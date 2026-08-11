Lucka Ra rompió el silencio tras su separación: "No busco andar desacatado"

El cuartetero cordobés habló por primera vez sobre el vínculo roto con La Joaqui. Aclaró los rumores sobre Tuli Acosta

Luck Ra y La Joaqui se separaron tras más de dos años de relación

La separación entre La Joaqui y Luck Ra sigue dando tela para cortar . Ahora, por primera vez, fue el protagonista del escándalo quien rompió el silencio. Luck Ra compartió una historia en Instagram en la que habló sobre su separación y contó cómo atraviesa este momento.

Si bien La Joaqui e incluso la supuesta tercera en discordia, Tuli Acosta , hablaron con la prensa y en distintos medios de comunicación, el cuartetero cordobés había sido el único de los protagonistas que no se había expresado públicamente al respecto.

En una historia de Instagram, con fondo negro, Luck Ra compartió un breve descargo en medio de la polémica por su separación . Allí, el cantante se refirió a su edad, pidió respeto por el momento personal que atraviesa y aclaró, de manera contundente, los rumores que lo vincularon con Tuli Acosta.

“Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28”, comenzó diciendo el cuartetero. Luego, dejó en claro cómo quiere atravesar este momento: “Busco un duelo tranquilo, privado, en paz”.

Pero, sin dudas, una de las frases más contundentes llegó cuando se refirió directamente a los rumores sobre Tuli Acosta: “Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada”.

“Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado”, cerró.

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