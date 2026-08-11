Netflix: el drama surcoreano que enamora en apenas 12 capítulos Secretos, heridas y sentimientos resurgen entre una pareja cuando ella pierde la memoria y deben reconstruir su vínculo. Los detalles en esta nota 11 de agosto 2026 · 13:00hs

“Acaramelados” es el K-drama que enamora en Netflix

Otro furor surcoreano llegó a Netflix para cautivar a cientos de usuarios. En este caso se trata de un drama con tintes románticos cuya historia se desarrolla en 12 episodios que rondan los 60 minutos. A poco de ser sumada al catálogo, la serie ya está entre lo más visto en la plataforma.

Su título es “Acaramelados”. Escrita por Mo Ji-hye y dirigida por Kim Jang-han, la serie está protagonizada por Jung Hae-in y Ha Young, con Heo Sung-tae en el rol de villano. Se trata de un relato con elementos de distintos géneros: hay una base de drama romántico que se mezcla con comedia e incluso con thriller.

De qué se trata “Acaramelados” La historia comienza cuando una ambiciosa fiscal que combate la corrupción sobrevive a un intento de asesinato pero pierde la memoria. Cuando despierta en una clínica, un entrenador de boxeo con pasado criminal afirma ser su novio, aunque ella no lo recuerda.

Mientras ella intenta recuperar su memoria y descubrir la verdad acerca de su pasado, ambos reconstruyen su vínculo en un pequeño pueblo. Entre emociones despertadas y secretos del pasado, empieza a surgir una cálida historia de amor. >>Leer más: Netflix: siete estrenos destacados que llegan en agosto Trailer de “Acaramelados”