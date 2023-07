Coldplay homenajeó a Elton John con una videollamada en vivo

“Elton, queremos decirte de parte de todos los que estamos aquí, de todos los fans y de todos los artistas a los que has querido e inspirado y ayudado, que te queremos mucho. Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que has hecho por la fundación contra el SIDA, todo lo que has hecho por la música, los miles de espectáculos que has hecho, te queremos mucho, te vamos a extrañar mucho”, dijo el líder de Coldplay.