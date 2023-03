Caso Marcelo Corazza: fuerte cruce de Eliana Guercio a Luis Ventura

La ex modelo le recordó al periodista las cámaras ocultas que le hizo el programa Intrusos al ex ganador de Gran Hermano y a Beatriz Salomón, por lo que el conductor enojado cortó el diálogo

Un momento de mucha tensión se produjo este martes en el programa EPA de América cuando Eliana Guercio cruzó con dureza a Luis Ventura cuando salió al aire por teléfono para abordar el caso de Marcelo Corazza, ganador de la primera edición del reality Gran Hermano y que ahora está detenido por una investigación por trata de blanca y corrupción de menores. La ex vedette, panelista del ciclo que conduce Nicolás Magaldi, le reprochó al periodista el comportamiento que tuvo en Intrusos hace varios años cuando aplicaban como método la cámara oculta, una de ellas hecha al ahora imputado: “Vos hoy dijiste que la cámara oculta en realidad no fue para hablar de la sexualidad de la persona, sino porque estaba vinculado con esto. Cosa que a mí me cayó horrible porque si vos tenés un tipo de conocimiento de que esto estaba sucediendo lo tendrías que haber denunciado porque hay niños en el medio involucrados”.

"Me parece que ahora esto es utilizado para decir que no estaban hablando de la sexualidad de Corazza sino que estaban hablando de corrupción de menores, y creo que limpiarte con una mugre de una mugre anterior, yo no lo comparto", sentenció Guercio.

Ya muy enojado, Ventura respondió: "¿A dónde tengo que denunciar? Me tengo que estar restando de todos los atropellos y todas las cosas que pasan en nuestra sociedad. ¿Por qué no lo denunciaste vos?". Y rápida de reflejos y con la misma postura enérgica la ex modelo contestó que "porque yo no lo sabía. Si yo sé que alguien es corruptor de menores soy la primera que lo va a denunciar".

Ventura le dijo que ella lo había visto por televisión y que tranquilamente podría haber denunciado a Corazza, y allí Guercio redobló la apuesta: "Me parece que ahora esto es utilizado para decir 'no estábamos hablando de la sexualidad, estábamos hablando de la corrupción de menores'. Tratar con una mugre de estas limpiarte de una mugre anterior yo no lo comparto. Disculpame pero yo no voy a seguir charlando. Con los chicos, no".

A esa altura la discusión se había desmadrado y Ventura trató de cambiar el eje interrogando a Guercio sobre por qué no denunció lo que pasaba con sus compañeras de teatro en las obras en las que ella participaba. "¿Con qué compañeras, Luis!? Yo trabajé con toda gente mayor de edad". Y agregó: "Yo te estoy diciendo lo que dijiste vos. Conmigo no te vengas a limpiar el escrache a un chico por ser homosexual con que era corruptor de menores. Lo hubieras dicho antes".

Ventura cortó enojado la comunicación telefónica y Guercio, sin temores ni prejuicios, advirtió: "A mí no me importa nada. Acá, en este canal, y en ese programa Intrusos, le arruinaron la vida también a Beatriz Salomón. Ella nunca más pudo trabajar en ningún lado, y a mí me va a pasar lo mismo seguramente. Quizás mañana venga y no me dejen entrar. Pero a mi no me interesa".

Enseguida, Nicolás Magaldi, el conductor el programa, trató de calmarla y le dijo: "Si eso pasa, soy el primero en renunciar, de corazón",

Pero Guercio estaba imparable. "A mí después de lo que pasó con Polino no me dejaron entrar más a este canal, y en este canal me inventaron un montón de cosas. Un montón, como que estaba con el Kun Aguero", disparó.

Guercio aludió a su enfrentamiento con Polino cuando invitada a Intrusos se dirigió hacia el periodista y le aplicó un tremendo cachetazo en plena emisión disgustada porque había puesto en duda su decencia.