Fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacude a Colombia: al menos 111 muertos

El epicentro fue localizado cerca de San José del Palmar, en el oeste del país. El último reporte oficial indicó que hay más de 60 edificios colapsados

Un fuerte terremoto sacudió este lunes una amplia región de Colombia, que abarca los distritos de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali, y fue sentido en varias ciudades del centro y suroeste del país, incluida Bogotá, donde habitantes de edificios y conjuntos residenciales debieron evacuar preventivamente sus hogares tras la activación de alarmas. Las autoridades locales informaron de al menos 111 fallecidos y 87 heridos. También advirtieron sobre el derrumbe de más de 61 edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos.

Según los reportes, el terremoto tuvo una magnitud de 7,4 en escala Richter y sacudió fuertemente al oeste del país. El último reporte del flamante presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, indicó que hay más de 1.500 viviendas afectadas y 61 edificios colapsados . Le encomiendo nuestro país al señor Jesucristo”, dijo el mandatario.

La mayoría de los fallecidos se encuentran en el área metropolitana de Pereira, pero el temblor causo estragos también en Cali. Además, hay siete aeropuertos que suspendieron su actividad debido a los daños sufridos.

“Hasta el momento nosotros llevamos registradas 18 personas muertas, lamentablemente (...) la situación es crítica”, alertó el alcalde del municipio de Pereira, Mauricio Salazar, en una entrevista radial.

Salazar afirmó que la situación es “crítica” y que los socorristas se encuentran trabajando en varias zonas de la ciudad, donde hay decenas de personas atrapadas entre los escombros. “Todo ha sido caótico y las comunicaciones han colapsado”, aseguró.

“En los tres municipios del área metropolitana ya hay 40 fallecidos reportados”, dijo a Noticias Caracol el ‌gobernador del departamento de Risaralda, Juan Diego Patiño. Y la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo en su cuenta de X que 27 personas, incluidos tres niños, perdieron la vida en esa región del suroeste del país a consecuencia del terremoto.

En el distrito de Manizales, el alcalde Jorge Eduardo Rojas reportó tres personas muertas y graves daños en edificaciones. “La situación es bien difícil”, advirtió en la radio local. A ello, se sumó el reporte de Buenaventura, el principal puerto del país sobre el Océano Pacífico, donde la alcaldía lamentó el fallecimiento de una persona.

Por su parte, Alejandro Eder, el alcalde de Cali, la tercera ciudad de Colombia, indicó que al menos 20 edificios se derrumbaron en su distrito con personas atrapadas. “Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”, expresó.

El sismo

Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) alertó por una magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros.

Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), afirmó que el sismo fue de 7,4, lo que luego fue confirmado por el propio el organismo colombiano.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. El movimiento fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.

Tras la emergencia, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, envió un mensaje por redes sociales donde informa la emergencia e indica que se reportan varios heridos en su departamento. Específicamente mencionó “daños graves” en Quibdó, capital del empobrecido departamento. “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, aseguró en X.

“No están solos”

El flamante presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que asumió “directamente el liderazgo” de la atención de la emergencia en San José del Palmar y ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta ante los daños y asistir a los damnificados.

“Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno”, aseguró el mandatario cuya ceremonia de asunción fue celebrada el viernes pasado.

De la Espriella también solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) un informe detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes, y anunció que viajará a Pereira para acompañar a los afectados y supervisar la respuesta gubernamental. “No están solos. El Estado está presente y actuando”, sostuvo el mandatario, quien asumió el viernes. “Estamos atentos y actuando. Mantendremos informados a los colombianos”, señaló.

El temblor se produjo alrededor de las 7:40 de la mañana y sorprendió a los habitantes de Bogotá al inicio de la jornada laboral y académica. En distintos sectores de la capital, residentes reportaron haber percibido con fuerza el movimiento, especialmente en edificios de varios pisos. “El temblor fue superfuerte”, dijo Valeria Polo, una creadora de contenido de 29 años en el centro de la capital.

Las alarmas de emergencia se activaron en numerosos conjuntos residenciales y algunas personas abandonaron sus viviendas y zonas comunes para dirigirse a los puntos de encuentro. En varios edificios, los residentes permanecieron durante algunos minutos en el exterior mientras se verificaban las condiciones de las estructuras.

A las 8:18, el SGC reportó otro evento sísmico de magnitud 4,6 y de profundidad superficial en el municipio de Nóvita, también en chocó. A la misma hora, otra réplica sucedió en San José del Palmar con magnitud de 4,8 y profundidad 88 km.