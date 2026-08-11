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Santa Fe: arranca en Diputados el debate formal de la reforma electoral

Una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda estudiará los proyectos ingresados a la Cámara baja

11 de agosto 2026 · 15:14hs
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La Legislatura de Santa Fe se prepara para un debate que puede modificar el escenario político de cara a 2027.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La Legislatura de Santa Fe se prepara para un debate que puede modificar el escenario político de cara a 2027.

El debate formal de la reforma electoral en Santa Fe se activará este miércoles en la Cámara de Diputados provincial. El inicio del estudio de los proyectos ingresados a ese cuerpo legislativo tendrá como escenario una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

La convocatoria, programada para las 15, contará con la participación de los constitucionalistas Oscar Blando y Jorge Zárate, quienes expondrán sus consideraciones sobre los proyectos reformistas a discutir en breve.

En ese sentido, el oficialismo procura unificar los distintos proyectos que impulsan cambios en el sistema electoral de la provincia. Y ampliar la búsqueda del consenso al peronismo y los restantes partidos políticos con representación legislativa.

Al respecto, Unidos intentará darle media sanción a la reforma electoral el 20 de agosto próximo para, de ese modo, aprobarla a fin de mes.

Objetivos de la reforma electoral

La reforma está en sintonía con lo que dispone la nueva Constitución de Santa Fe y, en ese sentido, el oficialismo quiere establecer un único Código Electoral que reemplace a la multiplicidad de leyes y decretos que dan cuerpo al esquema actual.

A menos de un año de que Santa Fe rediseñe su mapa político (con la chance de reelegir a su gobernador y vice por primera vez), las Paso obligatorias y las cinco boletas en las primarias son aspectos que nadie pone en duda.

También está bajo la lupa la cantidad de boletas en las generales: dos o tres aparecen como las opciones que pican en punta.

Lo propio ocurre con el diseño de la boleta: si es horizontal o vertical y si incluye el casillero de lista completa.

Otro tema sensible a discutir en el marco de la reforma en ciernes es el piso electoral que posibilitará el acceso a las bancas en la Cámara baja provincial.

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