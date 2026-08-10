Con personajes icónicos y tramas envolventes, la plataforma presenta películas que hay que ver al menos una vez en la vida

Las comedias románticas conforman un género profundamente amado por los espectadores. Su valor trasciende las barreras del tiempo y las generaciones, convirtiendo a las películas en joyas que el mundo se siente inclinado a admirar, al menos una vez en la vida. Afortunadamente, la oferta de historias de amor en Netflix es impecable.

Por la innegable química entre sus protagonistas, por las historias más divertidas (tanto extraordinarias como cotidianas), por el lento enamoramiento y las tensiones insostenibles, las comedias románticas son uno de los géneros más elegidos por los usuarios en las plataformas.

Las historias que narran las comedias románticas son profundamente atractivas y vale la pena sumergirse en ellas. A continuación, tres películas de este aclamado género que se pueden reproducir en Netflix.

Netflix: tres comedias románticas imperdibles

“Cartas a Julieta” (2010)

Una hipnótica Amanda Seyfried protagoniza esta obra empapada de romance que explora la esperanza por encontrar el amor verdadero. Con una ciudad más que romántica como escenario y un elemento tan clásico como una carta, la película construye una historia que pone el foco en la persistencia del amor a través del tiempo.

Durante su estancia en Verona, Sophie (Amanda Seyfried) se une a un grupo de voluntarios que responden las cartas de cientos de enamorados que buscan consejos románticos con Julieta, el mítico personaje de Shakespeare cuya estatua se encuentra en la ciudad italiana. Al encontrar la carta de Claire, olvidada por décadas en un muro, Sophie decide responderla y emprender junto a su emisora, ahora ya mayor, la búsqueda de ese amor perdido.

En su camino junto a Claire, Sophie dejará lugar para replantearse sus propias decisiones amorosas y abrirse a nuevas personas en su vida.

“27 bodas” (2008)

“27 bodas” forma parte de la colección de romances icónicos de los 2000. Protagonizada por Katherine Heigl y James Marsden, la historia, marcada por su carismática protagonista y los giros que la van llevando a encontrar el amor, se ha convertido en uno de los favoritos entre las rom-coms de la época.

La historia gira en torno a Jane, una mujer que ha sido dama de honor en 27 bodas, un número que se refleja en la cantidad de vestidos que almacena en su placard como recuerdo. Pero pese a estar acostumbrada a asistir a ese tipo de eventos, una noche le toca enfrentarse a un desafío: asistir a dos bodas que se festejan la misma noche, una en Manhattan y otra en Brooklyn.

En medio de ese caos aparece Kevin, un periodista que, al conocer la historia de Jane y su increíble asistencia a tantas bodas, piensa que puede convertirse en el artículo perfecto.

Pero lo más impactante para Jane ocurre cuando su hermana menor, Tess, llega a la ciudad y conquista a George, el jefe de Jane, de quien ella está profunda y secretamente enamorada. Cuando estos deciden casarse, por supuesto que Jane queda encargada de organizar la boda y esto desata toda una serie de aventuras y desventuras tan divertidas como románticas que cambiarán su vida.

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“Día de los Enamorados” (2010)

En “Día de los Enamorados”, distintas historias se desarrollan y entrelazan caótica y esperanzadoramente, invitando al espectador a ser cómplice de todas ellas. Lo mejor de todo es que el elenco está lleno de estrellas como Julia Roberts, Jessica Alba, Taylor Swift, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Jennifer Garner, Taylor Lautner, Bradley Cooper, Jessica Biel, Jamie Foxx y Emma Roberts.

Durante San Valentín, varias parejas enfrentan dificultades en su vida amorosa, mientras que otras se esfuerzan al máximo por encontrar el amor. Entre enredos y giros de trama, todos intentan superar los desafíos para que funcionen sus relaciones.

Entre amores que florecen y otros que desaparecen, la cinta expone el lado más caótico del día de San Valentín, quitándole esa idea de perfección para exponerlo en su versión más sincera y real.