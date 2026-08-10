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Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker de drogas

Emanuel Alejandro Gauna, de 26 años, acordó una pena de 5 años de cárcel por comercio de drogas en una zona atravesada por la violencia

10 de agosto 2026 · 14:38hs
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Condenan a Marilú

Condenan a Marilú, dealer del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker de drogas

Un joven de 26 años fue condenado en el marco de una causa que investiga una red de narcomenudeo con base en el barrio Vía Honda de Rosario. Emanuel Alejandro Gauna, alias Marilú, de 26 años, acordó en un juicio abreviado la pena de 5 años de prisión efectiva.

Tras un año en prisión preventiva, Marilú aceptó el procedimiento abreviado impulsado por el fiscal César Pierantoni y homologado el viernes pasado por el juez Carlos Leiva. Concretamente le atribuyeron haber comercializado estupefacientes en modalidad microtráfico desde marzo de 2024 hasta agosto de 2025.

>>Leer más: Vía Honda: un "Estado paralelo" donde "florecen los puntos de venta ambulante de estupefacientes"

Al menos desde 2022 el apodo de Marilù aparecía en los pasillos de Vía Honda. Sobre todo cuando una disputa entre vendedores de droga decantó en varios allanamientos que desmantelaron la organización liderada por Ariel Máximo "Viejo" Cantero.

El búnker de Marilú

En 2022, durante las audiencias de imputación a la banda del Viejo Cantero, fundador de Los Monos, se ventilaron escuchas que hacían referencia a Marilú. En ese marco se lo ubicaba a cargo de un punto de venta de drogas, aunque por entonces por su apodo se pensaba que era una mujer.

>>Leer más: Transeros a la vista y requisas a consumidores donde balearon a un nene de 5 años

En diciembre de 2024, en un procedimiento del Comando Radioeléctrico en Crespo al 3900, se secuestraron más de 4400 dosis de cocaína fraccionada con un peso en total de 1,5 kilos. A los investigadores les llamó la atención que el domicilio estaba deshabitado y que allí un albañil que estaba trabajando dijo que lo había contratado "Marilú".

Mediante las órdenes de compra del material que había realizado este hombre lograron identificarlo: Emanuel Alejandro Gauna. La vivienda de Crespo fue considerada un punto de fraccionamiento y resguardo de la droga que era vendida en puntos de Vía Honda. Marilú finalmente fue detenido en agosto de 2025.

Drogas y dinero

El fiscal Pierantoni consideró a Marilú Gauna como "una persona que ha tenido gran influencia en la venta de estupefacientes en el barrio, que justamente registra numerosos hechos de violencia altamente lesiva, principalmente homicidios y balaceras ligados a la disputa territorial". En ese contexto indicaron que, una vez que se consolidó en ese negocio ilícito, Gauna logró adquirir vehículos, propiedades y se fue del barrio.

>>Leer más: Vía Honda: tres crímenes, adolescentes armados y una cancha donde ya no se juega al fútbol

Los investigadores de la Policía de Seguridad Aeroporturia (PSA) identificaron a Gauna a bordo de una Toyota Hilux y con domicilio en Unión al 2200, barrio Nuevo Alberdi, lejos de Vía Honda. En ese domicilio lo detuvieron el 5 de agosto de 2025, donde hallaron cartuchos de una pistola calibre 9 milímetros, dinero en efectivo, celulares y una contadora de billetes.

La investigación determinó que Gauna administrada un búnker de Cerrillos al 3900. En ese marco su nombre había aparecido en otras causas que seguían de cerca la saga de violencia que sacudió al barrio Vía Honda entre los años 2021 y 2022 por disputas relacionadas al narcomenudeo.

Disputas en Vía Honda

En mayo de 2022 el Viejo Cantero y otras 21 personas, entre ellas su pareja y el conocido transero Nelson "Pandu" Aguirre, fueron acusados como parte de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y otros delitos. En ese marco se mostraron escuchas acerca de las broncas generadas en inmediaciones de los puntos de venta de drogas situados en torno a una cancha de fútbol.

>>Leer más: "El arco", una referencia en el narcomenudeo en la Vía Honda

El conflicto develado en la escucha bajo la lupa se enmarcaba en la competencia entre el punto de venta de Romina Berón, expareja de Pandu Aguirre, y el de Marilú, de quien entonces se pensaba que era una mujer. Lo curioso es que ambos búnkeres estaban bajo el mando de Pandu, quien deslizó la idea de matar un comprador en la puerta del puesto de Marilú porque le debía dinero.

Tiempo después, con la banda del Viejo Cantero parcialmente desarticulada, el barrio Vía Honda continuó signado por el narcomenudeo. El punto de venta de Cerrillos al 3900 continuó operando, tal como se confirmó desde 2024 una vez iniciada la investigación que decantó en la condena reciente a Marilú Gauna.

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