El tiempo en Rosario: martes frío con posibles chaparrones en el horizonte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 11 de agosto una temperatura máxima de 11º y una mínima de 4º, con previsiones de posibles chaparrones para un miércoles con más frío.
La máxima sería de 11º y la mínima de 4º. El miércoles tiene probabilidades de precipitaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 11 de agosto una temperatura máxima de 11º y una mínima de 4º, con previsiones de posibles chaparrones para un miércoles con más frío.
La madrugada del martes llega con vientos leves del este, un registro de 5º y cielo parcialmente nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana la temperatura bajaría a 4º, para la tarde se espera una máxima de 11º y por la noche habría una marca de 10º con posibles fuertes ráfagas de viento.
El miércoles tendría una máxima de apenas 8º y una mínima de 4º, con cielo mayormente nublado y algunas posibilidades de chaparrones desde la tarde, nuevamente con fuertes ráfagas en la noche.
Para el jueves se anuncia una máxima de 11º y la mínima aumentando a 8º, cielo mayormente nublado y fuertes ráfagas entre la tarde y la noche.
El viernes estaría nublado con registros entre 13º y 8º.
El sábado tendría pocos cambios, con cielo nublado, 13º de máxima y 9º de mínima.
Para el domingo hay pronóstico de 14º de máxima, 11º de mínima, nublado por la mañana y posibilidades de tormentas aisladas desde la tarde.
La banda, que "contaminaba" buques con droga de máxima pureza, fue desarticulada. También hubo allanamientos en Ramallo.