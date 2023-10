Tomás Holder volvió al "Bailando" y habló de su salud mental: "Pasé semanas difíciles"

En la charla con Marcelo Tinelli y el jurado durante su presentación en la pista, Holder se mostró conmovido. “Quiero pedirles perdón porque estoy llorando. Soy esto, también lloro, me duelen algunos comentarios porque es verdad lo que me pasa. Quiero ser diferente, ser feliz y tener una buena vida”, dijo el mediático de 21 años.

“Fueron semanas muy difíciles para mí, me apoyaron muchísimo, estoy dando lo mejor y estoy tratando de mejorar. La ansiedad es algo de todos los días, me cuesta”, sumó el rosarino, acompañado de su partenaire, Agostina Caute.

“Todos los días agradezco a Dios por mi familia, mis amigos, un mensaje solamente para los que padecen ansiedad: no están solos, no hay que guardarse las cosas, no hay que quedarse callados y de a poquito, se puede", agregó Tomás. También aseguró que todavía le cuesta adaptarse a las exigencias del entrenamiento, pero que está a gusto con su nuevo coach, después de haber terminado mal con el anterior y solicitar su despido.

“Fueron semanas muy difíciles, estoy dando lo mejor”.



El jurado tuvo en consideración el estado de Holder pero no le perdonó las fallas técnicas de la performance.

“Valoro que estés acá, que estás atravesando un momento difícil, te banco y ojalá te vaya bien este año. Lo que no me gustó es que estuviste mucho tiempo acostado en el piso, y la bailarina se mató bailando. No me convenció mucho hoy, este es mi puntaje”, consideró por su parte Ángel de Brito, antes de ponerle un 4.



“Podés ayudar a mucha gente desde tu lugar. Valoro que haya estado y que se haya podido presentar hoy”, apuntó Paula Chaves, que está reemplazando a Pampita, pero también criticó la coreografía y puso un 4.

Por último, Marcelo Polino se identificó con el participante y reconoció su esfuerzo en estar en la pista: “Los que hemos vivido una situación de pánico no nos alcanza con que nos digan ‘vamos que sos lindo’, porque nada nos alcanza. A mí me pasó tener ataques de pánico en la tele y me parecía muy difícil salir de mi casa. Lo que tiene que ver con la salud mental es muy difícil. El foco es que pudiste estar acá. Esto es un show de baile, esta noche es mi mejor nota de la ronda como si hubieses saltado por el aire”, aseguró, y levantó la paleta del 7.



A pesar de las buenas devoluciones del jurado, el panelista de "LAM", Santiago Sposato, dio a conocer en redes que después de su paso por el programa, Holder tuvo que volver a ser atendido, posiblemente por otro ataque de pánico.