"Bailando 2023": Camila Homs se cruzó con Ángel De Brito por Tini Stoessel

Homs aprovechó la intervención del jurado para señalarle un comentario que había hecho en su cuenta de Instagram: “Dijiste que no me creías nada y que me mostraba de una manera que no era. ¿Me conoces lo suficiente para decir eso?”, reclamó la participante. “No me cierra tu personaje de cándida y buenita acá, como me pasa con muchos participantes, con la que le hacía ‘cuernitos’ o le mandaba mensajes a Tini. Veo como una dicotomía ahí”, lanzó Ángel.