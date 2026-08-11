Piden más operativos de castraciones en Rosario para controlar la cantidad de perros y gatos

Organizaciones animalistas reclaman más castraciones en los barrios y sostienen que hay que aumentar la cantidad de animales esterilizados

La cantidad de perros y gatos y la capacidad de la ciudad para garantizar su cuidado ocuparon este semana un lugar central en el debate del Concejo Municipal. Organizaciones protectoras y profesionales vinculados a la protección animal reclamaron profundizar la política pública de castraciones y llevarla con mayor presencia a los barrios populares.

El planteo se realizó durante una reunión conjunta de las comisiones de Ecología y Ambiente y de Salud, donde las entidades promovieron el proyecto de ordenanza “Equilibrio Poblacional Rosario” , presentado en julio de 2025 y que permanece en estudio.

La iniciativa propone actualizar la política municipal de control de la población de perros y gatos y establece como principal herramienta la castración quirúrgica gratuita, masiva, sistemática, temprana y extendida . El objetivo es alcanzar un equilibrio entre la cantidad de animales y la capacidad de cuidado de la comunidad.

Uno de los puntos centrales del proyecto es establecer una referencia concreta para la cantidad de intervenciones. La propuesta plantea sostener y aumentar progresivamente las castraciones, tomando como piso un 20% anual de la población animal .

La discusión adquirió especial relevancia durante la reunión porque las organizaciones sostuvieron que actualmente las castraciones alcanzan aproximadamente a ese 20%, pero consideran que esa proporción no sería suficiente para regular el crecimiento poblacional. Según lo planteado por los protectores, sería necesario alcanzar un nivel cercano al 56%, con un rango de entre 50% y 67%.

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Esas cifras fueron expuestas por las organizaciones durante el encuentro y forman parte de los argumentos con los que impulsan una ampliación de la política territorial.

El reclamo por más presencia en los barrios

Uno de los principales cuestionamientos de las entidades estuvo puesto en la llegada de las políticas de esterilización a los distintos sectores de Rosario. Representantes de organizaciones animalistas señalaron que el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y el Hospital Animal derivan parte de estas prácticas a puestos descentralizados que, según plantearon, actualmente tienen una baja operatividad.

El reclamo apunta especialmente a los barrios populares, donde las organizaciones identifican mayores dificultades para acceder a las prestaciones veterinarias municipales.

Durante la reunión, la concejala Anahí Schibelbein describió la política territorial existente y señaló que Rosario cuenta con cuatro puestos fijos descentralizados destinados a esterilizaciones y castraciones: la Vecinal Parque Sur, el Centro de Salud Pasteur, la Vecinal 7 de Septiembre y el Centro Municipal Distrito Oeste.

La propuesta que impulsan las organizaciones busca complementar esos puntos con una estrategia territorial más amplia, que permita acercar los operativos a los lugares donde existe mayor demanda y donde las familias tienen más dificultades para trasladarse hasta los centros de atención.

Castraciones, vacunas y atención veterinaria

El proyecto “Equilibrio Poblacional Rosario” no plantea que las campañas se limiten a la esterilización. La iniciativa contempla la realización de operativos en distintos barrios mediante unidades móviles y espacios comunitarios, con prioridad en las zonas populares y sectores con dificultades de acceso.

Además de las castraciones, las jornadas incluirían vacunación antirrábica, desparasitación y atención clínica.

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La intención es concentrar distintas prestaciones en operativos territoriales y facilitar que los vecinos puedan acceder a ellas sin necesidad de trasladarse hacia los efectores municipales.

El proyecto también contempla la participación de organizaciones protectoras y voluntarios en la planificación de las campañas. Para sus impulsores, la estrategia debería combinar las intervenciones veterinarias con acciones de educación y concientización sobre la tenencia responsable.

El planteo es que la educación y la castración funcionen como herramientas complementarias para prevenir y controlar el crecimiento de la población animal.

Una meta y datos públicos

Otro de los aspectos que propone modificar la iniciativa es la forma de seguimiento de la política de castraciones. El proyecto establece que el área de Salud Animal debería garantizar el cumplimiento de las metas y informar semestralmente al Concejo Municipal sobre los operativos realizados.

Además, plantea que esos datos sean de acceso público. De esta manera, la cantidad de animales castrados y los operativos realizados podrían ser consultados y utilizados para evaluar el cumplimiento de los objetivos.

La propuesta también establece la necesidad de una amplia difusión de los días, horarios y lugares de atención para que los vecinos puedan conocer con anticipación dónde se desarrollarán las campañas.

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En paralelo, plantea incorporar a organizaciones y voluntarios a la planificación de los operativos, particularmente en el trabajo territorial.

Una discusión que sigue abierta

El proyecto “Equilibrio Poblacional Rosario” fue presentado en julio de 2025 y continúa en estudio en el Concejo Municipal. La reunión conjunta de las comisiones de Ecología y Ambiente y de Salud permitió volver a poner en discusión el alcance de la política pública destinada a controlar la población de perros y gatos.

Las organizaciones protectoras sostienen que el nivel actual de castraciones no alcanza para modificar la dinámica poblacional y reclaman una estrategia de mayor escala, especialmente en los barrios populares.

El proyecto propone avanzar en esa dirección con una política que combine castraciones gratuitas, masivas y sistemáticas, operativos territoriales, atención veterinaria, educación y seguimiento de resultados.

La discusión, en definitiva, no pasa solamente por cuántas castraciones se realizan sino por si la ciudad cuenta con una estrategia sostenida y con suficiente alcance territorial como para incidir sobre la cantidad de animales y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de cuidado y salud animal en Rosario.