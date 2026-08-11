El exdefensor de Newell's que dejó su cargo como entrenador de Chacarita

Cristian Grabinski había asumido desde las inferiores del Funebrero al principal equipo, pero tras la derrota ante Atlético Rafaela acordó con la CD su salida

Chacarita atraviesa un momento de incertidumbre y cambios en su primer equipo. Luego de la derrota de visitante por 1-0 ante Atlético Rafaela, la comisión directiva decidió, de común acuerdo con el entrenador Cristian Grabinski , ponerle fin a su ciclo al frente del equipo. El exjugador de Newell's había llegado al plantel profesional desde las divisiones inferiores del club para reemplazar a Matías Módolo.

Durante su ciclo como entrenador del Funebrero, Grabinski dirigió un total de 16 partidos, con un saldo de seis victorias, tres empates y siete derrotas. El Mudo había debutado el pasado 4 de abril de este año, con un empate 1-1 ante San Martín (San Juan). Un dato destacado de su ciclo es que solamente perdió una vez en condición de local: 1-0 ante Temperley.

El próximo sábado, el Funebrero visitará a Estudiantes de Caseros por la vigésima quinta jornada del torneo. Mientras tanto, la dirigencia ya comenzó la búsqueda de un posible reemplazante para ocupar el cargo y el apuntado es Sergio Rondina.

El Mudo habló tras la derrota

El equipo llegaba a este encuentro luego de vencer y dar vuelta el partido ante Agropecuario por 2-1. Tras el encuentro, Grabinski realizó declaraciones ante la prensa del club y analizó lo sucedido durante el partido, sobre todo por el polémico gol de la Crema y que derivó en el reclamo Funebrero por una falta al arquero.

“En cualquier cancha, si tocan al arquero en el área chica es falta. Un error nos cuesta muy caro. Lo nuestro se revierte trabajando”, dijo con optimismo en continuar en el cargo.

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Finalmente, sostuvo: “El árbitro estuvo mal, tuvo un muy mal partido en general. Estoy triste y molesto porque venimos con la intención de sumar”.