Ben Affleck regresa al cine con un thriller de acción y ciencia ficción

De esa forma, pasaron casi 20 años: “Me puse a hacer «Spy Kids», «Sin City»... Y de repente habían pasado el tiempo y me di cuenta de que me había olvidado de este guion. Pero entonces llegó «Alita: Angel de combate» y lo retrasó 3 años”. Y por si fuera poco, cuando iba a comenzar a adaptar esta idea sobre un policía que persigue a un ladrón con habilidades mentales llegó la pandemia. Pero a pesar de que los días y el presupuesto fueran escaseando, Rodríguez agradeció haber contado con un protagonista como Ben Affleck que ya estuviera acostumbrado a tener que rodar rápidamente.

hypnotic-ben-affleck-robert-rodriguez-nueva-pelicula-thriller-imagen3.jpg El director Robert Rodriguez.

La hipnosis incluida en la trama del film, otorga al villano una suerte de súper poder, y las películas de superhéroes, en el momento en el que Rodriguez pergenó su idea, no tenían la prevalencia que tienen hoy en el cine. Según el director, esa explosión del género de alguna manera impactó en “Hipnosis”. “Creo que ayuda a la gente a aceptarlo mucho más. No estaba seguro en el momento en que se me ocurrió. Y cómo se me ocurrió no fue tan intelectual en absoluto. Más bien me encantaban las películas de Hitchcock. Incluso «El mariachi» era una película tipo Hitchcock: identidad equivocada, hombre equivocado, como tan bien lo hizo. Y «Vertigo», que fue reeditada y restaurada en DVD en 2002, la estaba viendo y dije: «Aquí hay otro. Muchos giros, una gran estrella en el papel y un título de una sola palabra que resulta muy atractivo». «Vértigo», «Psicosis», «Frenesí». Todas las respuestas están dentro de nosotros, sólo tenemos que hacer las preguntas correctas. Por eso siempre trato de hacer buenas preguntas. Por ejemplo, si quisiera hacer una película tipo Hitchcock, si siguiera haciendo películas durante otros 10 años, ¿qué otro título de una sola palabra se le habría ocurrido?”, afirmó.

image000 (20).jpg William Fichtner, con un personaje siniestro.

Al respecto, explicó que, además de rendirle homenaje a su admirado Hitchcock, su objetivo con “Hipnosis” era realizar una oda a la magia del cine en general. “No quería hacer una película sobre el cine, pero esto era lo más cercano, porque los espectadores pagan por ir al cine a ser hipnotizados por el director. Saben que hay un guión y unos actores, pero quieren creerlo y meterse de lleno en ese constructo para reír, llorar, asustarse... Quería que llegara un punto en la película en que, aun sabiendo que es un thriller, se sintieran tan hipnotizados como Ben Affleck e el film”.

Rodríguez había demostrado dominar las películas ambiciosas, aunque no siempre de alto presupuesto. Sin embargo, Disney le confió uno de los capítulos esenciales de la segunda temporada de “The Mandalorian” y el episodio piloto de “El libro de Boba Fett”, parte de la franquicia “Star Wars” y una serie derivada de “The Mandalorian”. Y ahora regresa a la pantalla grande con una película con un presupuesto de 70 millones de dólares y una estrella a la altura del proyecto como Affleck. Y sobre la cual no descarta algún tipo de continuación. “Tengo muchas ideas. Siempre pensé que podría ser incluso una serie de televisión. Pienso que es una idea realmente fuerte y me encantaría hacer más”.