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Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La diva de la televisión argentina dejó sin palabras al conductor de "Por el mundo" durante una emisión en Telefe. Ni La Triple T ni el futbolista confirmaron oficialmente la boda hasta el momento.

27 de julio 2026 · 15:39hs
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Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Susana Giménez volvió a ser noticia, pero esta vez por una filtración inesperada. Durante su participación en el programa "Por el mundo", que conduce Marley por Telefe, la diva soltó una información que dejó a todos boquiabiertos. Sin querer, durante un vivo, la diva confirmó la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Mientras ambos conversaban sobre el presente de Rodrigo De Paul y su relación con Tini Stoessel, el conductor destacó el buen momento que atraviesa el futbolista: "Ahora está re enamorado de Tini". Sin dudarlo, Susana respondió: "Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre", una afirmación que tomó por sorpresa tanto al conductor como a los televidentes.

La frase de Susana Giménez no tardó en viralizarse en las redes sociales y generó una ola de especulaciones sobre el futuro de una de las parejas más populares del espectáculo argentino. Tras escuchar la inesperada revelación, Marley simplemente agregó: "Linda pareja hacen", a lo que la conductora respondió con un escueto "Sí", sin dar más detalles sobre el supuesto enlace.

Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul confirmaron públicamente una fecha de casamiento, por lo que los dichos de la diva se convirtieron rápidamente en uno de los temas más comentados del día.

La información que circulaba en los programas de espectáculos hasta ahora apuntaba a otra fecha. Según habían revelado en LAM (América TV), la pareja habría elegido el 18 de diciembre, coincidiendo con el cuarto aniversario de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 . La elección de esa fecha no pasaría desapercibida, ya que marca un día de inmensa carga emotiva para el futbolista y para el país entero. Además, el lugar elegido para la celebración sería el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz, el mismo salón donde se casaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y Jorge Lanata con Elba Marcovecchio.

Según los trascendidos, la boda contaría con un presupuesto millonario que rondaría el millón de dólares, con un despliegue de lujo que incluiría al menos tres vestidos para la cantante y una lista de invitados de entre 300 y 500 personas.

Sin embargo, la filtración de Susana Giménez abre un nuevo interrogante: ¿la fecha correcta es el 18 o el 19 de diciembre? Lo cierto es que, con su estilo característico y sin filtro, la diva logró poner el tema en el centro de la escena y despertar la curiosidad de todos los fanáticos de la pareja.

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