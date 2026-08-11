El inesperado encuentro entre Charly García y Julieta Venegas en Argentina El músico de 74 años estuvo presente en la presentación del nuevo libro y disco de la cantante mexicana 11 de agosto 2026 · 12:48hs

Julieta Venegas y Charly García se encontraron en la presentación de "Norteña"

Julieta Venegas llegó a la Argentina para dar a conocer su nuevo lanzamiento, “Norteña”. En este contexto hizo un evento de presentación y contó con una visita especial: tuvo un encuentro con Charly García que se volvió viral en redes sociales.

Caber recordar que, en el mismo año que se cumplen veinte años de su disco “Limón y sal”, que ganó ocho premios Grammy y la terminó de consagrar a nivel internacional con hitazos inolvidables como “Me voy”, “Eres para mí” o el que nombra al álbum, Venegas lanzó dos piezas homónimas que definen su presente: su décimo disco y su primer libro, ambos titulados “Norteña”, en los cuales indaga en sus raíces, de manera paralela pero complementaria.

El encuentro de Charly García y Julieta Venegas Julieta Venegas está en la Argentina para presentar su nuevo libro y disco, "Norteña". En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video en el que se puede ver a la artista mexicana junto al Charly García. Ambos se saludan y comparten unas palabras durante la presentación

La presencia de la leyenda de 74 años, no paso desapercibida. La relación entre Venegas y García no es nueva, hace años que mantienen un vínculo de amistad. Incluso, en 2019, la cantante mexicana fue la anfitriona de "Bios. Vidas que marcaron la tuya: Charly García", el documental en el que se introduce en el universo del músico y recorre junto a él distintos momentos de su trayectoria. >> Leer más: El K-pop en modo latino: el grupo coreano TXT interpretó un hit de Julieta Venegas