tanto, del otro lado del cuadro, los cruces quedaron conformados de la siguiente manera: Mirassol vs. Liga de Quito, Palmeiras vs. Cerro Porteño, Platense vs. Coquimbo Unido y Fluminense vs. Independiente Rivadavia.

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