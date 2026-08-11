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Lionel Messi tiene previsto regresar este martes a Miami

El capitán de la selección argentina llegaría este miércoles a Estados Unidos aunque podría tomarse unos días más antes de reincorporarse a Inter Miami

11 de agosto 2026 · 09:12hs
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Lionel Messi llegó el sábado por la noche para estar en la despedida de su papá

Lionel Messi llegó el sábado por la noche para estar en la despedida de su papá, Jorge.

Lionel Messi llegó este sábado a Rosario para despedir a su papá, Jorge Messi, y extendió su estadía en Rosario varios días, pero esa estadía está llegando a su fin. Tras una ceremonia íntima en la que solo participaron familiares y amigos cercanos, el Diez buscó tranquilidad en la casa que tiene en un barrio cerrado de Funes, a la que regresa cada vez que tiene vacaciones. Sin embargo, el capitán de la selección argentina tiene previsto retornar en breve a los Estados Unidos.

Messi emprendería el regreso al país norteamericano este martes por la noche, por lo que llegaría a Miami en la mañana del miércoles, según pudo averiguar La Capital. El avión que lo llevará de regreso al país donde reside arribó al aeropuerto de Fisherton este lunes por la tarde.

El futbolista de Inter Miami viajó desde Estados Unidos acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos para estar junto a su familia en este momento personal y acompañar a su madre, Celica Cuccittini. La mamá de Lionel fue la única que rompió el silencio y en un mensaje de texto a la periodista Marina Calabró sostuvo: “Sólo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible”.

>>Leer más: Tras el adiós a su padre, Messi se recluyó en Funes y recién volvería en algunos días a Miami

La familia despidió a Jorge en privado

La despedida de Jorge Messi se realizó el domingo en una ceremonia privada en el cementerio El Prado, en la localidad de Pérez, con la presencia de los familiares más cercanos. La familia mantuvo un fuerte hermetismo y buscó preservar la intimidad durante todo el encuentro, mientras en las inmediaciones se multiplicaron los mensajes de apoyo para el capitán argentino.

>>Leer más: Fotogalería de La Capital: el homenaje de Rosario a Jorge Messi en La Bajada

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida y en la carrera profesional de Lionel. Además de acompañarlo desde sus primeros años como futbolista, fue su representante y tuvo un papel central en las decisiones que marcaron el desarrollo de su trayectoria.

Homenajes con distancia y respeto

El regreso de Messi a Estados Unidos se producirá después de completar la despedida familiar en Rosario. Su presencia en la Argentina se dio en medio de las muestras de afecto que recibió de hinchas, clubes e instituciones del fútbol, que acompañaron al jugador tras la muerte de su padre.

Unos pocos fanáticos del capitán de la selección se acercaron el fin de semana al cementerio privado de la localidad de Pérez con mensajes de afecto Lionel Messi, aunque el acceso al cementerio El Prado se mantuvo bajo estrictas condiciones de seguridad. Por otra parte, hubo quienes decidieron dejar sus ofrendas en el frente de la casa de zona sur donde vivió su infancia el Diez.

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