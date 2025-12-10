La Capital | Zoom | rosarinas

Sueño cumplido: dos rosarinas protagonizarán el musical "Charlie y la fábrica de chocolate"

Una superproducción teatral de la popular historia llegará al Gran Rex en 2026 con el protagónico de Agustín Rada.

10 de diciembre 2025 · 10:54hs
Agustín Rada protagoniza Charlie y la fábrica de chocolate

Agustín Rada protagoniza "Charlie y la fábrica de chocolate", el musical del que participarán dos jóvenes rosarinas

“Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show” es una de las grandes apuestas teatrales para la cartelera porteña de 2026. La superproducción musical, protagonizada por Agustín Rada, se estrenará en el Teatro Gran Rex, en las vacaciones de invierno. Recientemente, dieron a conocer los nombres del elenco infantil y hay dos rosarinas.

El proceso de casting tuvo alcance federal, por lo que jóvenes artistas de todo el país llegaron con sus familias a la ciudad de Buenos Aires para probarse para la obra, basada en la novela de Roald Dahl (también autor de “Matilda”) y popularizada por sus versiones cinematográficas. Para las nuevas generaciones, son especialmente conocidas las de Tim Burton (2005, con Johnny Depp en el rol central) y la de Paul King (2023, con Timothée Chalamet).

En su puesta argentina, el musical estará protagonizado por Agustín “Rada” Aristarán en el rol de Willy Wonka. El elenco infantil estará conformado por 20 chicos, divididos en cuatro grupos, que rotarán en los personajes principales: Charlie Bucket, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregarde y Mike Teavee, los famosos ganadores del “Ticket Dorado”.

>> Leer más: "Alberdi, el musical", la "Hamilton" argentina que es furor en Buenos Aires

Dos rosarinas en el elenco

Los seleccionados son: Francesco Testa, Pedro Gallagher, Eugenio Páez Irrazabal, Reyna Luisina Camarasa, Mateo Argibay Tomé, Félix Antón, Romeo Valentino Russo, Benjamín Pintos Salgado, Olivia Staffolani, Dante Barbera, Catalina Sol Giorgi Vázquez, Ariadna Zeballos Sobrino, Olivia Neu, Camilo Aizenberg Cacciutto, Juan Martín Flores Arizmendi, Victoria Ribeiro, Joaquín Fornaciar, Guadalupe Landrein, Eugenia Castañeira y Derek Domínguez.

La producción recibió postulaciones de distintas provincias y organizó audiciones presenciales en varias ciudades. Desde la producción, compartieron un video que muestra el momento en que cada niño descubre que fue seleccionado: como sus personajes ante el “Ticket Dorado”, saben que están ante una oportunidad única para cumplir sus deseos de ser artistas.

Entre los elegidos, hay dos rosarinas. Guadalupe Landrein, que ya estuvo en “Matilda” y “Escuela de Rock” (también protagonizada por Rada), y quedó para el personaje Violet Beauregarde. Eugenia Castañeira, quien también fue parte del elenco de “Escuela de Rock”, e interpretará el mismo personaje que Guadalupe.

La versión argentina es producida por Ozono, MP y Los Rottemberg, bajo licencia de Music Theatre International. “Elegimos títulos que amamos y que disfrutaríamos con nuestras familias”, expresaron los productores, quienes también estuvieron detrás de éxitos recientes como “La Sirenita”, “Matilda” y “School of Rock”, que convocaron a más de 500.000 espectadores.

