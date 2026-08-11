La Capital | Zoom | Julieta Venegas

El inesperado encuentro entre Charly García y Julieta Venegas en Argentina

El músico de 74 años estuvo presente en la presentación del nuevo libro y disco de la cantante mexicana

11 de agosto 2026 · 12:48hs
Google Seguir a La Capital en Google
Julieta Venegas y Charly García se encontraron en la presentación de Norteña

Julieta Venegas y Charly García se encontraron en la presentación de "Norteña"

Julieta Venegas llegó a la Argentina para dar a conocer su nuevo lanzamiento, “Norteña”. En este contexto hizo un evento de presentación y contó con una visita especial: tuvo un encuentro con Charly García que se volvió viral en redes sociales.

Caber recordar que, en el mismo año que se cumplen veinte años de su disco “Limón y sal”, que ganó ocho premios Grammy y la terminó de consagrar a nivel internacional con hitazos inolvidables como “Me voy”, “Eres para mí” o el que nombra al álbum, Venegas lanzó dos piezas homónimas que definen su presente: su décimo disco y su primer libro, ambos titulados “Norteña”, en los cuales indaga en sus raíces, de manera paralela pero complementaria.

>> Leer más: Julieta Venegas vuelve a sus raíces con "Norteña"

El encuentro de Charly García y Julieta Venegas

Julieta Venegas está en la Argentina para presentar su nuevo libro y disco, "Norteña". En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video en el que se puede ver a la artista mexicana junto al Charly García. Ambos se saludan y comparten unas palabras durante la presentación

La presencia de la leyenda de 74 años, no paso desapercibida. La relación entre Venegas y García no es nueva, hace años que mantienen un vínculo de amistad. Incluso, en 2019, la cantante mexicana fue la anfitriona de "Bios. Vidas que marcaron la tuya: Charly García", el documental en el que se introduce en el universo del músico y recorre junto a él distintos momentos de su trayectoria.

>> Leer más: El K-pop en modo latino: el grupo coreano TXT interpretó un hit de Julieta Venegas

Noticias relacionadas
Luck Ra y La Joaqui se separaron tras más de dos años de relación

Lucka Ra rompió el silencio tras su separación: "No busco andar desacatado"

un lugar limpio y bien ilimnado ofrece un lugar de encuentro para compartir lecturas

Con lecturas y fotografía, llega una nueva edición de "Un lugar limpio y bien iluminado"

Ricardo Darín y Andrea Pietra protagonizan Escenas de la vida conyugal, la obra que lleva más de una década en cartel y vuelve a Rosario

Ricardo Darín suma funciones en Rosario con su exitosa obra de teatro

Las imágenes del jurado del reality Popstars suscitaron desconcierto en redes

Quién es Charlie García, el jurado desconocido de "Popstars" que generó confusión en redes

Ver comentarios

Las más leídas

El delantero ex-Newells que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario preservar diagnóstico e internaciones

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario "preservar" diagnóstico e internaciones

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

Lo último

Enrico: El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo

Enrico: "El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo"

Netflix: el drama surcoreano que enamora en apenas 12 capítulos

Netflix: el drama surcoreano que enamora en apenas 12 capítulos

Lionella Cattalini: La niñez es la inversión más rentable que puede hacer una provincia

Lionella Cattalini: "La niñez es la inversión más rentable que puede hacer una provincia"

Enrico: "El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo"

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe apuntó otra vez contra la gestión de Javier Milei por el estado de las vías que cruzan por la provincia

Enrico: El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo
Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave
Policiales

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario preservar diagnóstico e internaciones

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario "preservar" diagnóstico e internaciones

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?
Salud

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

Lionel Messi tiene previsto regresar este martes a Miami
Ovación

Lionel Messi tiene previsto regresar este martes a Miami

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen
Policiales

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El delantero ex-Newells que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario preservar diagnóstico e internaciones

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario "preservar" diagnóstico e internaciones

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

No soy adicto, dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

"No soy adicto", dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

Ovación
Vuelve la Copa Libertadores: días, horarios y cruces de los octavos de final
Ovación

Vuelve la Copa Libertadores: días, horarios y cruces de los octavos de final

Vuelve la Copa Libertadores: días, horarios y cruces de los octavos de final

Vuelve la Copa Libertadores: días, horarios y cruces de los octavos de final

Newells vuelve a los entrenamientos mientras insiste por la llegada de García Basso

Newell's vuelve a los entrenamientos mientras insiste por la llegada de García Basso

Messi y Campaz, amenazados en el Mundial: figuran en un informe de la policía de EEUU

Messi y Campaz, amenazados en el Mundial: figuran en un informe de la policía de EEUU

Policiales
Dos escuelas y un colectivo del transporte urbano recibieron mensajes intimidantes
Policiales

Dos escuelas y un colectivo del transporte urbano recibieron mensajes intimidantes

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras los últimos allanamientos

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras los últimos allanamientos

La Ciudad
Piden más operativos de castraciones en Rosario para controlar la cantidad de perros y gatos
La Ciudad

Piden más operativos de castraciones en Rosario para controlar la cantidad de perros y gatos

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

Uno de cada cinco santafesinos está atrasado con las expensas de su edificio

Uno de cada cinco santafesinos está atrasado con las expensas de su edificio

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario preservar diagnóstico e internaciones

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario "preservar" diagnóstico e internaciones

El tiempo en Rosario: martes frío con posibles chaparrones en el horizonte
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes frío con posibles chaparrones en el horizonte

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti
La Ciudad

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newell's

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newells y reclama una imponente cifra
Ovación

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newell's y reclama una imponente cifra

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza
Economía

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

Horas decisivas para Vassalli: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat
La Región

Horas decisivas para Vassalli: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: Tiene que ser reelecto
Política

Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: "Tiene que ser reelecto"

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: La confianza se rompe con el engaño
Ovación

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: "La confianza se rompe con el engaño"

Quedó libre el futbolista que golpeó a un árbitro la Liga Sanlorencina
La región

Quedó libre el futbolista que golpeó a un árbitro la Liga Sanlorencina

Demoraron al piloto de un dron porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi
Policiales

Demoraron al piloto de un dron porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Argentina ofreció a Colombia la asistencia que resulte necesaria
Política

Argentina ofreció a Colombia "la asistencia que resulte necesaria"

Terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia: al menos 111 muertos
Información General

Terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia: al menos 111 muertos

Pampa Energía: abren una mesa de trabajo para intentar evitar el cierre
Economía

Pampa Energía: abren una mesa de trabajo para intentar evitar el cierre

Europa bate récord de temperatura y Francia va hacia otra ola de calor
Información General

Europa bate récord de temperatura y Francia va hacia otra ola de calor

Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker
Policiales

Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker

Cómo el sistema Lince logró resolver dos balaceras y una entradera a jubilados
La Ciudad

Cómo el sistema Lince logró resolver dos balaceras y una entradera a jubilados

La nueva flota aérea de Santa Fe para combatir incendios realizó pruebas
La Ciudad

La nueva flota aérea de Santa Fe para combatir incendios realizó pruebas

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP
Policiales

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP