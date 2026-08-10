Europa bate récord de temperatura y Francia va hacia otra ola de calor

El país galo espera registros cercanos a los 40º, en la quinta ola de calor de la temporada. 2026 podría convertirse en el año más caluroso registrado en la historia

El Reino Unido y Francia se preparan para la quinta ola de calor de la temporada, dentro de un intenso periodo de altas temperaturas que desde mayo disparó los termómetros repetidamente en toda Europa.

En Francia, la agencia meteorológica Météo-France advirtió sobre temperaturas cerca de los 40 grados a partir del martes en el sureste del país. Y en el Reino Unido se anunció una alerta sanitaria por calor de nivel ámbar para la mayor parte de Inglaterra a partir del martes, entre previsiones de que las temperaturas alcancen los 36 grados Celsius más adelante esta semana.

En varias partes de Europa, el calor extremo comenzó en mayo y contribuyó a grandes incendios forestales, una sequía prolongada y nuevos récords nacionales de temperatura, además de una estimación de miles de muertes relacionadas con el calor.

A nivel mundial, hasta ahora este es el tercer año más caluroso, solamente superado por 2024 y 2025, según muestran las estadísticas climáticas. Pero 2026 aún tiene tiempo para alcanzarlos. Gracias al doble golpe del acelerado calentamiento global provocado por el ser humano y las estimaciones de un "Súper El Niño", aumenta la probabilidad de que finalmente este año se convierta en el más caluroso jamás registrado, señalaron científicos.

El mes pasado registró la temperatura media de la superficie del mar más alta jamás medida para julio en los océanos extrapolares, es decir, los océanos libres de hielo marino estacional, según la agencia climática europea Copernicus.

Eso se vio impulsado en parte por el desarrollo de condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial. El nuevo récord de promedio para julio es de 20,96 grados, que superó el la marca de 2023 de 20,89 grados.

Pero la temperatura media del aire en superficie a nivel mundial el mes pasado fue de 16,90 grados, lo que lo convierte apenas en el segundo julio más cálido registrado, empatado con julio de 2024, precisó Copernicus.

Récord en el oeste europeo

En el oeste europeo, por su parte, el récord de temperatura media para el periodo junio-julio alcanzó los 21,62 grados, derribando el récord de 2022.

“Los persistentes sistemas de alta presión atraparon el calor sobre Europa occidental; las temperaturas extremas también intensificaron la sequía generalizada”, explicó Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo, y añadió: “A medida que los suelos se secan, pierden su capacidad de proporcionar enfriamiento natural, lo que permite que el calor se acumule con mayor facilidad”.

“Este es un claro ejemplo de cómo el cambio climático está intensificando los extremos de calor, y de cómo el calor y la sequía se refuerzan cada vez más entre sí”, aseveró.