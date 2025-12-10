La Capital | Zoom | Fede Bal

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Fede Bal: "Es mi novio, si"

Después de meses de especulaciones y rumores, la actriz y el hijo de Carmen Barbieri formalizaron su vínculo

10 de diciembre 2025 · 11:17hs
Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Fede Bal

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Fede Bal

Después de meses de especulaciones y rumores, Evelyn Botto reveló que está de novia con Fede Bal. Aunque ambos habían admitido hace tres meses que estaban saliendo, hasta ahora ninguno había puesto un título formal a la relación.

Cabe remarcar que los primeros indicios del romance surgieron en septiembre, cuando fueron juntos al teatro. Poco después, asistieron al show de Oasis en el estadio Monumental, donde fueron vistos dándose un beso. En aquel entonces, ambos aclararon que su vínculo no era exclusivo. Sin embargo, en los últimos días la relación dio un giro y terminó por formalizarse.

La conductora sorprendió a sus compañeros al revelar el noviazgo en vivo durante la emisión de "Tapados de Laburo" (OLGA). La noticia quedó sellada cuando se difundió un mensaje de audio del propio Bal, quien expresó su alegría por hacer oficial el romance.

>> Leer más: "Me caes bárbaro": el coqueteo de Fede Bal con la historiadora rosarina Camila Perochena

Evelyn Botto confirmó su relación con Fede Bal

En plena transmisión de "Tapados de Laburo", Evelyn Botto sorprendió al confesar que formalizó su relación con Federico Bal.

Todo comenzó cuando la conductora contó que, una vez más, había hablado mientras dormía. Uno de sus compañeros le preguntó cómo sabía eso y ella respondió: “Me lo contaron”.

A partir de ahí, el resto del equipo quiso saber quién se lo había dicho. Ante la insistencia del panel, Evelyn, contestó: “El chico con el que estoy saliendo”. Entre risas, Nacho Elizalde fue directo al punto: “¿Vos estás saliendo con Federico Alfredo Bal?”. Botto no esquivó la pregunta y confirmó: “Mi novio, sí”.

La revelación desató la euforia en el estudio del canal de streaming. Todos se levantaron para abrazarla mientras gritaban: “¡Está de novia!”.

>> Leer más: El sincericidio de Fede Bal: "Soy un muy buen amigo y un mal novio"

evelyn botto

La respuesta de Fede Bal

En pleno vivo y después de la confirmación del noviazgo, Fede Bal le envió un mensaje de voz a Evelyn y la actriz lo compartió en vivo. “Qué lindo que lo hayas contado. Está muy bien. Ya es momento, ya está. Que lo sepa el mundo, viejo. Un beso a todos…”, expresó el hijo de Carmen Barbieri.

Noticias relacionadas
El artista Joaquines vuelve sobre una década de obra en torno al pueblo argentino en su nueva muestra Nadie sabe lo que puede un cuerpo

El artista Joaquines revisita diez años de trabajo en la muestra "Nadie sabe lo que puede un suelo"

La Sole quedó en el centro de la polémica a aprtir de las acusaciones de la esposa de un participante de La Voz Argentina

La esposa de un participante de La Voz Argentina apuntó contra La Sole: "Te dejo el poncho de sombrero"

La película El Jockey de Luis Ortega fue destacada como una de las mejores de 2025

Una película argentina se metió entre las 10 mejores del año según TIME

Envidiosa fue una de las produccioens más premiadas en los Martin Fierro de Cine y Series

"Envidiosa" brilló en los Martín Fierro: Lorena Vega y Griselda Siciliani fueron las grandes ganadoras

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Lo último

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

La historia del emotivo reencuentro de Neymar con un fanático de Santos que superó la leucemia

La historia del emotivo reencuentro de Neymar con un fanático de Santos que superó la leucemia

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

El Ruaga abrió la inscripción de postulantes hasta el 20 de diciembre. Aún quedan 137 convocatorias públicas que incluyen adolescentes

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa
La Ciudad

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Ovación
Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Por Luis Castro
Ovación

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Últimos días de un mandato en Newells que merece correcciones de fondo 

Últimos días de un mandato en Newell's que merece correcciones de fondo 

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Policiales
La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

La Ciudad
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Por Juan Iturrez
Ovación

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco
Ovación

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis
Economía

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis

Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos, afirmó Chumpitaz
Política

"Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos", afirmó Chumpitaz

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado
Política

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado

Sembrá, campeón: el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

Por Facundo Borrego
Economía

'Sembrá, campeón': el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo
Política

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude
El Mundo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude