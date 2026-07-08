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La tierna celebración de Tini Stoessel junto al hijo de Rodrigo De Paul tras la remontada histórica

La cantante se mostró en el palco junto a Bauti, el hijo menor del mediocampista, y después le dedicó un mensaje romántico en redes a su pareja

8 de julio 2026 · 10:59hs
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Tini Stoessel estuvo presente en un palco junto al hijo de Rodrigo De Paul celebrando la agónica victoria argentina ante Egipto

Tini Stoessel estuvo presente en un palco junto al hijo de Rodrigo De Paul celebrando la agónica victoria argentina ante Egipto

La remontada histórica de la selección argentina ante Egipto se vivió con intensidad en todo el mundo, pero sobre todo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En uno de los palcos, Tini Stoessel presenció la épica junto a Bautista, el hijo menor de Rodrigo De Paul.

En un video que se replicó en redes, se pudo ver a la cantante en una tierna escena alentando y festejando junto al niño, que está cerca de cumplir cinco años.

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Después del triunfo, Stoessel le dedicó un mensaje romántico a su pareja en las redes. En una historia de Instagram, subió una foto del mediocampista argentino y escribió “Te amo, mi amor. Te amo Argentina”.

De esta manera, la cantante se sumó a las demás familias de los jugadores que celebraron el triunfo épico en la cancha. Una vez que el estadio se vació casi totalmente, los afectos de la Selección quedaron en las tribunas para compartir abrazos con los miembros de la Scaloneta, que habían protagonizado una clasificación emotiva.

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