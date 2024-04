Luck Ra se consolida como el pibe de oro del cuarteto

En números, este logro se traduce en millones de personas escuchando los once temas que componen el álbum de Luck, y que cuenta con una serie de colaboraciones estelares con destacados artistas de distintos ámbitos, que van desde Abel Pintos, a Bersuit Vergarabat, La T y la M, Rusherking y Ke Personajes.

Embed - Luck Ra, Abel Pintos - QUE ME FALTE TODO

“Hubo muchos temas que mientras los íbamos haciendo se nos ocurría que tal vez ciertas voces podían llegar a quedar bien en el tema. También hay otras en las que intencionalmente estábamos buscando a un artista para una colaboración”, contó Luck en diálogo con La Capital. “Tenía muchas ganas de meter a gente que a lo mejor no estaba tan metida en el cuarteto a que tome el reto de hacerlo, como puede ser KHEA. Abel siento que es capaz de hacer cualquier cosa así que lo metimos de una”, sumó, sobre las canciones “Hola perdida” y “Que me falte todo”, que grabó con el rapero y con Pintos respectivamente.



“The La Planta es más de la cumbia, por ejemplo. Pero también hubo otras como La K'onga o como la Euge que son del cuarteto en sí mismo y que para mi también es un placer que estén en los temas”, agregó respecto del trabajo compartido por ejemplo con la cuartetera Eugenia Quevedo en “Ojalá”, y con La K’onga en la conocida “Ya no vuelvas” y en “Te fuiste de mi vida”.

En “Que nos falte todo”, el artista sintetizó su imparable capacidad hitera, que hizo de su tema “La Morocha” una de las canciones ineludibles de cada fiesta y cada evento de los últimos meses. Con este trabajo, Luck mostró que su éxito no fue azaroso ni efímero, sino que responde a un talento peculiar para construir melodías pegadizas y bailables, con una potencia muy valiosa en estas épocas: esparcir la alegría e invitar al disfrute.

Embed - Luck Ra - YA NO VUELVAS

“A este punto siento que la gente me sigue en todas y a todos lados. Ya siento que es una relación en la que me acompañan en este camino, así como yo también siento y me hacen sentir que yo los acompaño en la vida. Me llegan mensajitos todo el tiempo de que están cocinando, o caminando por la calle, y se ponen los temas y empiezan a bailar. Eso es de lo más lindo”, apuntó Luck en este sentido.

Luck Ra y su disco debut

El disco fue grabado en vivo en la Ciudad de Buenos Aires, retomando la tradición cuartetera de los registros en directo que han consolidado históricamente referentes como La Mona Jiménez o Rodrigo. En este trabajo, Luck también toma la posta de todo un universo temático del género, dejando a la vez su marca personal de forma transversal: en las canciones del álbum están presentes el fernet, el agite, el deseo, las noches eternas y hasta la resaca de algún amor que ya no es.

Para presentar el álbum, Luck agotó sus primeras dos presentaciones en el mítico estadio Luna Park, con dos shows estallados el 2 y 3 de marzo pasados. La misión de este proyecto era montar “un show de cuarteto de verdad”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LUCK RA (@luckra)

“Nosotros lo llamamos así porque queríamos hacer la mejor propuesta de un show que esté o no esté en nuestras posibilidades. Entonces desde el principio la idea era hacer algo que sea único para nosotros y para la gente. Fueron meses de prepararse mucho. También estuvimos muy a pleno con las colaboraciones, para que la gran mayoría de quienes compartimos temas en el disco puedan estar en el Luna Park”, rememoró el cordobés sobre el proceso de armado del doble concierto.

De esta forma, Luck dio el puntapié para su gira “El baile del año Tour”, que lo llevará por Mendoza, Tucumán, Córdoba, de vuelta a Buenos Aires (esta vez con dos Movistar Arena el 16 y 17 de mayo), y al Metropolitano de Rosario el próximo 10 de mayo.

Para cerrar, Luck habló de su relación con Rosario y adelantó la dimensión del show con el que llegará a “Metropolitano” el próximo viernes 10 de mayo: “A mí Rosario me encanta. De chiquito he tenido familiares que vivían ahí, así que desde que era muy pequeño visitaba. He ido bastante a tocar a uno que otro festival o boliches, y el recibimiento siempre es muy lindo. Y también está bastante cerca de Córdoba así que nos siento como primos. Hace bastante que no voy pero porque nos estábamos guardando para hacer el show que vamos a hacer ahora”, concluyó el artista.