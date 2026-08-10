La Capital | Policiales | drone

Demoraron al piloto de un dron porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Le iniciaron una causa por haber provocado la interrupción del tráfico aéreo. Además, incautaron los equipos utilizados

10 de agosto 2026 · 11:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Demoraron al piloto de un dron por la cobertura de la despedida de Jorge Messi.

Virginia Benedetto

Demoraron al piloto de un dron por la cobertura de la despedida de Jorge Messi.

Un fiscal federal inició una causa penal a una persona que trabajó en la cobertura periodística de la despedida a Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Se debió a la intromisión de un dron en espacio del aeropuerto de Rosario, lo que provocó el atraso en el despegue de un avión con pasajeros a bordo. Los equipos utilizados fueron además incautados.

La intervención de la Justicia federal fue por tratarse de un hecho de inseguridad aeronáutica por el que en un principio intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El hombre, integrante del equipo de La Nación +, fue trasladado a una comisaría y luego un fiscal tomó la decisión de iniciar una causa.

>> Leer más: Prohibieron los drones en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

El hecho se dio en el marco de coberturas sobre la llegada de Lionel Messi a Rosario tras el fallecimiento de su padre. Medios de todo el país estuvieron en el aeropuerto y en el cementerio privado El Prado, donde se prohibió el uso de drones por pedido de la familia de Messi.

Piloto de dron detenido

El auxiliar fiscal Yamil Asmat le inició una causa penal al sospechoso, que estuvo demorado hasta que se formalizó el legajo y luego quedó en libertad. La presencia no autorizada del artefacto provocó la interrupción del tráfico aéreo.

En ese contexto un avión que estaba a punto de despegar, con pasajeros a bordo, debió posponer el inicio del vuelo. En medio del revuelo que generó la presencia del dron, la PSA detuvo al piloto en inmediaciones del aeropuerto.

>> Leer más: El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

Con su accionar, en principio, el hombre habría violado normativas de seguridad aérea. Si bien quedó en libertad a las pocas horas, deberá seguir sujeto al proceso judicial que se le inició en el Área de Transición del Ministerio Público Fiscal de Rosario.

Prohibidos los drones

La presencia de drones de los canales LN+, TN y C5N en los alrededores del cementerio El Praod durante este domingo derivó en la decisión de prohibir el vuelo de estos dispositivos. Allegados a la familia de Messi advirtieron a las autoridades que desde la noche del sábado estos artefactos comenzaron a interrumpir la intimidad del doloroso momento que viven los allegados del capitán de la selección.

>> Leer más: Último adiós a Jorge Messi: Leandro Paredes anunció que parte de la Selección Argentina acompañará a Lionel en Rosario

En ese marco, hubo contactos con el gobierno de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad provincial para que intervengan en este asunto, pero también con funcionarios nacionales. Finalmente, se dispuso formalmente la prohibición de utilizar drones en las inmediaciones del cementerio.

La restricción establecida en Pérez se apoyó además en las normas vigentes de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). Aunque la reglamentación contempla condiciones más flexibles para determinados vuelos de aeronaves no tripuladas de menos de 250 gramos, se mantiene la prohibición de utilizarlas sobre concentraciones de personas o en acontecimientos privados que requieren una protección especial de la intimidad.

Noticias relacionadas
Robo, ACV y misterio: investigan qué pasó con el ingeniero hallado inconsciente en su auto.

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

En el Centro de Justicia Penal se realizará a audiencia imputativa a un hombre que le robó la billetera a otro mientras le hacía RCP

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP

El jugador que atacó al árbitro terminó detenido.

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

La droga incautada estaba distribuida en distintos envoltorios.

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína

Ver comentarios

Las más leídas

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El delantero ex-Newells que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Lo último

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en un operativo en el Paraná, a la altura de San Nicolás

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en un operativo en el Paraná, a la altura de San Nicolás

No soy adicto, dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

"No soy adicto", dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

En México aseguran que no habrá nueva oferta de América a Central por Jaminton Campaz

En México aseguran que no habrá nueva oferta de América a Central por Jaminton Campaz

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en un operativo en el Paraná, a la altura de San Nicolás

La banda, que "contaminaba" buques con droga de máxima pureza, fue desarticulada. También hubo allanamientos en Ramallo.

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en un operativo en el Paraná, a la altura de San Nicolás
Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti
La Ciudad

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

No soy adicto, dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia
Información General

"No soy adicto", dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza
Economía

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El delantero ex-Newells que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Preocupación en Corinthians por las lesiones de cara al duelo con Central

Preocupación en Corinthians por las lesiones de cara al duelo con Central

Ovación
Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newell's

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newells

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newell's

Copa Sudamericana: se suspendió el partido de River por el terremoto en Colombia

Copa Sudamericana: se suspendió el partido de River por el terremoto en Colombia

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: La confianza se rompe con el engaño

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: "La confianza se rompe con el engaño"

Policiales
Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en un operativo en el Paraná, a la altura de San Nicolás
Policiales

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en un operativo en el Paraná, a la altura de San Nicolás

Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker

Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP

La Ciudad
Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

Tres días en Rosario: qué hacer en tu primera visita

Tres días en Rosario: qué hacer en tu primera visita

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Fotogalería de La Capital: el homenaje de Rosario a Jorge Messi en La Bajada

Fotogalería de La Capital: el homenaje de Rosario a Jorge Messi en La Bajada

La nueva flota aérea de Santa Fe para combatir incendios realizó pruebas
La Ciudad

La nueva flota aérea de Santa Fe para combatir incendios realizó pruebas

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP
Policiales

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP

Un motociclista murió tras colisionar con un camión en la ruta 34
La región

Un motociclista murió tras colisionar con un camión en la ruta 34

Colecta de Rosario Solidaria para asistir a personas en situación de calle
La Ciudad

Colecta de Rosario Solidaria para asistir a personas en situación de calle

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario
La Ciudad

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario

Quiso ponerse el cinturón de seguridad e impactó contra un jardín
La ciudad

Quiso ponerse el cinturón de seguridad e impactó contra un jardín

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura
La Ciudad

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Quién es Cami Mayan, la joven que enfrenta a Alexis Mac Allister en la Justicia
Zoom

Quién es Cami Mayan, la joven que enfrenta a Alexis Mac Allister en la Justicia

Alerta Niño: Santa Fe presentó una plataforma para la gestión ganadera
Anticipación climática

Alerta Niño: Santa Fe presentó una plataforma para la gestión ganadera

Día del Niño: Milei volvió a cambiar el nombre oficial de la celebración y fijó la fecha
Información General

Día del Niño: Milei volvió a cambiar el nombre oficial de la celebración y fijó la fecha

Tragedia en Santa Fe: murió un kitesurfista de 32 años en la laguna Setúbal
La Región

Tragedia en Santa Fe: murió un kitesurfista de 32 años en la laguna Setúbal

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días
Policiales

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido
Policiales

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

Faustino Oro pasó por Rosario y hasta hizo una partida con Pullaro
Ovación

Faustino Oro pasó por Rosario y hasta hizo una partida con Pullaro

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Central y buenas sensaciones antes de la Copa más otras que lo tienen inquieto

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y buenas sensaciones antes de la Copa más otras que lo tienen inquieto

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína
Policiales

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína

Un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años
Información General

Un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora
La Ciudad

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords