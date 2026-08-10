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Argentina ofreció a Colombia "la asistencia que resulte necesaria" tras el terremoto

El canciller Quirno precisó que "no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas"

10 de agosto 2026 · 20:58hs
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Argentina ofreció a Colombia la asistencia que resulte necesaria tras el terremoto

El gobierno del presidente Javier Milei, a través de su canciller, Pablo Quirno, ofreció ayuda a Colombia tras el terremoto que provocó más de cien muertes, un número aún no precisado de desaparecidos y numerosos daños materiales.

Quirno manifestó a través de las redes sociales “la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”.

>> Leer más: Fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacude a Colombia: al menos 111 muertos

“Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, sostuvo el funcionario nacional, y agregó "Mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas”.

El gobierno argentino expresó su "solidaridad con el pueblo y el gobierno de Colombia" e hizo llegar sus "condolencias a las familias de las víctimas" y la solidaridad "a todos los afectados”.

“Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento”, completó.

El terremoto fue de magnitud 7,4 ocurrió en el oeste del país y afectó a distintos departamentos del territorio, dejando al menos 111 personas fallecidas, 87 heridas y 1.575 viviendas afectadas.

El canciller argentino también aportó los números de contacto para ciudadanos argentinos en Colombia: +57 601 288 0900, el celular de emergencia +57 316 875 9292 y el correo electrónico [email protected].

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