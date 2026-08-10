En México aseguran que no habrá nueva oferta de América a Central por Jaminton Campaz América de México no levantaría la oferta hecha a Central y Jaminton Campaz podría jugar el jueves ante Corinthians por la Copa Libertadores Por Guillermo Ferretti 10 de agosto 2026 · 21:16hs

FOTOBAIRES El festejo de Jaminton Campaz, en el gol de Central ante Aldosivi. Jugaría ante Corinthians y su pase a México está en veremos.

Desde América de México creen que no habrá nueva oferta a Central por Jaminton Campaz. De confirmarse este rumor surgido desde la prensa azteca, el colombiano seguirá bajo las órdenes de Almirón, y cuenta con claras chances de ser titular el jueves ante Corinthians.

Según algunos medios mexicanos, América no haría un nuevo intento por Campaz y eso lo llevaría por otras opciones. De confirmarse, Campaz seguiría en Central, habrá que ver si bajo las mismas condiciones económicas.

Al regreso de Campaz a la titularidad se sumaría el de otros dos futbolistas que no estuvieron —aunque por distintas razones— el viernes pasado en el triunfo ante Aldosivi de Mar del Plata en el Gigante. Se trata de Emanuel Coronel, que estaba suspendido, y de Agustín Sández, que integró el banco y no ingresó.

Los movimientos en el once de Central Por los retornos de los laterales titulares al once inicial se darán las salidas de Elías Verón y Alexis Soto, ambos de correcta tarea ante los marplatenses. Mientras que para el ingreso de Campaz, Almirón tendrá que decidir si sale Giovanni Cantizano o Julián Fernández, los dos de irregular desempeño frente a Aldosivi.

>>Leer más: Jorge Almirón: "Central hizo méritos para resolverlo y ganar antes el partido ante Aldosivi" Con este panorama, mientras el plantel auriazul trabaja este martes por la mañana en Arroyo Seco, el probable once para recibir a Corinthians por los octavos de Libertadores sería con: Jeremías Ledesma; Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Cantizano o Julián Fernández, Ángel Di María y Campaz; Enzo Copetti.