El inesperado encuentro entre Charly García y Julieta Venegas en Argentina

Julieta Venegas llegó a la Argentina para dar a conocer su nuevo lanzamiento, “Norteña”. En este contexto hizo un evento de presentación y contó con una visita especial: tuvo un encuentro con Charly García que se volvió viral en redes sociales.
El músico de 74 años estuvo presente en la presentación del nuevo libro y disco de la cantante mexicana
Julieta Venegas llegó a la Argentina para dar a conocer su nuevo lanzamiento, “Norteña”. En este contexto hizo un evento de presentación y contó con una visita especial: tuvo un encuentro con Charly García que se volvió viral en redes sociales.
Caber recordar que, en el mismo año que se cumplen veinte años de su disco “Limón y sal”, que ganó ocho premios Grammy y la terminó de consagrar a nivel internacional con hitazos inolvidables como “Me voy”, “Eres para mí” o el que nombra al álbum, Venegas lanzó dos piezas homónimas que definen su presente: su décimo disco y su primer libro, ambos titulados “Norteña”, en los cuales indaga en sus raíces, de manera paralela pero complementaria.
Julieta Venegas está en la Argentina para presentar su nuevo libro y disco, "Norteña". En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video en el que se puede ver a la artista mexicana junto al Charly García. Ambos se saludan y comparten unas palabras durante la presentación
La presencia de la leyenda de 74 años, no paso desapercibida. La relación entre Venegas y García no es nueva, hace años que mantienen un vínculo de amistad. Incluso, en 2019, la cantante mexicana fue la anfitriona de "Bios. Vidas que marcaron la tuya: Charly García", el documental en el que se introduce en el universo del músico y recorre junto a él distintos momentos de su trayectoria.
>> Leer más: El K-pop en modo latino: el grupo coreano TXT interpretó un hit de Julieta Venegas
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe apuntó otra vez contra la gestión de Javier Milei por el estado de las vías que cruzan por la provincia