Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Fede Bal: "Es mi novio, si"

Después de meses de especulaciones y rumores, Evelyn Botto reveló que está de novia con Fede Bal . Aunque ambos habían admitido hace tres meses que estaban saliendo, hasta ahora ninguno había puesto un título formal a la relación.

Cabe remarcar que los primeros indicios del romance surgieron en septiembre, cuando fueron juntos al teatro. Poco después, asistieron al show de Oasis en el estadio Monumental, donde fueron vistos dándose un beso. En aquel entonces, ambos aclararon que su vínculo no era exclusivo . Sin embargo, en los últimos días la relación dio un giro y terminó por formalizarse.

La conductora sorprendió a sus compañeros al revelar el noviazgo en vivo durante la emisión de "Tapados de Laburo" (OLGA). La noticia quedó sellada cuando se difundió un mensaje de audio del propio Bal, quien expresó su alegría por hacer oficial el romance.

Evelyn Botto confirmó su relación con Fede Bal

En plena transmisión de "Tapados de Laburo", Evelyn Botto sorprendió al confesar que formalizó su relación con Federico Bal.

Todo comenzó cuando la conductora contó que, una vez más, había hablado mientras dormía. Uno de sus compañeros le preguntó cómo sabía eso y ella respondió: “Me lo contaron”.

A partir de ahí, el resto del equipo quiso saber quién se lo había dicho. Ante la insistencia del panel, Evelyn, contestó: “El chico con el que estoy saliendo”. Entre risas, Nacho Elizalde fue directo al punto: “¿Vos estás saliendo con Federico Alfredo Bal?”. Botto no esquivó la pregunta y confirmó: “Mi novio, sí”.

La revelación desató la euforia en el estudio del canal de streaming. Todos se levantaron para abrazarla mientras gritaban: “¡Está de novia!”.

La respuesta de Fede Bal

En pleno vivo y después de la confirmación del noviazgo, Fede Bal le envió un mensaje de voz a Evelyn y la actriz lo compartió en vivo. “Qué lindo que lo hayas contado. Está muy bien. Ya es momento, ya está. Que lo sepa el mundo, viejo. Un beso a todos…”, expresó el hijo de Carmen Barbieri.